SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RENUNCIA HUMBERTO RANGEL A FINANCIAMIENTO PÚBLICO

-ABUCHEAN A CANDIDATO A DIPUTADO FEDERAL

-SE DESBORDA A SILLAZOS MITIN DE AMLO EN MADERO

El Consejo directivo de COMUNICADORES UNIDOS A. C. se encuentra convocando a importante proyecto denominado “ENCUENTRO CON EL CANDIDATO”.

Este esfuerzo ya fue coordinado con antelación en la campaña electoral del 2015 con los candidatos a diputados federales del III distrito electoral únicamente en esa ocasión y donde participaron en una sesión por separado convocada por nuestra asociación civil.

Participan todos los integrantes de la directiva de esta asociación y se preparan ya para la planeación de las diferentes agendas de sesión de los candidatos que contienden para el cargo de diputado federal por el III distrito ampliándose a los distritos II y IX respectivamente su convocatoria.

Señala el representante de COMUNICADORES UNIDOS que se contará con la participación honorífica de distinguidos columnistas y corresponsales de la región y el estado en cada uno de los eventos que habrán de desarrollar a partir del 12 de mayo aproximadamente de acuerdo como los diferentes coordinadores de comunicación de los diversos candidatos se encuentran agendando respectivamente su participación.

Cabe mencionar que la logística se afina en detalle con los coordinadores de prensa de cada candidato y los temas a tratar frente a los comunicadores serán: su trayectoria, participación en la política y el servicio público; Su propuesta política y su programa de acción en su distrito en el caso de los candidatos a diputados federales.

Confiaron los directivos en tener una positiva respuesta de los diversos candidatos a diputados federales de todos los partidos en cuestión.

EN REYNOSA se sumó a la coalición de “Juntos haremos historia” la LIC. ERIKA AZUARA BOCANEGRA como coordinadora de redes ciudadanas progresistas logrando asi en Reynosa conjugar los trabajos con El PES, Partido Morena y PT.

LO ANTERIOR se hace con el respaldo del LIC. CARLOS RAMIREZA LOPEZ que dirige el comité municipal de PES y con la presencia de ENOC PINEDA MORIN de la dirigencia estatal, así como ENRIQUE MELENDEZ, JOSE LUIS CORONADO ALVARADO quien es el coordinador estatal de las RSP y con amplia trayectoria en la organización nuevo sindicalismo.

Mientras que en MANTE en su recorrido de AMLO, fue abucheado el médico HECTOR LOPEZ GONZALEZ por la coalición en mención y que lo postula para diputado federal por el VI distrito electoral y donde ya fue alcalde recordemos por el PRI hace algunos años.

ANDRES MANUEL venía del mítin de apoyo a su campaña electoral de Ciudad Madero donde ABEL OSEGUERA es el candidato a la presidencia municipal pero sin mucha congruencia con el candidato a la diputación federal por el VII distrito electoral, ERASMO GONZALEZ ROBLEDO que nomás no pinta una a su favor como hijo de papi, un pirruris como quien dice este sujeto que como diputado local defraudó a sus electores y sobre todo a la familia del PRI a quienes les mintió.

PUES BIEN en pleno discurso del candidato presidencial AMLO se agarraban a sillazos entre los mismos seguidores y simpatizantes del candidato que coordinaban la seguridad y vallas de dicho evento en la playa Miramar la que señalan dejaron hecha un asco de basura según algunas fotos que se subieron a las redes sociales sin poder constatarlo.

ANDRES MANUEL no venía muy contento desde que salió del mítin como rumbo a Ciudad Mante donde el abucheo a HECTOR LOPEZ no se hizo esperar pues su posición no es muy saludable a pesar de que es un doctor y ha dejado no muy a gusto al pueblo mantense en su paso por la presidencia municipal hace ya algunos ayeres.

JOSE ANDRES ZORRILLA va con todo en Ciudad Madero y parece no alcanzarlo el vagón de MORENA en esta ocasión como se aseguraba, la realidad es que la unidad ha hecho que el alcalde chaparrito logre el objetivo de la reelección por la presidencia municipal en esta ocasión.

MAS NO ES SUFICIENTE pues aún no empiezan los trancazos como debe ser en la política electoral para las presidencias municipales y se preparan sus contrincantes para dar la pelea electoral y sino pal baile vamos.

VIENE MARGARITA ZAVALA GOMEZ DEL CAMPO a la entidad este domingo si la agenda no cambia y será visita de campaña a Tampico y Reynosa

EN EL caso del ingeniero JAIME RODRIGUEZ CALDERON no se sabe cuándo asome su cara por Tamaulipas, esperando sus simpatizantes independientes que pueda hacerlo y conjugar esfuerzos para lograr salir adelante en las encuestas primero pues recordemos que paso con el primer candidato a gobernador en Tamaulipas que nomás no cuajó.

PUES BIEN RODRIGUEZ CALDERON “El bronco” como quiere que le conozcan para ubicarlo en la boleta el 1 de julio podría hacer su arribo en una semana mas.

AHORA VIENE EL REACOMODO o desacomodo en el PRI nacional en cada una de las secretarias del CEN priísta donde manda galleta RENE JUAREZ CISNEROS después de la salida de ENRIQUE OCHOA.

JUAREZ CISNEROS es político de institucionalidad y lucha social y se hizo a la sombre del político FRANCISCO RUIZ MASSIEU. Aun asi no es suficiente para enderezar un barco que va de picada con JOSE ANTONIO MEADE, pues hay quien insiste en el cambio de jinete a medio rio para ver si cambia el rumbo la elección del primero de julio o la verdad una declinación a favor de RICARDO ANAYA CORTES.

Y EN EL GOBIENRO DEL ESTADO la situación es calmada, allá se encuentran varios reynosenses laborando y precisamente una de las mujeres valiosas de Reynosa como NORMA CORDERO labora en el área de auditoria superior del estado, la recordamos como ex regidora y ex candidata a diputada federal en los noventas de las verdaderas panistas de siempre.

Bien metido en el tema de la auditoria a quien de le ponga enfrente el diputado JOAQUIN HERNANDEZ CORREA como presidente de la comisión de vigilancia de la auditoria superior del estado con lupa revisa y trabaja lo que se le ha encomendado sobre los alcalditos que se han querido pasar de listo o bien que en COMAPAS de la entidad sea el municipio que sea algún gerentucho administrativo o de finanzas haya metido la pata para ponerlo al órden y sino pal baile vamos pues ya son dos los alcaldes sancionados al momento por incurrir en irregularidades que van desde amonestaciones, suspensiones e inhabilitaciones en el servicio público o bien hasta la cárcel en un momento dado.

AHORA NOS TOPAMOS en algunos casos que hay personas que ni panistas son y se encuentran incrustados en la planilla arremetiendo asi contra verdaderos panistas de toda la vida, o bien en encargos públicos en municipios nos comentan.

POR LA RIBEREÑA muy activo el coordinador de campaña de la LIC. OLGA JULIANA ELIZONDO quien es la candidata de MORENA a diputada federal en el II distrito electoral, nos referimos a CARLOS CAMACHO que le sabe al tema o al menos conoce la estrategia del PRI y eso les va a pegar a varios.

EN algunos partidos han tenido cambios de coordinadores y responsables de áreas por alguna razón, las áreas mas afectadas han sido las de comunicación social, pues hay quienes aún no encuentran quien les dirija su tema y otros hasta ya han tenido dos que tres encargados.

LA REALIDAD todos competentes en cuanto a los comunicadores que nos ha tocado tratar, pero eso de que algunos candidatos se deshagan asi nomas porque si de sus responsables de prensa no es normal.

SE COMENTA que el carácter que se botan algunos candidatos los traen muy mareados, pensaban que eran enchiladas algunos el querer convertirse en candidato a algún cargo de elección popular.

MAKI ORTIZ junto con CANACO Y CANIRAC siguen en su afán por promover el turismo y la gastronomía reynosense en lo que va de la actual administración para este sábado a partir de las 18 horas en la calle del Taco o calle Oaxaca, se realice toda degustación de la gastronomía tradicional en esta frontera y que con música y baile además de la exposición de artesanías y la participación de la sociedad en general se logra resarcir el tejido social de esta ciudad fronteriza.

AQUÍ MUY activo ALFONSO PADILLA FERNANDEZ, presidente de la CANICRAC de Reynosa que invitó a la población y a la región también para que se sume a este esfuerzo compartido con la comunidad y el gobierno de la ciudad, además que la familia disfrute momentos positivos que tiene Reynosa.

POR AHÍ PONIENDO SU granito de arena también el flamante presidente estatal de CANIRAC, ALFREDO ANDRADE DEL CASTILLO que conoce a fondo de estos menesteres.

Y como señala el dirigente estatal del PAN en Tamaulipas, todos pero todos los alcaldes que van por la reelección tienen que promover su licencia a partir del dia 14 de mayo para poder tener el tiempo de dedicarlo al electorado en campaña política.

SE TIENEN que preparar los alcaldes para sacar su licencia respectiva al cargo de presidente municipal para poder andar libres sin culpa alguna en campaña electoral.

Y HAY DE AQUEL funcionario público que se sorprenda en labores que no sean de su incumbencia porque hasta el bote van a dar y no hay libertad bajo fianza y de esos ya varios de hecho podemos adivinar que la van a regar por su ambición descarada sobre querer quedar bien con sus patrones políticos.

Eso es aquí y en donde digan que hay funcionarios que se van a querer pasar de listos y sino pal baile vamos.

ERNESTO ROBINSON TERAN, candidato del PAN-PRD-PMC a la diputación federal por el IX distrito electoral, se le vió casa por casa en la colonia Vamos Tamaulipas y en la colonia bienestar haciendo una campaña como el mismo NETO ROBINSON la sabe realizar de cara a la gente y sin necesidad de que anden algunos de pegostles haciéndole el trabajo.

SU FAMA de NETO ha sido siempre lo hemos comentado en este espacio informativo que es de trabajo y entrega con la gente, nos consta en su paso por el hospital general como sub director administrativo, como secretario de SEDESOL municipal o como diputado local entre otras cosas lo demostró ser un servidor ejemplar.

EN MATAMOROS le comento que ahí tenemos al diputado local con licencia, HUMBERTO RANGEL VALLEJO que va como candidato a presidente municipal por Matamoros por la vía independiente y renunció Al financiamiento público del IEETAM de un monto de $16,884.00 que calificó de ridícula cantidad para apoyar con recurso público una campaña electoral.

ADEMAS señala el candidato independiente que “les tocó bailar con la mas fea frente a un sistema partidista ya fuera de la salud política”.

EN RIO BRAVO la INGE CARMEN PEREZ va con todo en el III distrito electoral y este fin de semana visito los ejidos San Lorenzo, La Purísima, Mártires del Campo que le permitieron reiterar su política de trabajo y propuesta de mandar mensajes muy claros a la ciudadanía porque quiere ser su diputada federal postulada por la coalición “Por México al Frente”.

POR EL HECHO de que ella como ellos es gente del campo, que nació y se formó en la tierra tamaulipeca y de ahí tuvo la oportunidad de se producto del esfuerzo y no del privilegio.

Siendo una candidata que por primera vez participa en política pero que en la función pública ha tenido la oportunidad de servir en forma transparente y nunca arrebatando al ciudadano lo que le corresponde.

Y NOS VEREMOS.