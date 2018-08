La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

REPITE CLAUDIA EN EL PRI-NACIONAL, TODO SIGUE IGUAL

En el PRI-Nacional todo sigue igual; la única variante es la cara de felicidad de Claudia Ruiz Massieu, la que –según dicen—ayer martes 21 de agosto fué elegida presidenta del CEN del Partido Revolucionario Institucional, encomienda que solo va a llegar hasta el 2019, año en que concluye el mandato de Manlio Fabio Beltrones, el que asumió el cargo en agosto del 2015 pero renunció.

Después de Beltrones llegó en su lugar como interino Enrique Ochoa Reza, al que le diéron tronco, porque no pudo con el paquete, a éste en iguales términos le siguió el negro René Juárez, el que también se fué y por prelación Claudia Ruiz Massieu asumió el cargo, pero ayer martes fue elegida presidenta del CEN del PRI, la que rindió su protesta ayer mismo.

En su breve mensaje pidió a los priístas ser un partido de causas, no de cuotas “donde los militantes avancen por su mérito y su esfuerzo; en el poder legislativo seremos la oposición firme, crítica, valiente y vigilante que los mexicanos necesitamos, seremos un verdadero contrapeso”, remarcó la sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Por ultimo Claudia agradeció el respaldo de sus compañeros de partido y refrendó un compromiso personal con cada priísta, porque dijo, “antes que dirigente soy militante”.

Como que la bronca entre los empresarios y Andrés Manuel López Obrador aún no ha llegado a su fin, aunque Mr. Romo nos quiera hacer creer lo contrario, ya que por un lado Claudio X. González Laporte dice que los empresarios quieren que AMLO sea un buen presidente y le piden que demuestre ser más pragmático que predicador para atender prioridades como la inseguridad, la corrupción y combatir la impunidad.

Por el otro tenemos a Juan Pablo Castañón el que advierte que en el período de transición gubernamental no se pueden tomar decisiones por consigna sino por análisis rigurosos. Remarca que el país no se puede reinventar cada seis años y hace hincapié en que defendió las reformas aprobadas durante la Administración de Peña Nieto.

“México no se puede reinventar cada seis años. Ya hay mucho trabajo realizado, no solo por los gobiernos anteriores, sino también por la sociedad civil y la ciudadanía en general.

El presidente del Consejo de Administración de la Kimberly Clark de México, González Laporte, asegura que aunque el presidente electo cuente con mayoría en el Congreso de la Unión, no será distinto al Partido Revolucionario Institucional (PRI) hegemónico del pasado, “porque ahora hay organismos internacionales,firmas calificadoras e instituciones que observan que se cuide y preserve la estabilidad macroeconómica”.

El empresario, que desde hace 45 años preside el Consejo de Administración, comentó que para atraer inversión se requieren perspectivas positivas del futuro del país y solidez económica. Hizo hincapié en que la llegada del nuevo gobierno no significa que se resolverán las cosas rápidamente y pensarlo así es redimensionar.

Por su parte el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, dijo confiar en que los cambios estarán apoyados en el conocimiento que se ha generado en las distintas unidades administrativas del sector público y que las transformaciones responderán a un diagnóstico serio, profundo y promoverán soluciones responsables.

Sentimos que tuvo buena acogida el nombramiento de Lázaro Cárdenas Batel como coordinador de asesores del equipo del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, más que nada por su capacidad y limpia trayectoria. No es desconocido que López Obrador invitó a su señor padre Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano a sumarse a su equipo, pero como ya lo conoce mejor no aceptó. Vamos a ver cuanto tiempo le aguanta el Junior, en lo personal no creemos que haga huesos viejos en su gobierno.

Lo que no fue bien visto es que López Obrador además de ratificar a Yeidckol Polevnsky, como presidenta de MORENA, le haya dado poder para poner y remover a dirigentes estatales y municipales del partido, ya que para los morenos inconformes con esa disposición, ya que en esa tesitura no hay democracia, ya que esa elección por derecho les corresponde hacerla a los consejeros del partido.

Por cierto el abogado Hugo Italo Morales Saldaña, que es fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo, asegura que la posibilidad de que la maestra Elba Esther Gordillo regrese para tomarnueva mente el control del SNTE depende absolutamente de los docentes, los que podrían pedir cancelar los acuerdos del Congreso celebrado en febrero de éste año, para elegir nueva dirigencia.

Morales Saldaña dijo que al recuperar su libertad, la maestra Gordillo Morales recupera sus derechos políticos, pero no así el control de la agrupación.

Dijo que la maestra fue detenida el 26 de febrero del 2013 para enfrentar un proceso penal por los delitos de delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita o lavado de dinero, “POR LO QUE PERDIO EL CONTROL DEL SNTE”.

Como antecedentes del caso menciona que el pasado 7 de agosto un tribunal federal ordenó su libertad al considerar que la PGR no aportó los elementos suficientes de prueba.

Con una serie de actividades académicas y culturales la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) celebró ayer el Día del Trabajador Social, además de recordar a quienes con su esfuerzo sentaron las bases de ésta importante actividad profesional en el estado.

El festejo se llevó a cabo en la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) presidido por el director del plantel, César Carranza Aveldaño, acompañado de los funcionarios de la UATXCDH, Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, Secretaria Académica, Norma Alicia Nieto Reyes, Secretaria Técnica y el Decano Francisco Robles Maldonado. E

Carranza Aveldaño, en su mensaje hizo hincapié en la relevancia que ha cobrado el Trabajo Social con el paso de los años y dijo que hoy en día el profesional de dicha área tiene una mayor responsabilidad debido a las problemáticas sociales que atiende y que la sociedad espera que resuelva.

“La profesión vive un momento histórica, donde las situaciones y problemática de la sociedad, demandan una mayor profesionalización de los nuevos trabajadores sociales para que puedan llevar el bienestar necesario a la población”, añadió.

Todo apunta a que el ingeniero agrónomo Juan Salinas Espinosa, va a dejar la Secretaría General de la UAT, cargo en el que ha permanecido por varios años. Al parecer su relevo viene de Tampico, Arvizu de apellido.

