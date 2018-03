Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Representantes de partidos en casillas.

Los partidos políticos y los candidatos independientes tienen que designar representantes en las casillas electorales y hay un tiempo específico para ello.

Es del 28 de abril al 21 de junio de este año, casi dos meses para ello, dado que, no se trata de entregar listados y listados de personas que tendrán la oportunidad de ser testigos del trabajo de los ciudadanos para recibir y contar los votos.

Incluso, hay quienes consideran que el coco de los partidos políticos, es esto del registro de los representantes, quienes, dicho de manera cruda, serán sus ojos en la recepción de las personas que irán a votar, verán que se encuentren en las listas nominales, que su credencial concuerde con los datos que hay en la mesa, entregarle las boletas y agradecerle que haya intervenido en esa gran actividad ciudadana.

El asunto es que, esto de los representantes de los partidos en las mesas de votación, fue un tema que ocupó un buen espacio en la sesión extraordinaria del Consejo General del INE, ya que, del trabajo de gabinete realizado por el INE, se desprendió que no es necesario imprimir y anexar en el paquete electoral que se entregará a los presidentes de casillas las acreditaciones para ese tipo de representantes.

Hubo algunas dudas, ya que, a decir de personas del Partido del Trabajo, no quedaba muy claro porque se dejaban de entregar las acreditaciones y sí, la falta de ello propiciaría que, por carecer del documento, no se les dejara pasar para formar parte de del grupo de trabajo.

Por otro lado quien está por el Partido Movimiento Regeneración Nacional en el Consejo Generala del INE, Horacio Duarte, comentó que, dado que el soporte del proceso electoral está basado en documentos, quizá deba de reconsiderar la situación y decidir por la entrega de las acreditación, aunque, la Consejera Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas y su compañero Marco Antonio Baños Martínez, hicieron ver que, se trata de usar las tecnologías y avanzar en la política de los documentos electrónicos, sin embargo, los partidos políticos que lo deseen, podrán imprimir las acreditaciones de sus representantes, para que se presenten con ellas ante los funcionarios de casillas.

Se dejó en claro que el tema de los representantes de partidos y de candidatos en las mesas de votación, es fundamental, dado que, son ellos quienes verán que las cosas se hagan bien el día de las votaciones.

Incluso, Horacio Duarte, hizo ver que, así como el INE ha puesto en su discurso que los ciudadanos, son los que hacen la elección y cuentan los votos, también debe de incluirse que la vigilancia realizada por los partidos políticos influye de manera fundamental para que el proceso se lleve a cabo conforme a la Ley.

Esperemos que esto de las acreditaciones de los representantes de partidos políticos no se convierta en un pretexto para que allá a fines de junio, los dirigentes salgan con el que INE les dijo una cosa y se hizo otra.

Es importante mencionar que, además del registro de los representantes de partidos y candidatos independientes, hay un seguimiento puntual de las personas, con la información de los partidos, ya que, pueden sustituirlos hasta el día 21 de junio venidero, por tanto, en INE hizo ver que el registro tiene que darse hasta el día 18 de junio y tres días después cerrarlo para dar margen a las sustituciones que se propongan.

El comentario base en esto de los partidos políticos y sus representantes ante las mesas de votación, es considerado como delicado, en virtud de que, la mayor parte de ellos, no alcanza a cubrir todas las casillas, trátese de la elección que se trate, porque siempre dirán que las casillas que no vigilaron con su gente, es en las que les hicieron trampa, cosa que, desde la perspectiva de quienes han sido funcionarios de casilla, no sucede ya que son ellos mismos quienes cuidan el proceso y lo vigorizan al cumplir a cabalidad con la misión que les fue otorgada.

De hecho, los únicos partidos que elección tras elección designan representantes en todas las casillas, son el PAN y el PRI, los demás, siempre dejan los rayones, Algunos, ni se ocupan de ello, porque no les alcanzan los militantes para acreditarlos como representantes.

Los otros.

En primera fila estuvieron los cuatro expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia, para ser testigos del Primer Informe del Magistrado Presidente actual, Horacio Ortiz Renán, el Abogado, Ascensión Maldonado Martínez, el ahora Diputado Rafael González Benavides, su compañero legislador, Alejandro Etienne Llano y el Abogado Armando Villanueva Mendoza.

También estuvieron casi todos los Diputados locales, dado que, su jefe el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Glafiro Salinas Mendiola estaba en la fila de honor del evento en el que, se expusieron los avances que en materia de administración de justicia tiene Tamaulipas.

Por cierto, este mismo día, en la Sesión ordinaria del Congreso del Estado, pasó el dictamen de la iniciativa mediante la cual se modificó la ley Orgánica del Poder Judicial, para que, en las Salas Colegiadas, pueda haber mínimo dos Magistrados para que los asuntos que en ellas se trabajan se resuelvan con más celeridad.

Los expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia que ahora son Diputados, estuvieron en contra, porque esto de que sean tres Magistrados en la Sala Colegiada permite que las resoluciones sean siempre por mayoría y con solo dos, las cosas podrían complicarse.

Las diputadas Tersa Aguilar Gutiérrez y Brenda Cárdenas Thomae, que presentaron la iniciativa, hicieron ver que en otras entidades del país ya funcionan las salas, con dos Magistrados y que ello acelera la solución de los asuntos que tienen en su haber.

Ya que andamos en asuntos de mujeres, le diremos que allá en la ciudad de Tampico, la alcaldesa y candidata a la reelección en el cargo, maestra Magdalena Peraza Guerra, fue reconocida por las empresarias con la medalla al Mérito Leona Vicario, mismo que, como estamos en tiempo electorales, cuenta mucho para su proyecto a corto plazo de quedarse como responsables del Ayuntamiento porteño.

El dirigente del Partido Nueva Alianza, Gamaliel Cisneros Ruiz anunció quienes serán los candidatos a las Diputaciones Federales por la entidad, por Nuevo Laredo es Martha patricia García López, por Reynosa Efraín Domínguez Mata, por Río bravo, Arianna Álvarez Limas, por Matamoros a Ulises Pérez Ruiz, por Mante a Narciso Torres Barrientos, por Madero a Georgina Barrón Bateman, por Tampico a Reyna Adriana Bernal Leal y por el otro Distrito de Reynosa, Nereyda Vázquez Ollervides. De Victoria no dijeron nada todavía.

——–