SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

-RESPALDA GOBERNADOR CABEZA DE VACA A RIOBRAVENSES

NO HAY DUDA DEL RESPALDO QUE EL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, se encuentra otorgando a los riobravenses, dijo el gerente general de COMAPA Rio Bravo, ING. RAUL GARCIA VIVIAN con la finalidad de atender como nunca el problema de acumulamiento de aguas y presencia de caídos en la ciudad y en esta ocasión fue en la Ex Hacienda La Sauteña, “Casa de la Cultura”.

Donde el gobierno de Tamaulipas por conducto de COMAPA de Río Bravo dio con una inversión de 1 millón 158 mil 459 pesos con 18 centavos para rehabilitar un importante colector de drenaje

Y donde estuvo el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ y el Director de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas, LUSI JAVIER PINTO COVARRUBIAS.

AQUI El ingeniero FRANCISCO JAVIER RAMIREZ GARZA, gerente técnico operativo de la COMAPA RIO BRAVO, dió la explicación del proyecto, quien indicó, “esta obra viene a reponer este colector que tiene más de 25 años de estar en servicio, lo que ha provocado que se registren caídos, pero ahora solucionamos con la aplicación de tubería de PVC de 45 centímetros de diámetro, que tendrá un periodo de vida de por lo menos 50 años”.

Siendo dicha obra en la calle 16 de Septiembre, de Coahuila Sur a Edilio Hinojosa, y en la calle Edilio Hinojosa, entre 16 de Septiembre y Juárez, así como la calle Juárez, entre Edilio Hinojosa e Independencia. Mientras que a nombre de los usuarios y habitantes de dicho sector hizo uso de la palabra MARCELO ROSALES GARCIA, señalando “siempre hemos tenido el problema de inundaciones en este sector, lo que afecta a las personas que acuden a los negocios o que vienen aquí a la Casa de la Cultura, por eso les agradecemos infinitamente la realización de esta obra, que no sólo beneficiará a quienes aquí vivimos o tenemos nuestros negocios, sino también a todos los riobravenses, que como ya dije vienen aquí a la Casa de la Cultura”.

POR OTRA PARTE el ing. GILBERTO ESTRELLA HERNANDEZ, representante del gobernador y titular de SEDUMA, quien dijo, “reciban un afectuoso saludo del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien está muy al pendiente de las necesidades de las familias de Río Bravo, y quien nos ha instruido atender de manera puntual todas y cada una de las demandas ciudadanas y del sector empresarial, y es precisamente lo que hoy estamos haciendo con el arranque de esta obra”.

“Todos estos beneficios, y los que están por venir, son el resultado de las gestiones realizadas por Raúl García Vivián y por el titular de la CEAT, quienes han tocado las puertas para ir solucionando la problemática que tiene Río Bravo en lo que respecta a la red sanitaria”, agregó el Secretario de de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente en Tamaulipas.

Acudieron también al evento ciudadanos beneficiados, funcionarios de las dependencias estatales en esta ciudad, líderes camarales, así como personal del sindicato de COMAPA, encabezados por su líder PEDRO CHAVEZ MONTELONGO….

Mientras que en lo que respecta a la participación en temas importantes que impulsa la diputada local COPITZI HERNANDEZ GARCIA como son La salud, educación y el empleo, son inquietudes que le han presentado los ciudadanos de la Villa de Nuevo Progreso donde ha integrado un buen equipo de trabajo en su oficina de enlace y gestión social en las instalaciones de la delegación municipal. Mismas acciones que emprende en el resto del distrito VIII continuando con un programa de acciones legislativas en el congreso del estado.

TAMBIEN MENCIONAMOS que la legisladora local riobravense además del módulo de enlace y gestión social en Nuevo Progreso, tiene su oficina en Rio Bravo y en Reynosa donde coordina acciones en beneficio de los ciudadanos de su distrito electoral VIII. Pues en todo el tiempo que lleva como legisladora ha realizado recorridos y encuentros con la comunidad llevando beneficios para los que más lo necesitan. Dijo públicamente que “Hemos recibido muchas solicitudes varias de ellas en materia de salud, desafortunadamente carecen de una ambulancia, hay un horario limitado para ese tipo de atención, no te puedes enfermar por la tarde porque hay que ir con un particular o hasta Río Bravo, se ha logrado que algunas de las personas se atiendan en el Hospital General de Valle Hermoso, igual acortando las citas de atención en las que se ha tenido de igual forma buena respuesta, incluyendo la falta de medicamento. “También mucha necesidad en cuanto a obra e infraestructura, hemos estado en comunidades rurales en donde nos han pedido el apoyo en deporte, en cultura, en Buena Vista, el Rosario en donde se ha generado una buena sinergia, también en escuelas en donde la atención se ha enfocado en casos de acosos sobre bulling, derechos humanos”.

OIGA Y EL QUE SE BRINCO el pensamiento que envolvía a quien quería escucharlo hace algun año y meses diciendo que los partidos no eran la vía para participar y quien sabe cuántas cosas más, fue el señor CARLOS ULIVARRI LOPEZ que ahora se hizo de valor y se afilió al Partido MORENA con el que cree el ser candidato a algún cargo de elección popular jalado por la presencia de ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y la verdad de izquierdista no tiene este sujeto nada que se le parezca a quienes en realidad convocan y dirigen el partido en mención MORENA, sin embargo en su pensamiento este empresario de banquetes dijo en una rueda de prensa muy desolada por cierto y desairada por los medios de comunicación que ya nomás no le creen en lo más mínimo sus ideas políticas puesto que como dijo una comediante de talla nacional en la televisión primero dice una cosa y luego dice otra, se le ocurrió irse afiliar al Partido MORENA donde en ese mismo momento perdió toda credibilidad, bueno ni los candidatos que llevo como regidores y que ahora cobran como independientes en el ayuntamiento de Rio Bravo, han podido comprender la testarudez o terquedad de participar en política cuando no tiene mucho que hacer en un activismo que nomás no le entiende el señor ULIVARRI, pero en fin ahí esta uno más como militante del Partido Morena echando por la borda su idealismo independentista….

Dice el que ahora si cree en lo que señala ANDRES MANUEL, la verdad es que poco o nada conoce de la lucha que tiene el tabasqueño durante años contra el sistema político. Pero veremos que aprende en este nuevo terreno, pues hay otros aspirantes fuertes a la nominación de los cargos de elección popular y dudamos que lo dejen darle el paso para hacerlo candidato…

BUEN PLETIO se traen en el municipio de Tampico contra la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA quien fue denunciada por amenazas de muerte por una regidora del PRD en aquel municipio. AMERICA SANDOVAL MORALES es la regidora que se encuentra como quien promueve la denuncia en contra de quien desea reelegirse como alcaldesa de Tampico, quien distribuyó información de la denuncia contra el director de tránsito municipal que por cierto ya fue suspendido…

GUILLERMO MARTINEZ GARCIA, ex coordinador general de comunicación social del gobierno de EGIDIO TORRE y quien fungiera como director administrativo de la misma coordinación de comunicación, como lo fue el señor JORGE TINAJERO, podrían ser convocados por autoridades estatales para investigar su actuación como funcionarios, un tema que puede salir en cualquier momento… DICE LA mujer alcaldesa que aspira a ser la candidata al senado de la República con eso de la equidad de género y donde ya trae pleito casado con la PALOMA GUILLEN VICENTE que ha servido para dos cosas o bien la otra mujer que le hace de diputada federal MONSERRAT ARCOS que no ha podido rendir un solo informe positivo a sus representados….

MUY ACTIVO EL DIRECTOR estatal de CONALEP Tamaulipas, AGUSTIN DE LA HUERTA y a su lado LUIS VEGA, flamante director de recursos humanos del organismo educativo profesional, quienes cumplieron una intensa gira de trabajo por el estado de Tamaulipas presidiendo las diferentes ceremonias de graduación y llevando un claro mensaje del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA que se encuentra respaldando fuertemente la educación técnico profesional como es ya un hecho la nueva vida que lleva CONALEP y donde AGUSTIN DE LA HUERTA muy aparte de que sus bonos se encuentran subiendo como la espuma rumbo a una importante posibilidad en un futuro no muy lejano, seguirá trabajando una vez reanudando el ciclo escolar….RECORDAMOS el pasado 16 de julio el deceso del amigo y LIC. JORGE AVENDAÑO MARTINEZ, ex dirigente nacional de democracia 2000 y político chiapaneco. Así mismo le enviamos nuestra felicitación este 21 de julio al periodista ALFREDO AVILA y este 22 de julio a GUSTAVO RODRIGUEZ LOPEZ, dirigente local del PRI en Mier Y NOS VEREMOS.