EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

“Respiración artificial”, al PRI

A 48 horas de las Convenciones que formalizarán las candidaturas de los aspirantes del PRI a la mitad de las alcaldías tamaulipecas, el Ejecutivo nacional priista envió “refuerzos” -si así se le puede llamar a la visita del Secretario de Organización Electoral del CEN, RUBÉN MOREIRA y al Secretario de Elecciones, FELIPE ENRIQUEZ-, quiénes sostuvieron reuniones a puerta cerrada con sus candidatos a senadores, diputados federales y presidentes municipales.

En un encuentro con los medios capitalinos, MOREIRA, cuestionado ex gobernador de Coahuila, minimizó el efecto de los “escurrimientos” priistas hacia otras expresiones ideológicas, al calificarlos como “normales” e indicó que eso está sucediendo también “a la inversa”, y citó como ejemplo lo que sucede en Coahuila, donde los escurrimientos se dan del PAN hacia el PRI.

MOREIRA anticipó que la fortaleza de las estructuras de operación política del PRI “se verá en campaña”.

La fórmula de candidatos al senador, encabezada por YHALEEL ABDALA y ALEJANDRO GUEVARA COBOS, así como los candidatos a diputados federales, se reunieron posteriormente con los enviados priistas en la vieja casona de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos.

Los enviados del CEN del PRI fueron atendidos por el presidente del Directivo estatal, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y la Secretaria General, AÍDA ZULEMA FLORES PEÑA, así como por miembros del Directivo estatal.

MÁS “ESCURRIMIENTOS”

Analistas políticos perciben que el PRI registrará más “escurrimientos” en municipios estratégicos como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Tampico, Valle Hermoso, Río Bravo y El Mante, donde se han dado brotes de inconformidad por las postulaciones.

En Matamoros, el ex diputado DANIEL SAMPAYO SÁNCHEZ tenía en su agenda una cita con directivos de Acción Nacional, luego que habría declinado la postulación por MORENA, para adherirse a la coalición PAN-PRD-MC, aunque una insistente versión habla de una segunda ‘prospecta’ LIZZI SALAZAR VÁZQUEZ para diputada federal.

En principio se hablaba de la ex alcaldesa, LETICIA, pero luego trascendió el nombre de la hermana menor de la ex alcaldesa matamorense.

A ver hacia dónde se hace don RAMIRO, cuestionaron analistas, al señalar que aunque VERÓNICA arrastra mayorías- y con CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ hace una “fórmula ganadora”-, la presencia de LIZZI en la contienda atomizaría el voto azul en las urnas en la contienda del 1º de julio.

Son especulaciones, por supuesto, pues aunque se habla que LIZZI podría ir por el PES, la realidad es que ese partido ya está en la coalición con el PAN y el MC, cuya candidata es precisamente VERÓNICA SALAZAR VÁZQUEZ.

Pero bueno, al margen de especulaciones, allá en la tres Heroica la Comisión Municipal de Procesos Internos del PRI, avaló oficialmente al alcalde con licencia JESÚS DE LA GARZA, como precandidato a la presidencia municipal, es decir, a la reelección.

De esta forma, ‘Chuchín’ obtuvo el dictamen favorable que lo aprueba para acudir a la Convención de Delegados de este sábado, según informó el presidente del Comité municipal del PRI, FEDERICO FERNÁNDEZ MORALES.

El dictamen fue colocado en estrados y este sábado, la votación económica de los Delegados lo convertirá en candidato a la presidencia municipal, lo que se formalizará cuando se registre ante el IETAM.

En Nuevo Laredo, por cierto, aunque el ex alcalde RAMÓN GARZA BARRIOS se percibe como amenaza potencial desde MORENA, tal como ocurre con ‘JR’ en Reynosa, la realidad es que uno pulverizará el voto del PRI, y el otro el del PAN, y en ambos casos se percibe la intención de negociar.

Uno, sus Cuentas mochas y el otro… vaya usted a saber.

Pero deje decirle que por encima de todo, el “Efecto AMLO” podría estropear ciertos proyectos.

A propósito de Nuevo Laredo, el cuarto regidor MANUEL CANALES BERMEA y la séptima regidora, IMELDA SANMIGUEL SÁNCHEZ, solicitaron licencia indefinida para separarse de su cargo y atender asuntos personales, durante la celebración de quincuagésima sesión ordinaria de Cabildo.

Debido a lo anterior, se llamó a comparecer en la próxima sesión de Cabildo a los suplentes respectivos GONZALO PRIDA MEDELLÍN y ANA IRENE LOZANO GONZÁLEZ.

LLEGA EL YERNO

De otro lado, el influyente yerno del Presidente norteamericano DONALD TRUMP, JARED KUSHNER llegó a México para una entrevista de tres horas, vía el Canciller LUIS VIDEGARAY, con el Presidente ENRIQUE PEÑA NIETO.

KUSHNER, amigo personal de VIDEGARAY, podría susurrarle al oído a su suegro la pertinencia de apoyar en México al candidato PEPE TOÑO MEADE, luego de sostener diálogos aquí con PEÑA NIETO y VIDEGARAY, pues recuerde usted que Estados Unidos siempre ha sido una opinión decisiva en materia de Sucesión presidencial en México.

No en balde la Historia-No-Oficial atribuye al ex embajador norteamericano DWIGTH MORROW [no tanto al ex presidente PLUTARCO ELÍAS CALLES], la idea original de fundar el PNR -hoy PRI- como una opción para acabar con el ciclo de sangre y muerte que se daba en cada cambio presidencial.

Es una especulación, por supuesto, pero no olvide que el yerno de TROMP es uno de los más influyentes consejeros presidenciales del vecino país.

Y es amigo de VIDEGARAY, “padrino” de MEADE.

ECHEN A CORDERO

El panismo nacional condenó al presidente del Senado, ERNESTO CORDERO ARROYO, porque desde esa tribuna legislativa demandó que la PGR investigue al candidato presidencial de Acción Nacional, RICARDO ANAYA CORTEÉS, no obstante que el propio CORDERO alguna vez fungió como aspirante presidencial de ese instituto político.

Una de las voces más severas que se escuchó en el senado en su contra, fue la del legislador JORGE PRECIADO, ex candidato a Gobernador por Acción Nacional, quien demandó que CORDERO renuncie a su militancia azul.

Sin embargo, la votación de los senadores fue insuficiente para echar abajo su propuesta.

Pero de “traidor” y “vendido” no lo bajaron sus compañeros de partido.

GESTO DE CIVILIDAD

Naturalmente no extrañó, porque el gesto de civilidad que se dio entre JESÚS NADER y MAGDALENA PERAZA en Tampico, partió de un connotado Caballero al 100 como lo es ‘Chucho’, de modo que el Pacto-De-No-Agresión que protagonizaron en presencia de los medios en el puerto jaibo, es un primer paso de buena voluntad que sale de NADER.

Claro, la profesora deslizó que algunas veces no son los candidatos, si no sus seguidores, quienes lanzan ataques o buscapiés, que luego desatan las batallas interpartidistas.

Pero, de entrada, ‘CHUCHO’ y MAGDA enviaron una “buena señal” a los tampiqueños, al posar para la foto.

Clap.clap.clap.

SERAPIO Y ‘CHUCHÍN’

2 de los precandidatos que se dejaron ver durante las sesiones a puerta cerrada con los enviados de ENRIQUE OCHOA REZA, fueron SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN y JESÚS ‘Chuchín’ DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, de Reynosa y Matamoros, quienes como abanderados del PRI, sostendrán dos de las batallas -de 5, porque hay que considerar también las de Tampico, Victoria y Nuevo Laredo-, de más interés y tensión política que se esperan.

Uno, porque será el candidato del PRI en la cuna política del Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, y el otro, ‘Chuchín’, porque contenderá contra el súper influyente ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ, cuya experiencia electoral está fuera de toda duda y porque viene con todo para arrojar del Palacio municipal a la camarilla tricolor que ha hecho y deshecho sin rendir cuentas claras a la población, y además, porque trae en su Agenda un Cambio-Profundo en las oxidadas estructuras administrativas del Ayuntamiento.

De otro lado, deje compartirle que en Reynosa, representando a la Alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, el presidente del Sistema DIF Reynosa, CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, fue recibido por la directora de la escuela Ignacio Zaragoza, DORA ELIA HERNÁNDEZ, en la audiencia pública que se realizó en la colonia Aquiles Serdán.

“La comunidad educativa, conformada por padres, alumnos y maestros, valoramos la capacidad política del licenciado CARLOS VÍCTOR PEÑA ORTIZ, logrando el bien común y la conformación por una sociedad solidaria, agradecemos los beneficios otorgados en bien de bien de la educación de los niños de nuestra comunidad al contribuir con una obra de relevancia”, dijo la profesora.

El presidente del DIF, CARLOS PEÑA ORTIZ, dijo a los ciudadanos que “es una prioridad para la Alcaldesa MAKI ORTIZ esta zona para poder subir un poquito los niveles de calidad de vida y poder mejorar la vida de todos nosotros aquí en la Aquiles Serdán”.

“Sé que hay problemas del drenaje, ténganos paciencia, se está construyendo el cárcamo 278 pero poco a poco se va a resolver el problema”, aseguró PEÑA ORTIZ, quien invitó a los colonos a que acudan a conocer y beneficiarse de los programas que tienen el DIF y el Municipio.

Por su parte, el jefe de Obras Públicas destacó: “la instrucción de nuestra Alcaldesa es poder mejorar las condiciones de vida de cada uno de ustedes en lo que se refiere a infraestructura, drenaje, rehabilitación de espacios educativos, plazas, pavimentos: es un programa muy exitoso que beneficia a la ciudad”, destacó.

Mientras que en Nuevo Laredo, con el objetivo de orientar y facilitar la inclusión de las empresas al Programa Nacional de Auditoría Ambiental, el presidente municipal ENRIQUE RIVAS inauguró la Jornada Ambiental 2018.

Esta Jornada la organiza Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA), en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), Comisión Federal Electricidad (CFE), Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (COMAPA) y el Gobierno de Nuevo Laredo.

El alcalde comentó de la invitación realizada por GABRIELA MILLÁ CARRIÓN, subdelegada de Auditoría Ambiental de PROFEPA, a Nuevo Laredo para que certifique su relleno sanitario y se convierta en la primera ciudad en contar con un relleno certificado por la Procuraduría.

“Es muy importante para nosotros participar como municipio en este tipo de eventos donde se llevan a cabo conferencias y pláticas en materia del cuidado del medio ambiente y poder encontrar lo que podemos hacer en un futuro para concientizar sobre el cuidado del medio ambiente.

La intención es aplicar estrategias conjuntas para mejorar la cuestión del río Bravo, los mantos acuíferos, sería importante hacer acciones para certificar nuestro relleno sanitario, que cuenta con las condiciones perfectas para llevarlo al siguiente paso”, mencionó el alcalde.

En otro tema, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA entregó este miércoles nombramiento y le tomó protesta al Contralmirante de la Secretaría de Marina, AUGUSTO CRUZ MORALES, como Secretario de Seguridad Pública de la entidad.

El Contralmirante en Activo es Ingeniero en Ciencias Navales egresado de la Heroica Escuela Naval Militar con Especialidad en Piloto de Helicópteros, Especialidad de Mando Militar y Especialidad en Análisis de Sistemas e Información; cuenta con Maestrías en Administración Naval y Seguridad Nacional por parte del Centro de Estudios Superiores Navales.

Fue Secretario de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio de Monterrey, de octubre de 2012 a enero de 2015, Coordinador de los Centros de Fusión de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación y fue Director General de la Agencia Estatal de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León de octubre 2015 a febrero 2018.

El Contralmirante AUGUSTO CRUZ MORALES sustituye en el cargo al Vicealmirante LUIS FELIPE LÓPEZ CASTRO.

Lo que nos recuerda que en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, afirmó: “Las mujeres, tenemos un papel muy importante en la transformación de nuestro Estado y de nuestro mundo. Tenemos en nuestras manos la capacidad de hacer los cambios que necesitamos, de demostrar lo que somos capaces de lograr”,

Como parte de las acciones que realiza la administración estatal para conmemorar este día, en coordinación con el Instituto de la Mujer Tamaulipeca se llevó a cabo la conferencia de la periodista FERNANDA FAMILIAR “La Imagen del Éxito”, ante más de 2 mil mujeres reunidas en el Polyforum de Ciudad Victoria.

A través del Gobierno del Estado que dirige FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y de las diferentes Secretarías, y del Sistema DIF Tamaulipas, se han impulsado políticas asistenciales y acciones y encaminadas a mejorar y asegurar el bienestar que de las mujeres tamaulipecas, campañas médicas permanentes; apoyamos a su economía con créditos para las mujeres en emprendedoras, se les brinda protección y apoyos para continúen sus estudios y a todas las madres trabajadoras se les ofrecen espacios seguros para el cuidado y el desarrollo de sus hijos mientras van a trabajar, alimentándolos sanamente, entre muchas otras acciones.

Vuelvo a Matamoros para compartirle que el próximo jueves 15 de marzo, la Secretaría de Fomento Económico en el municipio, en coordinación con el Servicio Estatal del Empleo, llevará a cabo la Sexta Feria del Empleo, a partir de las 8 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones Mundo Nuevo.

ARTURO GÓMEZ IBARRA, secretario de Fomento Económico, informó que en esta ocasión se tiene una meta de involucrar a 90 empresas, en los giros del sector comercio, industria y de servicios, con una oferta de más de 1 mil 500 puestos de trabajo y está dirigida para operadores, profesionistas y técnicos.

Al momento están confirmadas 52 empresas, por lo que se invita a los interesados a preparar sus solicitudes de empleo para que las presenten el próximo jueves 15 de marzo a partir de las 8 de la mañana.

De acuerdo con la mecánica para este evento, a las 8 de la mañana se brinda orientación y asesoría a los solicitantes de las vacantes para que presenten su documentación correctamente y algunas recomendaciones para que sus entrevistas de trabajo sean exitosas.

Gómez Ibarra comento que se tienen detectadas 200 oportunidades para profesionistas, así como 929 operarios y 114 técnicos.

Aquí un paréntesis para mencionar que la lucha por la igualdad de género y una vida libre de violencia para la mujer, es una prioridad del Partido Acción Nacional, y en el marco de la celebración del “Día Internacional de la Mujer”, el Comité Municipal en Reynosa ofrecerá la conferencia “Mujer Retos y Compromisos”.

La Delegada del partido albiazul, JUANA ALICIA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, señaló, que la intención es impulsar el empoderamiento de la mujer, “Hoy la mujer juega un papel sumamente importante tanto el sector público como privado, pero todavía falta mucho por hacer el tema de equidad, tenemos que seguir concientizando y generando condiciones para su pleno desarrollo en todos los ámbitos”.

La conferencia, dirigida a damas militantes y simpatizantes de Acción Nacional, se realizará el próximo viernes 9 de marzo a las 16:30 horas en el Salón Virrey, y será impartida por el Master en Terapia de Parejas, OBED EMMANUEL MÉNDEZ VÁZQUEZ.

A propósito de diputados, el Pleno Legislativo, giró diversos exhortos, figurando el que tiene como propósito se brinde mantenimiento y/o reparación al tramo Monterrey-Nuevo Laredo, del kilómetro 26 a la Gloria, además se aprobaron reformas a la Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad, a fin de que la mujer tenga una mayor participación en el ámbito empresarial y laboral en el Estado.

Al hacer uso de la máxima tribuna, el Diputado CARLOS GERMÁN DE ANDA HERNÁNDEZ, destacó que la conservación de las carreteras, constituye una labor que impacta directamente en la seguridad vial de las personas, “Un punto importante en la prevención de accidentes carreteros, es el control de la velocidad en la conducción, sin embargo, no se debe dejar de lado, que un estado óptimo del asfalto repercute en un mejor desempeño del medio de transporte”, expresó.

Lo anterior, manifestó, sale a colación toda vez que se tiene conocimiento de las malas condiciones y la falta de mantenimiento de la Carretera Nacional México 85, Monterrey -Nuevo Laredo, y en específico el tramo comprendido del kilómetro 26 a la Gloria, el cual, actualmente, constituye un espacio carretero inseguro para quienes transitan esta vía asfáltica.

Cambio de orientación temática para participarle que la Contraloría del Gobierno de Tamaulipas firmó un convenio de colaboración con el municipio de Ciudad Madero, con el objetivo de fortalecer las medidas anticorrupción establecidas por esta administración.

Durante la firma del convenio de colaboración, el Contralor Gubernamental, MARIO SORIA LANDEROS, puntualizó que el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA ha sido enfático y reiterativo en que será característica esencial de su gobierno el combate permanente a la corrupción para dignificar la función pública en Tamaulipas.

En este acuerdo, participará como coadyuvante, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción.

Firmaron por parte de la Contraloría Gubernamental del Gobierno de Tamaulipas y del Municipio de Madero el contralor MARIO SORIA LANDERO y el alcalde JOSÉ ANDRÉS ZORRILLA MORENO, respectivamente.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la Feria de la Industria Médica en el Centro Universitario Sur (CUS), que reunió a cerca de 20 expositores de las principales empresas, laboratorios y fabricantes del país y el extranjero en este sector.

Con la representación del Rector de la UAT, JOSÉ ANDRÉS SUÁREZ FERNÁNDEZ, la apertura del evento estuvo a cargo del Dr. ENRIQUE ÁLVAREZ VIAÑA, Director de la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero”, ante la asistencia de estudiantes, profesores y profesionales de la salud en la zona sur.

El director del plantel destacó el interés del Rector por impulsar este tipo de actividades que permiten acercar a los estudiantes las innovaciones y nuevos conocimientos que se desarrollan en los sectores donde se desempeñarán laboralmente.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.