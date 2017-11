T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RESURGE RIGO GARZA FAZ…

TODO PARECE indicar que, el ex diputado local RIGOBERTO GARZA FAZ, sigue en el ánimo y en el corazón de las familias de Reynosa, porque su nombre ha venido resurgiendo con inquebrantable fuerza política hasta en los más recónditos lugares de esta jurisdicción municipal, PORQUE RIGO, es un joven político que, al estilo de su Sr. Padre DON RIGO GARZA CANTÚ (q.e.p.d.), es hombre de palabra, el que trae consigo y en sus venas el saber servir a la gente de todos los estratos sociales, porque él, proviene de una familia que en el servicio público, “le ponen amor y cariño” al trabajo social y político, para lograr los mejores objetivos y ofrecer los favorables resultados que demanda la población reynosense, como fue el inolvidable actuar de su padre, un destacado “hombre de muchas obras y pocas palabras”, al que pese al paso del tiempo, nadie olvida en Reynosa.

RIGOBERTO GARZA FAZ, por haber seguido el ejemplo de su padre, desde las trincheras donde ha tenido la oportunidad de servir lo ha hecho con empeño, esmero, dedicación y cariño y, si en la contienda pasada, no tuvo la fortuna o la oportunidad de ir por la Presidencia Municipal de Reynosa, en esta vez irá con todo pero quizás desde otro horizonte político que, al fin y al cabo el que vale y cuenta es el hombre que sirve con interés a su pueblo, como lo hecho Rigo Garza Faz “hijo de tigre pintito”.

HOY LOS TIEMPOS son distintos, sí, pero la gente de Reynosa es la misma y muchas más que conocen muy bien al ex diputado local, aquel joven que personalmente y con humildad anduvo entregando garrafones con agua y otros muchos beneficios a las familias de las colonias proletarias de Reynosa, principalmente, gentes que tienen fe y confianza en RIGO GARZA FAZ, porque él, en su mente y su corazón, mantiene su firme calidad de hombre bien intencionado y de responsable servidor público, cuya huella ha dejado plasmada en las colonias y zonas rurales de Reynosa.

POR TAL MOTIVO, la gente de las colonias, barrios y de todos los rumbos y núcleos poblacionales de esta pujante comunidad fronteriza, han venido enmarcando y expresando su interés por tributar y refrendar el solidario apoyo al joven ex diputado Local RIGOBERTO GARZA FAZ, quien desde la principal tribuna del Congreso del Estado en todo momento, “defendió a brazo partido y a carta cabal” las demandas de la gente de su querido Pueblo-Reynosa.

POR ELLO, en esta ocasión hoy rumbo al 2018, no se duda que veremos en las boletas electorales y en su mejor momento al ex legislador reynosense Rigoberto Garza Faz, a quien la gente, sin duda alguna lo apoyará a fin de que escale un peldaño político más para que, con atingencia y perseverancia, siga sirviendo a la sociedad de Reynosa, gracias a que RIGO, sigue manteniéndose en las preferencias lectorales.

RIGOBERTO GARZA FAZ, es un político plenamente identificado con su pueblo, porque él, es oriundo de Reynosa, hijo del ex Presidente Municipal y ex Diputado Federal don Rigoberto Garza Cantú y de la señora Sonia Faz Sonia Faz de Garza Cantú y está casado con la señora Narda López Canales con quien procreó cuatro hijos: Rigo, Rodrigo, Roberto y Ricardo. Y además es sobrino del ex alcalde Tampico don Álvaro Garza Cantú y también sobrino de don Ramiro Garza Cantú, uno de los más importantes empresarios tamaulipecos.

HAY QUE señalar que Rigoberto Garza Faz, es Lic. En derecho y Ciencias Sociales, además ser Notario Público y cuenta con una extraordinaria trayectoria en el ámbito político tamaulipeco, logrando ser Diputado Local, Diputado Federal y Regidor del Ayuntamiento, siendo incluso Presidente del Comité Municipal del PRI y Consejero local, estatal y nacional el mismo Partido tricolor, en cuyos espacios, siempre mostró interés por el servicio público y por esta razón fundamental, la gente de las distintas organizaciones civiles, empresariales, así como campesinos, obreros y gentes de los diversos núcleos populares, aducen que “RIGO GARZA FAZ, desde cualquier horizonte, tribuna o trinchera “ES LA MEJOR OFERTA POLÍTICA” para que a Reynosa en verdad le vaya bien.

PARA CONCLUIR es importante señalar que, el joven político reynosense Rigoberto Garza Faz, pese a algunas adversidades en su paso por la política aquí en su querida Reynosa, “se sigue manteniendo en las preferencias electorales”, porque simple y llanamente la gente de todo los sectores populares de esta ciudad, “lo siguen teniendo muy presente”, lo que viene a confirmar “el resurgimiento firme y solidario de RIGO GARZA”, como un prospecto político de gran valor para ir por la alcaldía de Reynosa, faltando su decisión si va o no por MORENA, Partido con el que ya ha tenido importante acercamiento, excepto que su Partido el PRI, lo defina como su abanderado a la Presidencia Municipal de Reynosa, para el evento electoral del 2018.

Y COMO LA GENTE en su peregrinar por las colonias LE DICEN A RIGO: “Ojalá y usted sea el próximo Presidente”, porque nadie olvidamos a su padre Don Rigo Garza, un hombre trabajador que hizo muchas obras por Reynosa y por ello, lo estaremos apoyando con firmeza y solidaridad, “porque lo queremos ver en la Presidencia Municipal de Reynosa”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx