            < Retrocede MORENA en la recta final

1.- Ricardo Monreal Ávila sigue en plan protagónico a través de videos, el de este martes lo aprovecha para exponer un documento que envió al Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, para que “en base a sus funciones pueda frenar el exceso de intervenciones ilegales por parte del gobierno estatal de Tamaulipas”. Se refiere a la entrega de despensas que dice “se distribuyen para ganar adeptos a favor de los candidatos del PAN”.

Uno no puede dejar de preguntarse porque en lugar de dirigirse a Gobernación, no lo hizo ante la Fepade con las pruebas correspondientes. Porque hasta donde sabemos los programas sociales no están prohibidos, están amparados por la ley; lo que no está permitido es publicitarlos durante la “veda electoral” y desde luego condicionarlos. De tener las pruebas conducentes Monreal está perdiendo un tiempo precioso porque está tocando la puerta equivocada.

De tal manera que más bien pareciera que lo que busca es propaganda gratis para su partido. Hoy miércoles ofrecerá una conferencia de prensa acompañados de sus candidatos federales. También dejó claro, de una manera indirecta <que no abandonará Tamaulipas>, que estará haciendo campaña con los candidatos de MORENA a los que no dejará solos en los días que restan de campaña.

Con esto debemos suponer que el zacatecano será relevado en su encargo de coordinador de la 2ª Circunscripción, porque de otra manera MORENA puede salir perdiendo lo que hubiera ganado en los 8 estados restantes que conforman esa región.

Monreal ya tomó su responsabilidad electoral como algo personal, se trasluce en su advertencia al anunciar desde ahora “nos vamos a ir preparando para que el próximo año Morena <también> gane la elección del Congreso Local”.

La decisión de que Ricardo Monreal Ávila se quede en Tamaulipas es porque están perdiendo las bases en Tampico y en Altamira, donde los fundadores de MORENA emigraron al PRI y PAN; y porque las únicas dos alcaldías (Reynosa y Madero) que parecían tener seguras se les está desmoronando. Agregue Usted que las opciones federales les va a ir muy mal, tanto en senadurías como en diputaciones federales, ni siquiera en Nuevo Laredo donde en algún momento pensaron que ganarían el Distrito Federal 1, no hay tal percepción a tres semanas de que concluyan las campañas.

2.- La política en Tamaulipas está al rojo vivo, figuras nacionales van y viene por el estado, acordonando la arena política con declaraciones, todos en un solo propósito, la disputa que les permita instale a sus alfiles en las mejores posiciones para el jaque mate del 1º de julio. Este martes se contó con la presencia del Secretario General del CEN del PAN, Marcelo Torres Cofiño, precisamente en el municipio más poblado, Reynosa la Joya de la Corona.

Torres sostuvo una conferencia de prensa, pero su propósito real debió ser sopesar las circunstancias político-electorales de ese codiciado punto geográfico, particularmente su respuesta a favor del candidato nacional Ricardo Anaya Cortés y los abanderados a puestos federales. Por cierto lo acompañaron las candidatas a diputada federal por el 2º Distrito, Juanita Sánchez y a la alcaldía Dra. Maki Ortiz y el Coordinador de campañas en el estado, Gerardo Peña Flores.

Pero por lo pronto condenó las recientes actuaciones de Ricardo Monreal, orientadas a ensuciar el proceso electoral de Tamaulipas, señaló que México no necesita más embates como los del dirigente de MORENA, ya se tiene suficiente, con los actos de violencia contra candidatos y políticos de Guerrero, Michoacán e Hidalgo, por citar los casos más sobresalientes.

Un dato preciso que proporcionó es que son 8 puntos los que separan a Anaya de López Obrador y que son remontables, dijo que no hay que perder de vista que AMLO siempre ha sido el gran ganador de las encuestas y perdedor en las elecciones.

3.- En Victoria las campañas para lograr alcanzar la Presidencia Municipal están viento en popa, con dos actores estelares Oscar Almaraz del PRI y Xicoténcatl González Uresti del Frente PAN-PRD-PMC, son las figuras más activas y que presentan mayores signos de aceptación y será de entre estas dos ofertas políticas que surja el ganador.

En un tercer lugar se observa a Lalo Gattas Báez y muy rezagados a la independiente Nayma Karina Balquiarena, pese a que viene realizando una campaña decorosa y al final Mario Arizpe por el Partido Verde Ecologista de México.

Por cierto precisamente ayer Almaraz se reunión con los empresarios del ramo de la construcción organizados dentro de la Cámara correspondiente, y entre las obras más importantes que presentó y que están consideradas para el próximo trienio, destaca la construcción del tercer cuerpo del eje vial, la ampliación del Libramiento Naciones Unidas en sus tramos donde se observa mayor saturación. Esto junto con el reto de superar a lo logrado en el actual periodo en materia de pavimentación, son los aspectos más relevantes.

Le siguen por importancia la rehabilitación total del alumbrado público y duplicar la cobertura del alumbrado con tecnología led, un servicio cuyo beneficio impacta en el tema de seguridad. Asimismo lograr la cobertura total del agua potable en colonias regulares y la construcción de un nuevo panteón municipal con velatorio gratuito.

No hay que perder de vista de Oscar Almaraz fue el alcalde que logró mayor inversión durante su administración 2016-2018 proveniente del presupuesto federal gracias a que tuvo oportunamente los proyectos debidamente elaborados que permitió la gestión de los diputados federales.

Ahí ratificó su compromiso de seguir dando prioridad a la asignación a constructoras locales como lo ha venido realizando y que fue del 97 % de los proyectos cuya inversión se quedó aquí, en la capital del estado. También dio a conocer que 9 de cada 10 obras fueron realizadas en las colonias populares.