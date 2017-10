            < Retweet por Decreto

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- MORENA es persistente en la estrategia de proponer en los escenarios públicos donde tiene a alguien que lo represente, como es el caso de regidores y diputados, para que donen e inviten a donar a sus homólogos parte de sus privilegios y el 50 % de los bien remunerados servicios de representación popular, para obras o acciones de beneficio social.

Ahora el turno fue de la Diputada local María de la Luz del Castillo Torres quien propuso a sus 35 compañeros legisladores (son 36 con ella) tamaulipecos, renunciar al seguro de gastos que tiene una bolsa de más de un millón de pesos y que donen la mitad de sus salarios para la construcción de Universidades Públicas.

Sin embargo en el terreno de los hechos, MORENA junto con los partidos Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y PAN, se negaron a ceder sus respectivos spots al Gobierno Federal para que este trasmitiera información de Protección Civil, así como para promover la ayuda a los afectados por el reciente sismo. Los representantes de estos cuatro partidos en sesión del Consejo del INE, manifestaron de plano que con ellos no cuenten.

El Instituto Nacional Electoral llevó a la sesión de Consejo la petición de la Secretaría de Gobernación.

El Gobierno Federal puede hacer uso de tiempo oficial, pero hay procedimientos y los más afectados son las empresas radiodifusoras y televisoras, porque ya tiene todo pautado, por eso sustituir los tiempos del INE por spots de emergencia sísmica era lo ideal, mientras se procedía a la gestión normal.

Pero esa es la solidaridad de los partidos, no sólo de MORENA, aludimos a este instituto político porque es el que ha aprovechado más la estrategia de promoción <la política en tiempos de sismo>.

Por otra parte, quedó claro lo que muchos han señalado, las diferencias entre los integrantes del Frente Ciudadano por México; por lo pronto en esta postura de no ceder los spots por el problema del sismo, el PRD no se identificó con sus aliados del Frente Ciudadano por México. Y pronto veremos en qué otras cosas no irán juntos.

2.- Era tema inevitable este lunes en la acostumbrada conferencia de prensa en la sede estatal del PRI, y los cuestionamientos surgieron al dirigente Tricolor Sergio Guajardo Maldonado, entorno a los señalamientos, que en el desarrollo del I Informe de Gobierno formuló el Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, al imputar acciones que dibujan haber recibido una administración con claros signos de corrupción.

Al respecto el Presidente del Comité Directivo Estatal del Revolucionario Institucional, respondió a los medios de comunicación “que el PRI no se siente aludido por el mensaje del Gobernador García Cabeza de Vaca, cuando advirtió que se castigará la corrupción que cometieron los exfuncionarios estatales y es que tales acusaciones fueron muy generalizadas, sin apuntar a alguien en lo particular.

Ante la insistencia Guajardo Maldonado precisó: “La respuesta es que no somos corruptos”.

Cabe mencionar que en la misma conferencia de prensa acudió el coordinador de la bancada priista en el Congreso del Estado, Alejandro Etienne, quien se sumó a lo antes expuesto por Guajardo, “Que el Secretario de Administración del Gobierno del Estado, Jesús Nader, presente la lista con los nombres de los supuestos aviadores”. Y agregó que este funcionario debería de comparecer en el Congreso del Estado para poder aclarar los “dichos” pero no está incluido, como tampoco los Secretarios de Seguridad y Finanzas que tendrían mucho que esclarecer sobre este y otros temas.

Etienne ha declarado que el informe del Gobernador García Cabeza de Vaca es ante todo un mensaje político. Y es que difícilmente en un Informe de Gobierno con las características formales se podían aludir señalamientos como los expuestos el viernes pasado.

En cambio puede reportar cifras, nombres, contratos, etc., que precisen las fallas, inconsistencias o actos que revelen corrupción, eso es lo esperado en el documento oficial para que de sustento a las acusaciones formuladas.

Cuestión de esperar unos días para ver la consistencia de lo señalado, que es algo que los tamaulipecos han esperado desde el momento que hubo alternancia en el poder.

3.- La actual administración desde el inicio de su gestión dio claras muestras de simpatizar con todas las formas de comunicación digital, principalmente el facebook y twitter, sin embargo no todos los funcionarios comparten ese tipo de cultura y en una reunión de trabajo reciente, Secretarios y otros personajes de nivel ejecutivo recibieron “jalón de orejas” por no darle retweet a los mensajes del gobernador.

También está claro que las páginas de Face de las secretarías, no son visitadas ni por los asalariados del área, de tal manera que hubo necesidad de poner en marcha una estrategia.

De ahí se derivó, que ahora algunos de los secretarios a través de los encargados del área de comunicación giraran instrucciones, algunos mediante documento oficial autorizaron incentivar al personal de confianza para que de like a las publicaciones oficiales, estimular el retweet, Instagram, facebook y otros medios que la modernidad pone al alcance de las masas.

Gran parte de esta idea, proviene de los buenos resultados obtenidos por El Bronco de Nuevo León, quien hizo su campaña montado en los medios digitales, sólo que él inició una red de más de 300 mil seguidores tres años antes de que pensara ser candidato independiente, eso relata él mismo en diferentes entrevista concedidas en el inicio de su contienda electoral. La comenzó sin intereses mercadotécnicos, por lo que fue humana, sensible y natural, por lo que no se le dificultó en un momento dado convocar a sus amigos de esa red a promover el voto a su favor.

Las redes son una pista sobre la cual pueden deslizarse y correr ideas naturales, con las que se identifican los internautas, cuando se fuerzan estas reglas no hay tal impulso, y a veces ni la mínima respuesta. El mensaje no sólo tiene que contener algo de interés, sino de identidad con el receptor, de otra manera es hablar en el vacío.

4.- A través del Programa Nutriendo Tamaulipas del DIF Estatal, la señora Tony Sáenz de Almaraz puso en marcha la entrega de cerca de 3,900 canastas básicas para las familias victorenses, lo cual representa un gran beneficio alimentario para las personas de menos recursos.

La sinergia entre la señora Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca y la Presidenta del DIF Municipal ha permitido articularse en varios objetivos comunes, como este que tiene que ver con la nutrición y que es la entrega del tercer trimestre del año.

Es un trabajo de equipo donde participan funcionarios del DIF Tamaulipas y los del propio Sistema de Desarrollo Infantil y Familiar de Victoria, para hacer llegar con oportunidad estos productos tanto a la zona urbana como al medio rural. Participan los departamentos de Desayunos escolares, Asistencia Social y Desarrollo Comunitario, Programa Alimentario y Desayunos escolares del Ayuntamiento local.