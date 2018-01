EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Reynosa, bajo el veneno del rumor

NETO se excusó:

“No… mira, no hay nada oficial: ¿para qué te digo una cosa, y después voy a tener que decirte otra?

“Pero por el Ayuntamiento no voy; eso ya lo dije”, precisó.

-Se te menciona como probable candidato a diputado federal, pero por el PAN…

“Mira, mejor mañana hablamos; por teléfono no”, se disculpó.

Y así quedó.

Al otro extremo de la línea hablaba el ex candidato del PRI a la alcaldía de Reynosa, ERNESTO ROBINSON, quien en 2016 perdió la elección constitucional frente a la alcaldesa MAKI ORTIZ.

De cara a los comicios del 2018, ROBINSON ya había hecho pacto con los Grupos políticos de la ciudad para ser candidato único a la Alcaldía.

Incluso, cuando los ex alcaldes OSCAR LUEBBERT y EVERARDO VILLARREAL impulsaron al interior del PRI la candidatura de GUSTAVO RICO para la presidencia del Comité municipal, el acuerdo a favor de ROBINSON ya estaba tomado.

…

Meses antes de que la suerte política de ERNESTO ROBINSON girara en torno a la disyuntiva PRI/PAN -como aparentemente ocurre ahora-, el recién estrenado jefe de prensa del comité municipal del PRI, EDUARDO MARTÍNEZ GALVÁN, invitó un café a este espacio para hablar sobre la cobertura periodística del Revolucionario Institucional.

“Lo de ROBINSON es un hecho”, aseguró MARTÍNEZ GALVÁN, de entrada.

Y confirmó:

“Todos los grupos políticos del PRI en Reynosa lo avalan como candidato único a la presidencia municipal el 2018”.

Y así se percibió durante meses.

Nadie competía en lo interno contra la posibilidad de ROBINSON.

“60 mil votos frescos lo avalan”, escribimos nosotros.

Inclusive, dijimos también que de los 500 mil votos que obtuvo BALTAZAR HINOJOSA como candidato del PRI a la gubernatura el 2016, “60 mil fueron aportados por ROBINSON”.

Y bajo esa perspectiva, ERNESTO operaba al interior del partido.

Nosotros fuimos más allá e indicamos que en las elecciones federales del 2015, el diputado EDGAR MELHEM SALINAS pudo triunfar en el espacio resbaloso de ‘Las Jarachinas’, gracias a que ROBINSON aceptó ser su compañero de fórmula.

Y lo vaticinamos:

“ERNESTO ROBINSON tiene en el bolsillo la alcaldía de Reynosa”.

Pero hoy, un repentino reversazo deja a ERNESTO en el limbo, aunque la versión insistente de su postulación como candidato [no del PRI] sino del PAN a diputado federal, flota en el ambiente político de Reynosa con la persistencia de un compuesto azufrado.

Los más sutiles analistas sonríen cuando se les pregunta cómo pudo fermentarse la decisión de ROBINSON, de abandonar su sueño por ser presidente municipal de Reynosa, que no alcanzaron ni sus padres TOMÁS ROBINSON GONZÁLEZ y LETY TERÁN de ROBINSON, cuyas carreras políticas no llegaron más allá del Congreso local.

Nadie arroja una versión sobre el escenario especulativo.

Ni él.

… Solo dice categórico que por la alcaldía, él no va.

REYNOSA, UNA BABEL

La atmósfera política de Reynosa transpira un silencio envenenado.

Muertos los viejos sabios de la política; auto desterrados otros; envueltos en el silencio los más y “desaparecidos” los últimos actores de la política tricolor, Reynosa está atrapada en un silencio funerario.

Es como en las novelas del célebre colombiano Gabriel García Márquez, en cuyas tramas nadie sabe lo que va a suceder, pero todos lo presienten porque flota en la atmósfera húmeda de las ideas.

¿QUIÉN VIENE?

Nadie innova especulaciones.

… Acaso esperan la reacción.

¿RIGO GARZA?… quizá, pero ¿por el PRI?

GARZA FAZ, ex secretario técnico en la Administración de EVERARDO VILLARREAL SALINAS, empezó a ser mencionado como probable candidato desde hace un mes, luego que ‘activos’ políticos radicados en la ciudad de México hablaron a este espacio para citar la posibilidad.

LA ÚNICA CERTEZA

En los círculos de información política de Reynosa, la única certeza es que el candidato del PAN a la alcaldía será JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA.

Eso ocurre, en momentos en que el PRI se alborota con la publicación de su Convocatoria para el registro de quienes aspiren a las alcaldías.

El PRI elegirá la mitad de sus candidatos a través del método de Convención de Delegados.

El resto será nominado por la Comisión de Elecciones.

Entre tanto, los dados se agitan en el interior del cubilete, próximos a caer sobre el escenario estatal.

Ya los ‘prospectos’ a senadores y diputados federales del PRI dan la idea de otra concerta-cesión… ¿viene otra por las alcaldías?

La duda corroe con la facilidad del ácido.

LOS QUE VAN POR EL 2

Por cierto, la Comisión estatal de Procesos Internos del PRI-Tamaulipas, dio la lista de los aspirantes por Reynosa que van por el distrito federal electoral número 2: ALAN ALEXANDER ARJONA, DULCE NAVA CASTAÑEDA, BENITO SÁENZ BARELLA, HUMBERTO VALDEZ RICHAUD y AÌDA ZULEMA FLORES PEÑA.

Pero el acreditado columnista político ALBERTO GUERRA SALAZAR hace una oportuna precisión:

“DULCE no va por ninguno. Los candidatos de Reynosa serán BENITO y AÌDA ZULEMA”.

¡AY LEONEL!

En Reynosa, el ex tesorero de OSCAR LUEBBERT y ex diputado panista LEONEL CANTÚ ROBLES, tal parece que solo alzó el brazo para “echarle mosca” a “CHUMA” MORENO, pues LEONEL debería alzar la mano pero para integrarse al Gabinete cabecista como Secretario de Desarrollo Económico, donde debería haber entrado desde un principio, solo que su carácter no le ayuda mucho.

Hace meses, LEONEL pareció haber abordado la nave cabecista, pero desapareció con la misma facilidad con que se le vio en un recorrido del gobernador por Reynosa.

Hoy dice que quiere ser alcalde, pero solo por “echarle mosca” a “CHUMA”, quien ya la trae bien amarrada.

Cambio de orientación temática para compartirle que al recuperar la confianza en las capacidades productivas de Heroica Matamoros, continuamos promoviendo a nuestra ciudad en todas las regiones del mundo como un lugar de oportunidades para invertir, afirmó el presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, ante empresarios de los sectores industrial, de la transformación, de la construcción y del comercio.

En reuniones por separado, el presidente DE LA GARZA, destacó que el clima de seguridad que prevalece en nuestra ciudad, ha sido fundamental para alcanzar estos objetivos, lo cual no ha sido fortuito, sino producto del esfuerzo y la coordinación de los tres órdenes de gobierno, para que Matamoros, sea hoy la ciudad más segura de nuestro estado.

Al cierre del 2017, Matamoros alcanzó la cifra récord de 130 mil empleos formales, -la mejor de los últimos 10 años-, y arrancar este 2018 con los proyectos de nuevas empresas en el sector automotriz y de gastronomía, lo que dará ocupación a más de 500 trabajadores.

Después de los programas emergentes para estabilizar los servicios públicos, implementados al inicio de sus gestiones, JESÚS DE LA GARZA, hablo de los avances de su administración en el renglón de infraestructura urbana básica, para seguir impulsando el desarrollo económico, como son las obras de embellecimiento de la Plaza Principal; Remodelación de la Calle Quinta; Activación de la Calle Nueve; Restauración del Mercado Juárez (El Parían); Recuperación de la Plaza Allende.

Así mismos continuamos con la rehabilitación de pavimentos y bacheo, limpieza de los drenes principales, para permitir el desalojo oportuno del agua, así mismo 23 reparaciones de caídos en el sistema de drenaje, con una inversión de 28 millones de pesos, entre las que destacan: Calixto Ayala y Profesor Romero, de las calles 14 a la 11; Plan de Ayutla, entre Juventino Rosas y Prisciliano Delgado; Bravo entre 1 y 2 de la Zona Centro.

Por asociación temática, el Gobierno Municipal de Matamoros, apoya en la localización de EZEQUIEL SALAS JACINTO, de 31 años de edad, pescador desaparecido hace 13 días en la Laguna Madre.

JOSÉ MANUEL SALAS JACINTO, hermano del pescador desaparecido acudió a palacio de gobierno en busca de apoyo del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, para que los abastezca de combustible para poder continuar con la búsqueda.

La petición fue atendida con una dotación de 500 litros de combustible y al mismo tiempo, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se solicitó la colaboración de la Secretaría de Marina en las labores de búsqueda.

En Reynosa, entre tanto, la alcaldesa MAKI ORTIZ invitó por medio de la Dirección del Impuesto Predial y Catastro, de la Tesorería Municipal, a aprovechar la oportunidad de obtener uno de los últimos 10 mil boletos para la Rifa del Automóvil Versa Modelo 2018, para quienes paguen durante el mes de enero su contribución por predio rústico, suburbano o urbano, recibiendo también un 15% de descuento en las cajas de la Presidencia Municipal y en las oficinas alternas de la COMAPA.

Solo faltan 3 días para que finalice la promoción del 15% de descuento en el pago del Impuesto Predial y la oportunidad de ganar un auto del año cumpliendo una obligación que también dará al Gobierno Municipal de Reynosa la oportunidad de generar más obras y dar a la ciudadanía una mejor infraestructura, con más calles pavimentadas y mejor alumbrado público.

El titular de la Dirección de Impuesto Predial y Catastro, de la Secretaría de Finanzas del Municipio, FRANCISCO PÉREZ RAMOS, aseguró que aún están disponibles los últimos boletos del sorteo del Auto último modelo y solo quedan tres días de plazo para aprovechar el 15% de descuento por concepto de este impuesto que puede ser pagado en las cajas de la planta baja de la Presidencia Municipal y en las cajas alternas de la COMAPA.

Desde otra perspectiva, deje decirle que como parte de las actividades que promueve el Centro de Innovación Socioeconómica y Tecnológica (Centro IST), para fomentar la cultura del emprendimiento y la innovación en la región, realizará el primer Hackathón Binacional que tendrá como sede Nuevo Laredo y Laredo, Texas los días 23, 24 y 25 de febrero

El presidente ENRIQUE RIVAS informó que este evento es organizado en conjunto con Startup México Campus Nuevo Laredo, incubadora de negocios Mile One IBAC, Consulado de Estados Unidos en la ciudad, con apoyo del gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico

“Es importante apostarle a la tecnología, a la innovación, que se trabaje de manera conjunta en la región, por lo que se realizará en Nuevo Laredo y Laredo, Texas el primer Hackatón Binacional el 23 de febrero en Estación Palabra ‘Gabriel García Márquez ”, comentó el alcalde.

Durante el Hackathón, los participantes deberán presentar un proyecto que, a partir del uso intenso de la tecnología y la informática proponga resolver problemas relacionados con la economía, salud, movilidad y medio ambiente, entre otras utilidades.

CÉSAR HERNÁNDEZ, director de Startup México campus Nuevo Laredo, mencionó que se evaluarán todas las propuestas registradas para elegir los tres mejores proyectos, los cuales serán acreedores a un premio económico y en especie, además entrarán al programa de incubación de Startup y Mile One.

Aquí un paréntesis para compartirle que la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias que titula ERNESTO FERRARA THERIOT, trabaja incansablemente para brindarles beneficios y oportunidades a las y los tamaulipecos que más lo necesitan.

Por ello, siguiendo la instrucción del Gobernador del Estado, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, funcionarios de la SeBien llevaron a cabo una visita al comedor de Bienestar Comunitario localizado en la colonia Fidel Velázquez, del municipio de Madero, para supervisar los trabajos y la atención que se brinda a los beneficiarios.

El recorrido estuvo encabezado por la coordinadora de Políticas de Cuidado, MARÍA ROSARIO GONZÁLEZ FLORES y fue acompañada por la directora general del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH; el representante del Gobernador en la Zona Sur, MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ ORTA, así como otros funcionarios de Bienestar Social.

Durante su visita, los funcionarios estatales supervisaron el trabajo que se realiza en los comedores a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Atención Social de las Violencias.

Antes de que se me pase, deje compartirle que el Grupo de Coordinación Tamaulipas confirmó que la tarde del pasado sábado 28 de enero murió Humberto o Steven “N”, considerado como uno de los líderes de un grupo delictivo regional, junto con 3 integrantes de su organización, en una situación operada por elementos de la Marina Armada de México, con apoyo de la Policía Estatal, registrada en la colonia Las Palmas de la ciudad de Reynosa.

Personal de las Procuradurías General de la República (PGR) y de la General de Justicia de Tamaulipas (PGJT) realizaron pruebas periciales para corroborar la identidad del líder delincuencial, independientemente del reconocimiento físico que hicieron familiares del cuerpo.

Humberto o Steven “N” era señalado como uno de los objetivos relevantes tanto para la justicia estatal como la federal.

En otro tema, con el objetivo de mejorar de manera constante la capacitación del personal en materia de seguridad, así como garantizar con ello el bienestar de la comunidad y la protección ambiental, el Activo Integral de Producción Bloque N01 de Petróleos Mexicanos, tiene contemplado dentro de su Programa Anual de Simulacros 2018, un total de 36 eventos a desarrollar tanto en sus áreas de proceso como en edificios administrativos.

Estos ejercicios simulados que no representan riesgo alguno para las zonas aledañas, se llevan a cabo como parte de la cultura preventiva de PEMEX a fin de que tanto trabajadores, como el personal de los equipos de Respuesta a Emergencias, pongan en práctica los procedimientos de seguridad, evalúen su desempeño para detectar áreas de oportunidad y con ello actuar de manera oportuna y eficaz ante un acontecimiento real.

Por último, como institución comprometida con el desarrollo sustentable, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” fue sede en Tampico del Foro Ciudadano “Panorama y Perspectivas Hídricas y Ambientales”.

Con la presencia de estudiantes de las carreras de Ingeniería, autoridades académicas y representantes de la comunidad empresarial de la zona sur, el foro se desarrolló en las instalaciones de este plantel donde participaron expositores de diversas instituciones y organismos de la sociedad civil.

Entre los ponentes participaron el Ingeniero CUAUHTÉMOC MUÑOZ CUZ, Ingeniero DANIEL VARGAS MALAGÓN, ex-gerente técnico de COMAPA Tampico; el Ingeniero ALFONSO MEAVE ZAMORA; y MIGUEL VERÁSTEGUI CAVAZOS, Presidente de la organización civil AMBIENTAM.

En el Foro Ciudadano se destacó, entre otros temas, la necesidad de abordar el panorama y las perspectivas de los recursos hídricos y ambientales de la zona conurbada del sur de Tamaulipas.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.