EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Reynosa: comicios, sin tregua ni comparsas

El vuelco radical que dio en Reynosa el escenario político con la nominación de MAKI ORTIZ como candidata del PAN a la reelección, reconfiguró el contexto electoral de la ciudad más importante de Tamaulipas, al tiempo que disipó especulaciones respecto a supuestas alianzas misteriosas que presumían al candidato del PRI, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN, “cooperando” para el triunfo del PAN en los comicios del 1º de julio.

La conjetura se desvaneció con la dimisión de JESÚS MARÍA “Chuma” MORENO a la candidatura, pues quienes fantasearon visualizando a SERAPIO negociando con el PAN para favorecer el triunfo de Acción Nacional en los comicios de julio, daban por hecho que el candidato azul sería “Chuma”, no MAKI.

Por eso, la decisión partidista de otorgar la candidatura a MAKI, y la declinación de “Chuma” a favor de la alcaldesa, desmanteló la divagación novelesca que anticipaba una “elección arreglada”.

Lo cual era, de cualquier modo, una especulación.

Improbable si usted quiere, pues una figura política del nivel del ex alcalde reynosense, difícilmente operaría para perder una elección, por más consanguineidad que haya entre “Chuma” y SERAPIO, por el vínculo matrimonial entre la hermana de JESÚS MARÍA y el hermano de CANTÚ BARRAGÁN.

Ahora, desprovista de toda sombra de sospecha, la elección de julio en Reynosa será absolutamente legítima [en toda la extensión de la palabra], pues quienes conocen de primera mano la dinámica política, saben que el Gobierno cabecista no meterá las manos a favor de nadie en Tamaulipas.

Mucho menos en Reynosa, donde el Gobierno de FRANCISCO no tiene filias con ninguno de los precandidatos.

VIENEN CON TODO

Bajo este panorama, los precandidatos vienen con todo, pese a que la preferencia ciudadana la tiene la alcaldesa MAKI ORTIZ, y SERAPIO acaba de anunciar que pondrá en juego toda su experiencia política para ganar la elección.

De otro lado -y de ser confirmado- el precandidato de MORENA, JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, le apuesta más al “Efecto AMLO” que a su propio posicionamiento, pues aunque JOSÉ RAMÓN cuenta con una estructura permanentemente a sueldo, incluyendo asesores y operadores mediáticos que ya hacen sentir su presencia en periódicos impresos, radio y redes sociales, la realidad es que GÓMEZ LEAL No-Inspira-Confianza entre sus propios operadores de territorio, dado que al final del esfuerzo se sienta a dialogar con sus adversarios, y termina negociando.

Como lo hizo con PEPE ELÍAS LEAL, cuando le dio la espalda al candidato de su partido, ‘CHUMA’ MORENO, para pronunciarse públicamente por el abanderado del PRI, ahora procesado por inconsistencias multimillonarias en el ejercicio presupuestal.

Ahora, aunque el “Efecto AMLO” podría producirse como aquél “Efecto FOX” -que desató una serie de victorias electorales en cascada-, los operadores al servicio de ‘JR’ temen que al final negocie otra vez, e incumpla con sus compromisos salariales.

¿Con quién podría negociar?

Esa es la cuestión, pero adversarios políticos suyos especulan que el Escándalo-PEMEX ‘filtrado’ por un medio nacional, podría arrastrarlo al descrédito y obligarlo a negociar por un plato de lentejas.

MAKI, ARRIBA

Muchos factores coyunturales proyectan a la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ como virtual ganadora de los comicios de julio.

Entre ellos, el trabajo político y la obra pública de su Administración, que cuidó con celo el aspecto humanista de su ejercicio, y procuró mantenerse cerca de la gente.

Es cierto que ningún presupuesto alcanza para resolver la problemática de una ciudad tan dispersa y desordenada como Reynosa, pero la distribución del presupuesto en las áreas más sensibles de esta sociedad fronteriza, le generó a MAKI el reconocimiento de propios y extraños, pero sobre todo, el temple de la alcaldesa, su sencillez y su espíritu humanista, le permitieron obtener el alto porcentaje de aceptación ciudadana.

Los asesores de la alcaldesa ya trabajan en el diseño de estrategias rumbo a la elección, confiados en que el escenario objetivo le da toda la posibilidad de salir adelante en la votación.

Con 100 mil votos ganan.

Y esos votos azules de Reynosa, tienen que ir también a la contabilidad del candidato presidencial RICARDO ANAYA CORTÉS.

Eso se sabe aquí, y en Victoria.

SERAPIO, CON TODO

Si bien SERAPIO CANTÚ admite estar retirado del activismo político desde hace tres lustros, eso no lo arredra en el reto de participar en los comicios que vienen.

Antes al contrario.

Acaba de conceder una entrevista de prensa en la que refrendó su deseo de participar en la elección municipal, y su convicción de que ganará los comicios.

Y mañana sábado, en presencia de miles de priistas que lo acompañarán a su registro, SERAPIO CANTÚ BARRAGÁN convocará a la militancia de su partido a esforzarse por recuperar la presidencia municipal.

LOS ‘GALLOS’ DEL PAN

Bueno, y como usted ya debe saberlo, el PAN ratificó a ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR como candidato a la reelección en Nuevo Laredo, así como a la alcaldesa de Miguel Alemán, ROSA ICELA CORRO; ANDRÉS ZORRILLA, de ciudad Madero y ALMA LAURA AMPARÁN, en Altamira.

Y “El Tiempo de Todos” llegó a Matamoros, con la candidatura de CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ para presidente municipal; mientras que en Río Bravo, CARLOS RAFAEL ULIVARRI LÓPEZ desbancó al creído RAUL GARCÍA VIVIÁN; JESÚS ‘Chucho’ NADER, se convirtió en virtual sucesor de MAGDALENA PERAZA, al ser nominado candidato del PAN a la presidencia municipal de Tampico.

Otro aprobado para la reelección es JOSÉ ‘Pepe’ RÍOS, en San Fernando; HUMBERTO SALDAÑA, Abasolo; JORGE ELEAZAR GARCÍA, Burgos; LETICIA PEÑA VILLARREAL, Camargo; YANETH BARRÓIN, Casas; FRANCISCO LÓPEZ REYES, Gómez Farías; GUILLERMO BERNAGHE, González; ADELA GONZÁLEZ, Güemes, BEATRIZ POSADA, Guerrero; ANGÉLICA TREVIÑO, Díaz Ordaz, entre otros.

En el PRI, por cierto, el Presidente del Comité Directivo Estatal, SERGIO CARLOS GUAJARDO MALDONADO, invitó a sumarse en un solo proyecto con los próximos candidatos del Partido Revolucionario Institucional, a las integrantes del Organismo Nacional de Mujeres Priistas de todo el estado y que participan en el curso de capacitación denominado ‘Mujer y Política Rumbo a las Elecciones del 2018’.

Al encuentro, que se desarrolló en el Instituto de Formación Política ‘Jesús Reyes Heroles’, asistió la Coordinadora Regional del OMPRI nacional, en los Estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, MAPY AGUIRRE ACOSTA, en representación de la senadora HILDA FLORES ESCALERA, dirigente nacional del ONMPRI, quien participó con el tema ‘Formación de las Estructuras Municipales’.

El dirigente estatal afirmó que el PRI es un partido que va a la vanguardia en cuanto a la participación de las mujeres en los procesos electorales, así como el hecho de incluir el 30 por ciento del total de las candidaturas a los puestos de elección popular, para los jóvenes,

Cambio de orientación temática para participarle que a Secretaría de Energía lanzó la 3ra. Convocatoria de la Ronda 3 en Áreas Terrestres Convencionales y No Convencionales para la exploración y extracción de hidrocarburos en el municipio de Burgos, actividades que generarían solo en esa zona inversiones por más de 2 mil millones de dólares y la creación de más de 23 mil empleos, consolidando a Tamaulipas como líder nacional en materia energética.

El anuncio fue realizado por el titular de la SENER, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, en compañía del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, quien destacó el papel clave de Tamaulipas para México en materia energética, toda vez que en la entidad se encuentran el 23 por ciento del total de contratos de licitaciones petroleras adjudicados a empresas en todo el país.

“Las inversiones en nuestra entidad estarán ascendiendo aproximadamente a 61 mil millones de dólares, incluyendo las que están en aguas profundas, ultra profundas y someras. Lo anterior significa que el 40 por ciento del total de las inversiones de exploración y extracción de hidrocarburos en el país se harían en territorio tamaulipeco o cerca de su litoral”, explicó el mandatario tamaulipeco.

Por su parte, el Secretario de Energía, PEDRO JOAQUÍN COLDWELL, señaló que Tamaulipas tiene ante sí la oportunidad para reactivar su industria petrolera. Puntualizó que los 20 contratos adjudicados en tierra y aguas profundas en la entidad, sumados a la presente convocatoria, permitirán la ampliación de la infraestructura para el aprovechamiento del gas y con ello detonar la formación de un polo de desarrollo que fortalezca la economía regional.

“Reconozco a FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA por ser un gobernador promotor del desarrollo económico de su estado, su valioso apoyo y visión de cambio han sido determinantes para el resurgimiento de la Cuenca de Burgos que Gobierno de la República y Gobierno del Estado impulsamos”, concluyó.

La 3ra. Convocatoria de la Ronda 3 en Áreas Terrestres Convencionales y No Convencionales consta de 9 bloques para la exploración y extracción de hidrocarburos en una superficie de 2 mil 700 kilómetros cuadrados en la que se han ubicado yacimientos ricos en gas seco y húmedo.

La zona cuenta con un potencial de 52 millones de barriles equivalentes de crudo en recursos prospectivos convencionales y mil 161 millones de barriles equivalentes de crudo en recursos productivos no convencionales, es decir, cuenta con 55 por ciento más recursos prospectivos que la cuenca Eagle Ford, en Texas, equivalentes a 40 años de las importaciones mexicanas anuales de gas natural.

Vuelvo a Reynosa para compartirle que la alcaldesa de la ciudad recibió en las inmediaciones del puente internacional Benito Juárez, al Mayor de la ciudad de Hidalgo, Texas, MARTÍN CEPEDA, para celebrar con el tradicional abrazo de alcaldes e intercambio de regalos, la amistad que une a esta región binacional.

Acompañada la presidenta municipal de Reynosa por su esposo, el Lic. CARLOS LUIS PEÑA GARZA, se reunió con el Mayor MARTÍN CEPEDA, quien fue acompañado por su esposa, Sra. ANA CEPEDA.

Después del acto protocolario emprendieron una caminata con ciudadanos de ambos lados de la frontera e hicieron una primera parada en la Plaza de la República, donde tuvieron la oportunidad de apreciar un baile tradicional mexicano y luego, en la calle Zaragoza, frente a la Oficina de Enlace con la Oficina de Relaciones Exteriores, disfrutaron de oro espectáculo de baile folclórico.

La primera autoridad del municipio, destacó que esta es una región que da a México y Estados Unidos resultados muy importantes de crecimiento, y dijo: “Nosotros somos de una franja de tierra que comparte cultura, familia, tradiciones, negocios, que tiene puentes muy fuertes, los puentes de la sangre y eso no se puede destruir nunca jamás”.

“Seguiremos trabajando para hacer de nuestra región uno de los mejores lugares para vivir porque tenemos todo para hacerlo, l,as mejores personas, que se levantan todos los días a pesar de todas las dificultades”, aseguró.

MARTÍN CEPEDA, alcalde de Hidalgo, Texas, agradeció la presencia de los ciudadanos de las dos naciones: “Estoy representando a mi ciudad con mucho orgullo, así como ustedes están aquí, nuestros amigos del lado mexicano, igualmente representando su ciudad con mucho orgullo”.

Mientras que en Nuevo Laredo, con inversión de casi 7 millones pesos, el gobierno municipal entregó obras de introducción de agua potable, drenaje y electrificación en beneficio de más de 600 familias de la colonia Los Artistas, Los Sánchez y Ejido El Bayito.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS dijo que la entrega de estas obras son el resultado del trabajo en conjunto con el gobierno federal.

“Llegamos a la colonia Los Artistas para dar solución y dignidad, contar con servicios elementales para vivir, donde los niños ya no tengan problemas intestinales y digestivos por tomar agua no potabilizada y carecer de drenaje sanitario. Me da gusto que en año y medio hemos hecho más en menos tiempo”, aseguró el alcalde.

En la colonia Los Artistas, se invirtieron 4 millones 935 mil 597 pesos, en red de agua potable y drenaje sanitario; en Ejido El Bayito la inversión fue de 900 mil 405 pesos y además se aplicaron 727 mil 804 pesos en obras de electrificación.

En ‘Los Sánchez’ se invirtieron 384 mil 778 pesos en red de drenaje.

Los vecinos del sector expresaron su alegría por estas obras, luego de esperar 14 años para que las hicieran.

“Nos sentimos agradecidos porque el gobierno nos cumplió, hay muchos niños que no les atendían en las escuelas por falta de drenaje y agua, además sufrían de problemas intestinales”, expresó ROSALINDA TORRES LEAL, habitante de Los Artistas.

En otro tema, la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, emitió las convocatorias para participar en la designación o reelección del titular de la Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas, así como de los seis propietarios e igual número de suplentes, del Consejo Consultivo.

También deberá acreditar conocimientos y experiencia en materia de derechos humanos, además los aspirantes deberán presentar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos.

Los aspirantes que estimen estar en aptitud de ser considerados para ocupar los cargos en referencia, dentro del plazo comprendido del viernes 2 al 16 de marzo del 2018, en días naturales, en horario de 8:30 a 18:00 horas, deberán acudir personalmente a presentar un escrito, donde establezcan su deseo de participar en el respectivo procedimiento.

Con ello, deberán llevar la documentación solicitada a la Oficialía de Partes del Congreso Local, área que se encargará de formar un expediente por cada uno de los interesados, el cual se turnará a la Comisión de Derechos Humanos del Poder Legislativo.

Aquí un paréntesis para mencionar que el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social (SEBIEN), continúa con las instalaciones e inicio de actividades del programa Paralibros, ahora en el Parque de Bienestar “Enrique Cárdenas González,” del municipio de El Mante.

Este programa es un trabajo en conjunto con la Secretaría de Cultura, el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes (ITCA), la Secretaría de Educación y la SEBIEN, con el fin de seguir fomentando la lectura, principalmente en las niñas, niños y jóvenes tamaulipecos.

El evento estuvo presidido por GERARDO PEÑA FLORES, titular de la SEBIEN; JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, presidente municipal de Ciudad Mante; ELSA MARÍA MARTÍNEZ CISNEROS, jefa del Centro de Desarrollo Educativo de El Mante en representación del secretario de Educación, HÉCTOR ESCOBAR SALAZAR, HUGO ALBERTO CASTILLO ARRIAGA, encargado del Despacho de la Dirección General del ITCA; entre otros invitados especiales.

Asimismo, se ofreció a alumnos de la Escuela Primaria “Adolfo López Mateos”, una presentación del cuentacuentos y posteriormente se hizo entrega de libros de texto.

Mientras que en Matamoros, con el lema “Por la Amistad entre las Naciones”, los alcaldes de Matamoros y Brownsville, JESÚS DE LA GARZA y TONY MARTÍNEZ, invitaron a la comunidad fronteriza a participar en la carrera binacional “México de Pie” y “Estamos Unidos”, a celebrarse este 24 de Marzo, en apoyo a la Fundación Teletón.

En conferencia de prensa, el presidente Municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, destacó la unidad entre ambos países y el altruismo de la comunidad binacional, al sumarse a una causa tan noble y apoyar a una institución generosa, que persigue un fin enorme como es la fundación Teletón.

La idea nació el año pasado con la visita del doctor FERNANDO LANDEROS, quien se dio cuenta de esta comunidad tan fuerte, de los lazos que tenemos en los dos puertos, Brownsville y Matamoros, y propuso hacerlo en esta zona tan importante, en una frontera con tanto movimiento, de las más dinámicas en el mundo.

Por último, en el marco de los procesos para consolidar la internacionalización de los programas académicos, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el “Seminario-Taller de Internacionalización del Currículo”, en conjunto con el Colegio de las Américas de la Organización Universitaria Iberoamericana (OUI).

El evento se desarrolló de manera presencial en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, y por videoconferencia a las sedes de la Universidad en todo el estado, con la participación de profesores y coordinadores de las diferentes carreras de las unidades académicas y facultades de la UAT.

Con la representación del Rector JOSÉ ANDRÉS SUAREZ FERNÁNDEZ, la encargada del despacho de la Secretaría Académica de la UAT, DORA MARÍA LLADÓ LÁRRAGA, puso en marcha las actividades y agradeció a la comunidad académica el interés por participar en este programa que busca contribuir a la formación de especialistas en temas internacionales en el marco de los ejes estratégicos de esta casa de estudios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.