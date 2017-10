EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Reynosa, deslindes; Consejeros, el mensaje

El intenso movimiento político que se está dando en Reynosa a favor de la pre candidatura a presidente municipal de ERNESTO ROBINSON TERÁN, refuerza la hipótesis colectiva de que el PRI lo postulará como su candidato, pero falta ver -y sinceramente esperamos percibir indicios en ese sentido esta misma semana-, que haya deslindes de personajes presumiblemente ligados al ex alcalde OSCAR LUEBBERT, y que ahora operan para ‘NETO’.

A decir verdad, este espacio avistó que la unción de GUSTAVO RICO como sustituto de OMAR ELIZONDO en la presidencia del Comité municipal del PRI en aquella frontera, era un paso más en el proyecto de avanzar hacia la candidatura de MARÍA ESTHER CAMARGO de LUEBBERT hacia la candidatura de aquella alcaldía porteña.

Hoy sabemos que no.

Y no porque los colaboradores de primer nivel de OSCAR LUEBBERT hayan negado reiteradamente esa presunción, sino porque, nos aclaran, GUSTAVO RICO Nunca-Fue-Una-Propuesta-De-LUEBBERT, si bien contó con su aprobación y operación para ocupar el liderazgo tricolor en aquélla frontera.

No, -nos aclaran-: GUSTAVO RICO no se debe tanto a LUEBBERT, como al también ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS.

Y si ‘NETO’ ROBINSON disfruta del respaldo de EVERARDO -nos precisan-, cuenta también con la simpatía de LUEBBERT.

Nosotros no dudamos de esa exposición, pero creemos que GUSTAVO RICO debería desplegar un sutil deslinde de LUEBBERT, para que quede claro que entre ROBINSON y la Sra. De LUEBBERT no existe una competencia política rumbo al 2018.

Un deslinde sutil, sí, pero lo suficientemente categórico que despeje dudas entre quienes creen todavía que la diputada MARÍA ESTHER está pensando en la presidencia municipal.

Lo cual no significa, ojo, que la diputada federal carezca de posicionamiento y base social y política para ir por el Ayuntamiento de Reynosa este 2018.

Quizá Éste-No-sea-Su-Tiempo, pues la compleja situación de su esposo frente a un gobierno estatal encabezado por su adversario histórico, la coloca en una situación crítica, si observamos que el patrocinador del desastre azul del 2007 en Reynosa -el ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ-, está en prisión y con un pie en Estados Unidos.

No sugerimos que OSCAR deba poner sus barbas a remojar, sino que como factor central de aquél enfrentamiento que dejó muchos heridos, debe tomar sus precauciones.

Y una de ellas es, quizá, recurrir a un repliegue táctico frente al 2018.

Bajo este análisis, ¿para qué exponer a MARÍA ESTHER a la furia de los vientos de la Alternancia?

Ahora bien: ¿Cree usted que el PAN concurrirá a la arena electoral de Reynosa, con la idea de perder la cuna política del Gobernador?

… Hasta la pregunta es necia.

¿Cuál es -entonces- la posibilidad que le queda a ‘NETO’ ROBINSON al participar como candidato del PRI a la presidencia municipal de Reynosa, en caso de que le dieran la candidatura?

Usted responda.

Nosotros creemos que el PAN va al 2018 con todo, y por todo.

Y todo, es todo.

A pesar de ello, en Reynosa la pre candidatura de ‘NETO’ cada vez prende más, pese a que del lado contrario, es decir del PAN, los indicios que apuntan hacia el diputado JESÚS MARÍA ‘Chuma’ MORENO IBARRA, cada vez se acentúan más.

Pese a que, le decía la semana pasada, las versiones de la posible candidatura de VÍCTOR SÁENZ cada vez son más insistentes en Reynosa.

Y en los corrillos del Tercer Piso.

Claro, frente al 2018 hay que estar pendientes de las decisiones políticas de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ.

No la pierda de vista.

Del lado de ‘NETO’, sus operadores cada vez están “amarrando” más adeptos, más ahora que el presidente del CDE del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, lo citó en su más reciente discurso como Nuevo-Consejero-Estatal, tal como ocurrió con el ex alcalde de Camargo, JOSÉ ‘Pepe’ CORREA GUERRERO; el ex alcalde de Matamoros, ALFONSO SÁNCHEZ GARZA, MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO, CARLOS SOLÍS GÓMEZ, JUAN JOSÉ CAMORLINGA GUERRA, HONORIA MAR VARGAS, JAIME TURRUBIATES, ROSA MARÍA ALVARADO MONROY y JESÚS VALDEZ ZERMEÑO, quienes parecen estar perfilados hacia futuros retos electorales.

Y JUAN MACHUCA VALENZUELA, quien apunta por Río Bravo; MARTHA ALICIA JIMÉNEZ SALINAS, por San Fernando; ANA MARÍA HERRERA, OLGA SOSA RUIZ, ROSA MUELA MORALES y ROBERTO ‘El Boby’ HERNÁNDEZ BÁEZ, quienes también fueron acreditados como nuevos Consejeros.

De otro lado, el Comité Directivo estatal del PRI “arropó” generosamente en su lista de nuevos Consejeros, a su ex dirigente estatal cenopista y ex presidente de la Junta de Coordinación política del Congreso del Estado, el muy carismático ex alcalde de Tampico, GUSTAVO ADOLFO TORRES SALINAS, quien se anotó 2 victorias tricolores al hilo al llevar al triunfo a la diputada federal MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE y la alcaldesa MAGDALENA PERAZA GUERRA, no obstante que esta última pagó con ingratitud y traición.

Otros que ‘cobijó’ el PRI de SERGIO GUAJARDO, fueron ÁLVARO VILLANUEVA PERALES, BLANCA VALLE RODRÍGUEZ, CÉSAR GARCÍA CORONADO, JUAN BÁEZ RODRÍGUEZ, LAURA GARCÍA LUMBRERAS, LOURDES FLORES MONTEMAYOR, Y RABINDRANATH JUÁREZ MAYORQUÍN.

Todos estos nombres, parte de los 94 nuevos Consejeros del Directivo estatal del PRI, debe usted leerlos entre líneas.

Lo que nos recuerda que el Empresario tamaulipeco HUMBERTO CANALES GUERRA, autor del “Proyecto Tláloc”, un ambicioso plan hidráulico que propone desalinizar el agua de la Laguna Madre para proveer de agua dulce al Valle de Tamaulipas y parte de Nuevo León, generando empleo, productividad agrícola e industrial a la zona, pondrá esta semana en manos de la precandidata Independiente a la Presidencia de la república MARGARITA ZAVALA, esa importante propuesta.

CANALES GUERRA, un ambientalista originario de Miguel Alemán y radicado en la zona Metropolitana de Monterrey, trazó el proyecto original que pondrá a la consideración de la precandidata presidencial, como avance de lo que pudiera hacer por Tamaulipas desde la presidencia de la república, en caso de que el voto popular la lleve a la primera magistratura del país.

“Esta misma semana pondrá en manos de la precandidata presidencial el Proyecto Tláloc”, dijo vía telefónica a este espacio CANALES GUERRA, un activista del Partido Acción Nacional con una militancia de 30 años en las filas azules.

¡Enhorabuena!

Cambio de orientación temática para compartirle que en Matamoros, más de 12 grupos de Danza Folclórica, Academias de Danza Contemporánea, así como grupos musicales, artísticos y de teatro, se unen para llevar a cabo por primera vez el Festival del Día de Muertos, que tendrá lugar aquí el próximo 2 de noviembre.

El impulso a las actividades artísticas y culturales, así como el respaldo que ha recibido la comunidad cultural, se refleja con este primer Festival, que de manera conjunta organizan bajo la coordinación de la Dirección general de Educación, con el objetivo de preservar las tradiciones mexicanas y fomentar el talento de los artistas locales.

CINTIA LIZBETH QUEZADA LERMA, directora del Ballet Municipal Esencia, destacó el interés del presidente municipal, JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, por la cultura y nuestras tradiciones, como esta celebración del Día de Muertos -lo que nuestros antepasados nos heredaron-, son sumamente valiosas, por lo que no hay que atesorarlas y transmitirlas a las nuevas generaciones.

Dijo que este primer Festival del 2 de noviembre, iniciará con un desfile alusivo a dicha celebración, a las 5:00 de la tarde, partiendo de la calle Iturbide, pasando por la calle 9, para culminar frente al emblemático Mercado Juárez.

Mientras que en Reynosa, trabajadores del Gobierno Municipal que preside la alcaldesa, MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, realizaron ayer lunes labores de bacheo en el boulevard Margarita Maza de Juárez, de la colonia Benito Juárez y en la Avenida El Cielo, del fraccionamiento La Cima, utilizando un total de 59 toneladas de asfalto caliente.

La cuadrilla número 8, de la Coordinación general de Servicios Públicos Primarios, inició labores para rehabilitar el boulevard Margarita Maza de Juárez, que es una de las más transitadas del sector, que une a varias colonias del sur de la ciudad, donde fueron derramadas 23 toneladas de asfalto.

El Plan Integral de Obra Pública 2017, también beneficia a los habitantes del fraccionamiento La Cima, con la rehabilitación de la Avenida El Cielo, donde la cuadrilla número 5, de Servicios Primarios, preparó ayer por la mañana la zona afectada por los baches para realizar la reparación.

En dicha calle fueron distribuidas 36 toneladas de asfalto caliento para que se recupere la funcionalidad de la vía y agilizar el tráfico vehicular, ya que es interés de la alcaldesa MAKI ESTHER ORTIZ DOMÍNGUEZ, que los ciudadanos tengan mejores vías de comunicación, porque Reynosa Es Proyecto de Todos.

En Nuevo Laredo, por cierto, el alcalde ENRIQUE RIVAS anunció la visita a este puerto fronterizo del gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, el próximo lunes 30 de octubre, con una agenda enfocada al detonante económico.

Así lo dio a conocer el presidente ENRIQUE RIVAS en el Lunes de Informe, donde mencionó haber sostenido una reunión con el Gobernador, en su reciente visita a Ciudad Victoria.

“Tuve oportunidad de compartir información sobre estadística de generación de empleo, de inversiones ya instaladas y próximas a surgir”, informó el alcalde.

Refirió que en esta época que se habla tanto de competitividad y de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, es importante cerrar filas para impulsar la economía.

“Como parte de la reunión con el Gobernador, vimos la posibilidad de hacer una mezcla de fondos y dar a conocer en el 2018, el arranque de lo que queremos sea nuestro edificio de un Centro de Innovación Empresarial, con instalaciones adecuadas para empresas e inversiones”, explicó RIVAS CUÉLLAR.

Agregó que el gobernador García Cabeza de Vaca en su visita a esta ciudad, se reunirá con empresarios y el grupo NLD.

Estas acciones que realiza el gobierno municipal son para regresar a Nuevo Laredo a los carriles de alta competencia, puntualizó el edil.

A propósito, con motivo del 9°. Aniversario de la Asociación de Periodistas y Comunicadores A.C., el presidente municipal ENRIQUE RIVAS convivió con los agremiados, la mañana de este lunes, en el salón ‘La Choza’ del restaurante ‘El Rancho’.

El alcalde refirió que este gobierno es abierto e incluyente. Considera la labor del periodista de gran trascendencia social, al mantener informada a la comunidad, que requiere compromiso y vocación.

El presidente RIVAS CUÉLLAR, junto al presidente de esta agrupación, JAVIER CLAUDIO GÁMEZ, entregó reconocimientos a familiares de periodistas ya fallecidos que formaron parte de esta asociación.

Entre los invitados especiales a este evento, estuvo el reconocido periodista ENRIQUE RIVAS ORNELAS.

Aquí un paréntesis para compartirle que el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, acompañado de su esposa MARIANA GÓMEZ de GARCÍA CABEZA DE VACA, asistió a la apertura del nuevo lienzo charro en la Feria Tamaulipas 2017, que inauguró sus instalaciones con una tradicional charreada y el famoso espectáculo ecuestre Pedro Domecq, actividades a las que asistieron cientos de familias y amantes del llamado deporte nacional por excelencia.

Diariamente, hasta el próximo domingo 5 de noviembre, el lienzo charro en la Feria Tamaulipas ofrecerá gratuitamente espectáculos ecuestres, charreadas, exhibiciones de caballos, caladeros, clasificación de jinetes, jaripeos y el Torneo Charro Tam 2017 del 3 al 5 de noviembre.

Por cierto, enfocados en mejorar la sana convivencia familiar, el área de psicología del Sistema DIF promueve el programa “Escuela para Padres”, en donde se intenta concientizar a los padres de familia acerca de las necesidades por las que atraviesa un menor a su edad.

Conformado por 12 módulos, el programa facilita a los padres de familia las herramientas para un sano cuidado y un mejor desarrollo de todos los integrantes que conforman el núcleo familiar.

“Surgió como necesidad propia del Sistema DIF en los casos de custodias, con cada caso de los niños que estaban ingresados en nuestros albergues, teníamos que garantizar de cierta forma que los padres que iban a recuperar la custodia, ya no tuvieran estos perfiles de maltrato o de descuido, entonces se dio la respuesta, fue bueno el resultado y se hizo abierto a la población en general. No tiene que reunir un niño un perfil de maltrato o descuido para venir, pero por el contrario puede enriquecer mucho a favorecer el sano desarrollo de los vínculos familiares”, explicó SILVIA CASTRO, jefa de psicología en el Sistema DIF.

De otro lado, con el firme propósito de mejorar la salud de los adultos mayores en Tamaulipas, el gobierno de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA formalizó el arranque de la Semana Nacional de Salud para Gente Grande, que pretende prevenir enfermedades crónicas no transmisibles mediante la activación física y el fomento de estilos de vida saludables.

De forma simultánea en las 12 jurisdicciones sanitarias de la entidad, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, ALEJANDRO GARCÍA BARRIENTOS, puso en marcha los trabajos que del 23 al 29 de octubre se estarán implementando bajo el lema “Para una vejez activa y saludable”.

Durante estos días se busca sensibilizar a la población sobre los efectos positivos en la salud, que trae consigo la activación física, a través de actividades enfocadas en la prevención de enfermedades, participación social y comunitaria, comunicación educativa y educación saludable.

Por último, como ha sido tradición año con año, la Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó en la capital victorense el Festival Internacional del Folklor Universitario, teniendo como invitados en su edición 2017 a grupos de canto, música y danza de Uruguay y Polonia, y como anfitrión por México, al Ballet Folklórico de la UAT (BFUAT).

En el escenario del Centro Cultural Tamaulipas, el Rector ENRIQUE ETIENNE PÉREZ DEL RÍO inauguró el 11º. Festival del Folklor Universitario, con la presentación de la Compañía de Danza Popular “Danzamérica” de Uruguay; y el Conjunto de Canto y Danza “Lasowiacy” de Polonia.

En su mensaje inaugural, el Rector destacó que la realización de este espléndido festival es un ejemplo de la vinculación que sostiene la UAT con la sociedad, uno de los ejes sustantivos más importantes que impulsa la Universidad.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.

P.D.- Mañana le sintetizo los logros legislativos de la diputada federal MARÍA ESTHER CAMARGO FÉLIX, quien ayer por la tarde compareció ante la ciudadanía del II Distrito federal electoral, en su Informe de actividades como representante popular ante la Cámara baja del Congreso de la Unión.