POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

REYNOSA, EL PRIMER PASO, POR LA PAZ Y LA TRANQUILIDAD

El Plan Unidos por Reynosa que fuera puesto en marcha ayer lunes en esa ciudad por el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en el que se van a invertir 134.6 millones de pesos y se realizarán 662 acciones relacionadas con la seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, imagen urbana, apropiación de espacios y participación ciudadana.

El Secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Luis Felipe López Castro, dijo que el objetivo principal o central de éste Plan es el recuperar la paz y la tranquilidad en el estado, con un modelo que se aplicará en dos polígonos, pero hizo hincapié en que una empresa tan grande solo se logrará dando un solo paso a la vez y ese primer paso es Reynosa, remarcó.

La estrategia de éste histórico Plan Unidos por Reynosa contempla además de la acción policial, una intervención integral en dos polígonos, como ya dijimos, identificados por la baja presencia institucional y alta incidencia delictiva.

El primer polígono lo ubicaron en la zona sur de Reynosa, que cuenta por una población de 117 mil 362 habitantes en 27 colonias. Territorio densamente poblado, con una infraestructura pública muy pobre , además de baja calidad de servicios y espacios públicos insuficientes y abandonados.

El polígono dos se encuentra en el norte y abarca la zona centro, identificada como la zona comercial de mayor incidencia delictiva, cuenta con una población de 19 mil 22 personas en 26 colonias, como lo refiere dicho Plan.

Se trata de polígonos con características distintas y para los cuales se realizarán intervenciones diferenciadas –explica la estrategia– en el primero más relacionadas con el bienestar social y urbano, y en el segundo con el impulso al desarrollo económico y acciones directas de vigilancia y acompañamiento policial.

Para nosotros de hecho son seis los ejes en lo que va a funcionar el Plan Unidos por Tamaulipas, que son seguridad pública, bienestar social, desarrollo económico, infraestructura urbana, apropiación de espacios públicos y articulación social.

Según nuestras antenas paralelamente el Gobierno del Estado llevará a cabo la construcción de Centros de Salud, Hospitales, Centros de Prevención y Participación Ciudadana, Centro de Justicia para las Mujeres, pavimentación hidráulica, construcción y ampliación de vialidades con una inversión de 521 millones de pesos.

“El día de hoy le pedí a todo mi gabinete que estuviera presente. Les hice ver la importancia que tiene éste programa, por eso es que están aquí todos y les agradezco el compromiso que están asumiendo con éste programa Unidos por Reynosa. El compromiso que están asumiendo con mi tierra y con mi gente”, advirtió el mandatario estatal.

En el evento que se llevó a cabo en el Fraccionamiento Balcones de Alcalá estuviéron presentes los integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, la esposa del gobernador y presidenta del Sistema DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez, el Jefe de la Oficina del Gobernador Víctor Manuel Sáenz Martínez, el Secretario General de Gobierno César Verástegui Ostos, la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Dominguez, además de funcionarios estatales y diputados locales.

Todo apunta que el más dolido con lo que dijo el Presidente Enrique Peña Nieto durante la entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva, sin lugar a dudas es Andrés Manuel López Obrador, el que no sabe como revertir la estocada que le dió al señalar con relación al 2018 que México no debe de admitir el retroceso ni el pasado, haciendo hincapié en que nuestro país corre el riesgo en convertirse en Venezuela.

López Obrador anda tan dolido y mortificado por la advertencia de Peña Nieto, que en su desesperación solo le faltar jurarles a sus seguidores que México no se va a convertir en Venezuela, si el llega a ser Presidente de México. Pobre cuate, haber si no le da un infarto, porque la cara de infartado ya la trae.

En esa misma entrevista Peña Nieto habló sobre el perfil del candidato que necesita el PRI para ser competitivo en el 2018 y precisó que deberá de tener visión, ser honesto y tener prestigio. Miguel Angel Osorio Chong y José Narro Robles, a los que se les señala como presidenciales, dicen que hay muchas mujeres y hombres que reúnen ese perfil para ser candidato presidencial el próximo año.

Pero, pero, pero, nosotros por estar del otro lado de la mesa, creemos que sin querer queriendo al delinear el perfil del candidato del PRI el mandatario nacional eliminó a algunos de los que andan calientes, simple y sencillamente porque no reúnen el perfil y uno de ellos sería Manlio Fabio Beltrones; otro que no la brinca es Aurelio Nuño Mayer, porque uno de ellos para nosotros no es honesto y el otro no tiene prestigio.

De los espontáneos como De la Madrid, ni para que perder el tiempo y menos todavía con el otrora gobernador del Estado de México Eruviel Avila Vlillegas. Para nosotros el retrato hecho por Peña Nieto es José Antonio Meade Kuribreña, pero también podría ser Luis Videgaray Caso, apuéstele. Otros que creemos que están en la lona serían Osorio Chong y Narro Robles. Pero en México todo puede suceder y no pasa nada.

Tal como estaba previsto ayer lunes por la mañana hubo conferencia de prensa en el PRI en cuyo marco algunos esperábamos que el nuevo dirigente del partido, Sergio Guajardo Maldonado, soltara los nombres de los que van a conformar junto con él la nueva dirigencia estatal del Partido Revolucionario Institucional, pero no hubo de piña con excepción del nombramiento del compañero periodista de Tampico, Jorge Vela, al que le asignó a partir de ayer lunes el cargo de Secretario de Comunicación del Comité Directivo Estatal.

En lo personal tenemos la impresión de que los nombres de los que van a ser ya están enlistados, pero no los soltaron porque al parecer va a venir nada más y nada menos que el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, a entregarles el nombramiento, lo que podría ocurrir en ésta misma semana, pero oficialmente no hay una fecha señalada.

En la conferencia le preguntamos a Guajardo Maldonado como van las cosas con Oscar Luebbert Gutiérrez, a lo que nos respondió que el viernes que estuvo en Reynosa los acompañó en la gira de trabajo, lo que para nosotros se podría interpretar como una buena señal y creemos que el nuevo líder estatal del partido la está viendo del mismo color. Y creemos entre otras cosas Ochoa Reza viene precisamente a reiterarle su apoyo a Sergio Guajardo Maldonado para que entienda no nada más Oscar sino todos los priístas del estado.

Para concluír la conferencia de prensa Guajardo Maldonado nos aseguró que el PRI va a ganar en el 2018 y nos dejó ver que van por todo, de ahí la necesidad de ponerse a trabajar en unidad “y vernos como un solo equipo”.

En el aire andan varios rollos, uno de ellos, que el doctor Américo Villarreal Anaya regresa al PRI y al parecer se va a integrar el equipo de Guajardo Maldonado. Otro cuento del mismo calibre es el relacionado con Francisco Javier Garza de Coss, del que nos aseguran que ya no es el representante del gobernador en Reynosa y que su lugar lo va a asumir o ya lo hizo Víctor Manuel Sáenz Martínez. Pero hasta ahora ninguna de las dos versiones ha sido confirmada ni desmentida.

El dirigente estatal del tricolor, Sergio Guajardo Maldonado, entregó documentación al Consejero Presidente del IETAM, Jesús Eduardo Hernández Anguiano, para acreditar al PRI como partido nacional y de esta manera participar en el proceso electoral ordinario 2017-2018, correspondiente a la renovación de los Ayuntamientos en la entidad.

Acompañado de la secretaria general Aída Zulema Flores Peña y del representante del PRI ante el órgano electoral, Jonathan Joshua Martínez Justiniani, el líder estatal del tricolor dio complimiento a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Electoral del Estado.

Por cierto ampliaron la fecha de la EXPOTAM 2017 la que durará siete días más del tiempo que había sido señalado con antelación por los organizadores del evento, por lo que está feria se desarrollará del 20 de octubre el 5 de noviembre, supuestamente con el fín de captar más recursos ya que el año pasado no se logró recuperar ni la inversión.

