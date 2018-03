SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

-REYNOSA RECIBE 1500 MDP EN OBRA PÚBLICA: MAKI

Con un solo propósito se invirtió 53 Mdp en la rehabilitación del Cárcamo no. 10 para lograr dar servicio a los ciudadanos de la frontera más importante de Tamaulipas y que busca el paso a ser la más importante frontera de México.

La Presidente municipal, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ arribó a las instalaciones del Cárcamo No. 10 con el entusiasmo que le caracteriza y su mensaje elocuente invitando a todos a ver el logro que se hace con un presupuesto bien aplicado y la gestión permanente ante instancias de apoyo a la ciudad.

Recibida por ciudadanos beneficiarios de 114 colonias con la rehabilitación de dichas instalaciones que nunca se habían tocado para su renovación, se logra dar un paso importante en el servicio de atención de la COMAPA Reynosa a la comunidad.

Acompañada de integrantes de cabildo de la ciudad así como del Gerente general de la COMAPA, Ing. NESTOR GONZALEZ MEZA; Ing EDUARDO LOPEZ ARIAS, Secretario de desarrollo Urbano y Obras Públicas y el regidor de la comisión de obras públicas, DAVID AGUILAR MERAZ.

Escucharon el mensaje de bienvenida y agradecimiento a nombre de los beneficiarios de este importante obra Señor NICOLAS SANCHEZ GOMEZ quien señaló “Con esta obra se habrá de resolver gran parte de la problemática de las aguas negras, nuestro reconocimiento doctora Maki por lo que en el pasado fue una promesa, hoy estamos aquí que gracias a su gestión y su equipo de trabajo es una realidad de bienestar para los habitantes de todas estas colonias. pues con su ejemplo de voluntad unidad y trabajo, Reynosa tendrá no solo una obra sino muchas más”.

Acto seguido en su mensaje la Presidente municipal MAKI ORTIZ agradeció al regidor David Aguilar de la comisión de obras públicas y al Secretario de obras públicas así como al gerente general de COMAPA su esfuerzo y coordinación.

Técnicamente explicó que se instalaron 5 bombas de 215 HP con capacidad de bombeo de 450 litros por segundo, Reposición múltiple de descarga, Desazolve del cárcamo, estructura de retención de líquidos, pavimentación, suministro de material eléctrico y de planta de emergencia, Centro de control de motores, sistema de telemetría, Alumbrado, Techumbre, Instalación de canastillas para filtros de lodo, sistema de control de olores, barda perimetral, suministro de transformador reparación de visor y con todo esto se logra un beneficio para 250,000 habitantes.

400 Millones de pesos se habrán de invertir para que Reynosa no tenga mas problema con las aguas negras y lograr un saneamiento en favor de las familias de esta gran ciudad.

Reiteró “Queremos que las oportunidades lleguen y por eso se han logrado grandes avances en Reynosa en becas, empleos y trabajo”.

“Necesitamos que todos desde su trinchera trabajen y hagan su esfuerzo, Vamos avanzando, tenemos un gran rezago somos una ciudad que dejó de caminar por muchos años y que hoy está decidida a correr y que le ha invertido de dinero municipal y de dinero estatal del gobernador del estado”.

Esfuerzo que logra sumar 1500 millones de pesos de obra pública, siendo un esfuerzo gracias a una administración que dedica tiempo y trabajo a sus habitantes.

Hoy tenemos Camiones Vactors y vienen más.

También apoyo en patrullas y la maquinaria que se necesitaba en bomberos, protección civil hoy lo tiene Reynosa avanzando fuerte.

Al concluír el acto protocolario, la presidente municipal pasó a recorrer acompañada de los asistentes las instalaciones renovadas del Cárcamo no. 10.

EN LO POLITICO le comento que dentro de los precandidatos a senadores el LIC. ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA ha venido reuniéndose en diversos municipios asi como estructura de su partido político para refrendar el trabajo que habrán de desarrollar en lo que viene de la próxima justa electoral.

ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA ES UN jóven político que ya contendió como candidato a diputado federal por el II distrito electoral y que ha sido secretario general del comité directivo estatal del PAN y con seguridad realizará una campaña de política con propuestas y proyectos que llevará al senado de la República, su juventud lo caracterizará también con seguridad como un personaje que pueda invertir el tiempo propositivamente en un proyecto nacional junto a su candidato RICARDO ANAYA CORTES que es otro elemento jóven de la política que está enfrentando los embates como lo señala el del gobierno federal.

En RIO BRAVO, el gerente general de COMAPA ING. RAUL GARCIA VIVIAN realizó un recorrido por algunas de las obras que se encuentra realizando la COMAPA del gobierno como es la introducción de colectores de drenaje sanitario asi como de la red de agua potable para dar un mejor servicio a la comunidad y donde la mano del gobernador del estado FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA se ha visto con el interés de atender la problemática en sectores que muchos años han padecido mal servicio.

DIJO RAUL GARCIA VIVIAN que se seguirá atendiendo a la comunidad usuaria de la COMAPA como desde el primer dia en que asumió el encargo público del nuevo gobierno del estado.

EN EL PRI las cosas no andan muy positivamente que digamos pues los personajes que ostentan actualmente una regiduría esperan ser considerados para repetir en la reelección dentro de la planilla del ahora candidato a la alcaldía pero como se sabe no son la mayoría de su establo podría haber relevos por personajes que si le son fieles JDGA que es lo que busca para seguir seseando su apetito político por tres años más.

MIENTRAS EL PUEBLO DE RIO BRAVO reclama mas servicios y mejoras en colonias no se diga en el sector del área rural donde el abandono salta a la vista en la falla de atención en la salud, los caminos asi como la dedicación a las familias de escasos recursos.

SU PERSONAL DE DESARROLLO RURAL se ha dedicado mejor a bailar junto al alcalde con licencia en videos y fotos que a trabajar de la mano con los representantes ejidales quienes conocen y saben las necesidades primarias de una comunidad del sector ejidal.

POR SU PARTE El Sistema DIF Reynosa y Ayuntamiento, que preside la doctora MAKI ORTIZ arrancaron con el Boteo de Fundación Teletón, con la meta de ayudar a las personas con alguna discapacidad, reafirmando el compromiso de ser una ciudad incluyente.

ORALIA CANTU CANTU, directora general del DIF Municipal, informó que la colecta permanecerá hasta el 24 de marzo, recordando que en el 2017 no hubo evento ya que todo el recurso que se había boteado, se destinó para apoyar a los afectados por el sismo, por lo que ahora los recursos van dirigidos a las familias que acuden a los 20 Centros de Rehabilitación Infantil Teletón en todo el país.

“El servicio médico para niños con capacidades diferentes es muy costoso, y no sería posible que fuera cercano a la gente si no existieran fundaciones como Teletón, a veces cuando no tenemos un familiar con discapacidad es muy difícil entenderlo, pero no esperen a que la discapacidad llegue a su casa para empezar a creer”, dijo.

Personal del DIF, madres, padres y menores, iniciaron con el boteo en las instalaciones del DIF Central y posterior en el Ayuntamiento de Reynosa, donde la presidente municipal, los recibió y realizó su aportación personal.

ASI MISMO EN MATAMOROS le comento que el diputado local con licencia, HUMBERTO RANGEL VALLEJO y que ahora contenderá como candidato por la vía independiente a la presidencia municipal no dude que pueda dar la sorpresa en el proceso electoral del primero de julio, su paso por diferentes trincheras políticas desde su juventud lo hacen ser un elemento que en la boleta electoral tiene una opción la ciudadanía matamorense.

SUENA FUERTE por cierto FELIPE CARDENAS GONZALEZ como candidato suplente a diputado federal de ANTO TOVAR GARCIA. FELIPE CARDENAS es aún regidor del ayuntamiento de Matamoros, fue director de concertación social del ayuntamiento y actual regidor propietario además de ex dirigente municipal del Movimiento territorial del PRI.

LO MISMO sucede con AMRCO ANTONIO GARZA ACOSTA, líder de los productores rurales en la zona ribereña y quien se encuentra en pos de la posibilidad de una diputación federal suplente en el II distrito electoral, también priísta de pura cepa y quien le entra a la lucha por sus compañeros productores del campo.

Y nos veremos.