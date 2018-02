La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RICARDO ANAYA ES UN ADMIRADOR DE MEADE KURIBREÑA

Que madrazo le ha dado el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, al precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, conformada por los partidos PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, Ricardo Anaya, al que exhibe en un video en el que el “jóven maravilla” llena de elogios a su rival priísta José Antonio Meade Kuribreña.

Sobre el tema el “cerillo” dijo tres cosas importantes: 1.- que el Dr. José Meade Kuribreña “es un mexicano del que nos sentimos profundamente orgullosos”; 2.- “De los poquísimos mexicanos que han ocupado tres Secretarias de Estado. El único habiendo participado en dos gobiernos emanados de distintos partidos políticos”; 3.- “No nos sorprende porque es una consecuencia, si, de su preparación, de su solidez técnica, pero es sobre todo una consecuencia natural de su verticalidad y de su extraordinaria calidad humana, del que nos sentimos profundamente orgullosos”.

Conceptos –los tres– en los que coincidimos de punta a punta como analistas políticos, con todo y la aclaración que hace Ricardo Anaya al asegurar que es un video editado y la grabación tiene casi cinco años, además de que esos calificativos sobre de Meade fuéron hechos antes de temas como la Casa Blanca, Ayotzinapa y el gasolinazo, pero para nosotros como analistas políticos su valor sigue vigente ya que en ningún momento ha negado lo que en favor de hoy adversario político electoral.

Otros que respetan a Meade son la periodista y candidata a senadora de MORENA, Lilly Téllez y Marcelo Ebrard. La primera escribió en su columna publicada en SDP Noticias que nadie hay en la política mexicana que sea como Meade. Es “muy bueno como estudiante, se graduó en el ITAM con mención honorífica, se tituló como abogado en la UNAM y tiene doctorado en Economía por Yale. Súper bueno como funcionario, ha sido Secretario de Estado cinco veces. Si cinco veces. Energía, Relaciones Exteriores, Sedesol y dobleteó en Hacienda.

Ebrard en entrevista con Radio Fórmula con Ciro Gómez Leyva, dijo que respeta a Meade. “Es un profesional. Es un servidor público que ha estado en cinco secretarías de Estado. Si bien muchas veces hemos estado en posiciones diversas, si le tengo respeto por lo que ha sido su desempeño en el servicio público. Es una gente de experiencia” y ponderó también su conducta personal. Versiones que creemos se habrán de empezar a reflejar en los resultados de las encuestas.

En caso semejante está Andrés Manuel López Obrador, el que para nosotros como candidato de la coalición MORENA-PT-PES, Juntos Haremos Historia, a la Presidencia de la República, ya dió lo que iba a dar como puntero en las encuestas y todo mundo sabe que lo que llegó a su tope tiende a bajar, lo que va a suceder justo en el arranque formal de las campañas de los candidatos de todos los partidos políticos que van a participar en las elecciones del próximo 1 de julio, las que gane quien gane pasarán a la historia, porque el futuro de México estará en juego.

Como analistas políticos creemos que en éste proceso electoral 2017-2018 que esta marcha las alcaldías más peleadas de los 43 municipios que confornan al estado de Tamaulipas, van a ser las de Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y Tampico, seguramente por lo que representa cada una de las cuatro ciudades, ya que su aportación en divisas sin lugar a dudas es la más importante del país, con lo que se benefician la Federación y el Estado.

Actualmente las alcaldías de Nuevo Laredo y Reynosa están en manos del PAN; en Matamoros aún manda el PRI y Tampico está entre azul y buenas noches ya que la alcaldesa Magdalena Pedraza fue postulada por el PRI y el PAN, pero en las elecciones del próximo Primero de julio el Acción Nacional amenaza con llevarse la mayor parte del pastel.

De lejos el objetivo del Partido Acción Nacional podría parecer fácil, pero de lejos es otro cantar, más que nada por la trayectoria y experiencia de los candidatos de uno y otro partido, lo que podría ser el talón de Aquiles de los azules, lo que se evidencia con la precandidatura del doctor Xicoténcatl González Uresti, el que además de ser médico en las elecciones pasadas también buscó la alcaldía de Ciudad Victoria con la etiqueta de candidato independiente, lo que para algunos evidencia que al PAN le van a faltar candidatos.

En Nuevo Laredo si que va a estar peleada la pelea, entendemos que el actual alcalde de esa valiente y pujante ciudad fronteriza, Enrique Rivas Cuéllar, que fuera postulado por el Acción Nacional va a buscar su reelección, lo que todavía no era oficial hasta ayer domingo por la noche, ya que también a andado detrás del hueso el otrora diputado local Salvador Quintanilla Rosas.

Pero sea uno u otro creemos que el que llegue va a tener un adversario de mucho peso, como lo es Ramón Garza Barrios el que con las siglas del PRI ya fue alcalde de Nuevo Laredo del 2008 al 2010, pero ahora se la piensa rifar con la bandera de la Coalición MORENA-PT-PES, si es que la Comisión Nacional lo postula como candidato, porque renunció al PRI para sumarse al proyecto de Andrés Manuel López Obrador el que ya se afilió a su partido.

Otro neolaredense que también ya se registró como precandidato en la Ciudad de México, por cierto el mismo día que lo hizo Garza Barrios, es el abogado Oscar Alarcón Santos, el que a sus 42 años de edad además de abogado también es ingeniero industrial, pero a decir verdad no le vemos muchas posibilidades de llegar ser postulado como candidato de la misma coalición MORENA-PT-PES, “Juntos Haremos Historia”.

De ser aprobada por el PAN su reelección desde luego que Enrique Rivas Cuéllar no la va a tener fácil y en lo que sería su campaña según nosotros va a requerir de los servicios de estrategas profesionales que lo lleven al triunfo, porque Ramón Garza Barrios sin lugar a dudas va con todo y ya sabe como ganar y la pelea va a ser solo entre ellos dos, pero todavía no sabemos quien va a ser el candidato del PRI.

En Matamoros creemos que el diputado, Carlos García González, no va a tener mayor problema, porque el guiso ya está hecho, como lo evidencia los espectaculares que estaban siendo instalados casi al parejo de su arribo a ester municipio, del que en lo personal damos por hecho que va a ser el próximo alcalde, más que nada por la cercanía que tiene con el señor de los vientos del cambio.

En Reynosa va a estar peleada la cosa ya que la actual alcaldesa, Maki Ortiz, que llegó a la Presidencia Municipal con las siglas del PAN, de repente se le metió en la cabeza buscar su reelección, decisión que nos parece un tanto cuanto fuera de foco, más que nada por todos los problemas y las vicisitudes que ha enfrentado a lo largo del primer año y medio de su gobierno.

En Tampico doña Magdalena Peraza Guerra, enferma de poder, está pensando en su postulación para repetir por tercera vez como la mera, mera, del puerto jaibo, pero ahora lo haría solamente con la bandera del PRI. La mujer es del puerto jaibo, conoce de aguacates y sabe quién es quién en el puerto jaibo y con su actitud no da la impresión de no ver un buen candidato del PAN, ya que el único que anda que se pela es Jesús “Chucho” Nader, el que actualmente es Secretario de Administración en el gobierno de Cabeza de Vaca. Pero habrá que esperar para no equivocarnos.

Los que arrancaron con todo su precampaña son los precandidatos a senadores del Partido Revolucionario Institucional,Yahleel Abdala Carmona y Alejandro Guevara Cobos, los que se estrenaron como tal el sábado 3 en Matamoros, el domingo 4 en Río Bravo y hoy lunes 5 estarán con la estructura y militancia del PRI de Díaz Ordaz, Camargo, Miguel Alemán y Reynosa.

