EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

¡Rigo Garza, por MORENA!

Luego de declinar la invitación del PRI para contender este 2018 como candidato a presidente municipal por Reynosa, el ex diputado federal y ex secretario técnico de la Administración del ex alcalde EVERARDO VILLARREAL SALINAS, RIGOBERTO GARZA FAZ, aceptó inscribirse como precandidato a la alcaldía por el Partido Movimiento de Regeneración Nacional, en una ceremonia privada a celebrarse hoy miércoles en las oficinas de MORENA en la capital del Estado.

GARZA FAZ, quien en la elección interna del 2016 fue excluido groseramente por el Partido Revolucionario Institucional, pese a que ya estaba “palomeado” para contender por la alcaldía, fue invitado esa misma vez por el PAN para contender por el Ayuntamiento, pero declinó.

RIGO fue uno de los líderes del PRI más populares y queridos en la historia de ese partido, pese a que en la víspera le pagaron mal.

No obstante, cuando fue necesario mostrar lealtad y disciplina, el 11 de febrero del 2016, GARZA FAZ acudió acompañado de su hermano ARMANDO a levantarle el brazo al candidato electo, ERNESTO ROBINSON TERÁN.

Hijo del ex alcalde RIGOBERTO GARZA CANTÚ, y sobrino de los acaudalados empresarios RAMIRO, ÁLVARO y NELO GARZA CANTÚ, RIGOBERTO es un joven político cuyo carácter norteño, franco y sincero, encontró abrigo en las clases populares de Reynosa, quienes lo acogieron como suyo gracias a su ascendente social.

Ampliamente estimado en todos los círculos sociales y políticos de Reynosa, RIGOBERTO GARZA FAZ tiene amplias simpatías en todos los estratos sociales, incluso en el campo, pues su padre, RIGO GARZA CANTÚ, fue un hombre que cultivó personalmente la tierra y llegó a ser presidente del Grupo Agroindustrial de Tamaulipas, bajo cuyo liderazgo esa firma llegó a ocupar el primer lugar en producción de maíz palomero.

Junto con RIGO, pero en ceremonias aparte, se registrará JOSÉ RAMÓN ‘JR’ GÓMEZ LEAL, como precandidato de MORENA al Senado de la república.

También lo hará como precandidato a la alcaldía, ARMANDO ZERTUCHE.

Una vez recibida la solicitud de registro como precandidato a la presidencia municipal, la dirigencia estatal de MORENA emitirá el dictamen correspondiente.

Si se dictamina a favor su precandidatura, RIGO GARZA FAZ se convertirá en un poderoso candidato a la Sucesión Municipal, pues tiene a su favor los liderazgos de colonias y los dirigentes políticos de la ciudad, así como al poderoso sector empresarial.

De otro lado, el PAN aceptó el registro como aspirantes a las alcaldías por González, GUILLERMO VERLAGUE BERRY; Soto la Marina, TONY CASTRO; Miquihuana, JULIA RANGEL PÉREZ; Padilla, EDUARDO ALVARADO; Casas, ARTURO BARRÓN; Miguel Alemán, CÉSAR SANTIAGO GÓMEZ y Güemes, ADELA GONZÁLEZ; Valle Hermoso, JESÚS GERARDO ALFARO.

Siguen pendientes los candidatos a senadores y diputados federales.

De otro lado, le comparto que “el interés del gobierno municipal de Matamoros por mejorar las condiciones sociales de la población, ayuda al Consulado General de Estados Unidos en esta ciudad a realizar su trabajo”, afirmó el cónsul OTTO HANS VAN MAERSSEN, al señalar que el gobierno municipal quiere mejor la situación, el aspecto social de esta comunidad, “y eso nos ayuda a nosotros a cumplir nuestra labor diplomática”.

“Tenemos aquí en Matamoros, el consulado más antiguo de los Estados Unidos en el mundo y tiene una larga historia, y parte de esta historia, es en el sentido de que tenemos que trabajar en conjunto, porque tenemos intereses mutuos, aparte de eso somos familia, tenemos familia en ambos lados de la frontera”, dijo en entrevista, al asistir a la celebración del 192 aniversario de esta ciudad.

“Para nosotros es muy importante no solamente poder trabajar, es ver que el gobierno municipal, tiene ganas de mejorar la situación, de mejorar la economía, la parte social y eso nos ayuda también a nosotros a hacer nuestro trabajo diplomático”.

Reconoció que México tiene algunos problemas de seguridad, igual que en Estados Unidos, “lo importante no es decir si un lugar es seguro o no es seguro, sino entender que la situación puede cambiar en cualquier momento y que tenemos que trabajar para mejorar esta situación de seguridad.

“En lo personal me siento muy seguro no solamente en Matamoros, México en lo general, no obstante hay que reconocer cuales son los puntos en los que hay que trabajar y eso es parte de nuestra labor acá”, apuntó.

VAN MERSSEN, comentó que su relación como diplomático, con el Gobierno de Matamoros ha sido muy positiva, al destacar que en el tiempo que tiene frente al consulado norteamericano (julio de 2017) se le ha recibido con calor humano, no solamente del gobierno y los oficiales, sino de toda la gente de Matamoros.

Añadió que la invitaciones que ha recibido del gobierno municipal, del presidente municipal JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE y su esposa la señora, BLANCA TREVIÑO de DE LA GARZA y demás autoridades para asistir a este importante evento de aniversario de Matamoros, refleja no solamente el calor humano, sino también la voluntad de trabajar conjuntamente entre los dos gobiernos.

En Reynosa, por cierto, más de 5 mil empleos dispondrá para la población el Gobierno Municipal de la doctora MAKI ORTIZ, a través de la Tercera Feria del Empleo Reynosa 2018, que será realizada hoy miércoles 31 de enero, de las 8:00 a las 13:00 horas en el Auditorio Municipal, con la participación de 69 empresas del ramo comercial, de servicios y de la industria maquiladora.

La Tercera Feria del Empleo Reynosa 2018, ofrecerá en el Auditorio municipal de la entrada del Fraccionamiento Vista Hermosa, vacantes de nivel operativo, técnico y profesional, con 5 mil 294 plazas laborales que incluyen todas las prestaciones que la ley indica, en 30 empresas del sector comercial, 27 prestadoras de servicios y 12 del sector manufacturero, que ocupan trabajadores en distintos niveles, incluyendo personas con discapacidad.

MARIO ALONSO VILLALPANDO ORTIZ, Secretario de Desarrollo Económico y del Empleo, explicó que se busca que la información “llegue a la mayor cantidad de personas de la ciudad y que estén enterados de las oportunidades, vacantes de trabajo que existen aquí, que son bastantes; continuamos siendo la ciudad número 1 en generación de empleos, aún tenemos bastante para ofrecer”, aseguró.

A propósito de Reynosa, para atender las necesidades de miles de automovilistas y transportistas, el Gobierno del Estado está desarrollando importantes proyectos y obras de infraestructura que se traducirán en nuevas obras de vialidad en esta ciudad, entre las que destacan un paso a desnivel a la altura del Hospital del Instituto Mexicano Seguro Social y un puente elevado superior a la altura del Fraccionamiento Las Quintas, en la avenida Hidalgo.

Debido a que este tipo de acciones son un compromiso con la ciudadanía, como es el paso a desnivel que se tiene planeado construir a la altura del Hospital del Seguro Social de Reynosa, el Gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA solicitó al titular de la SEDUMA hacer un diagnóstico acerca de la problemática vial y concretar los proyectos de infraestructura urbana.

Con acciones como esta se dará fluidez al tráfico vehicular en respuesta a las necesidades de la población; del mismo modo se reducirá notablemente el tiempo de traslado de las personas, se ahorrará combustible y al consumir menos combustible se contribuirá a mitigar el cambio climático, comentó el Secretario Estrella Hernández.

En cumplimiento a esta instrucción el Secretario GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ realizó una gira de trabajo por esta frontera, en compañía del Subsecretario de Desarrollo Urbano, ARTURO VILLASEÑOR MONTES y profesionistas del urbanismo.

De acuerdo al proyecto de construcción del paso a desnivel o paso “deprimido” que atravesará por abajo la avenida Hidalgo, a la altura del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), se dará continuidad y agilizará el tráfico vehicular conectando la avenida Zertuche con la avenida Praxedis Balboa, evitando “cuellos de botella” que desde hace décadas afectan a la ciudadanía.

Cambio de orientación temática para compartirle que el Programa ‘Mi Escuela Digna y Moderna’, de Nuevo Laredo, llegó a la primaria ‘Antonio Moreno’ y al Jardín de Niños ‘Rosalinda Ramírez’, para realizar obras de mejoramiento y entregar equipamiento con un presupuesto total de 436 mil 290 peso.

El presidente municipal ENRIQUE RIVAS e integrantes del Cabildo, estuvieron presentes en la colonia Zaragoza para anunciar las obras, que beneficiarán de manera directa a los estudiantes de estos planteles, que son el 192 y 193 en recibir apoyos de este programa.

“Me da orgullo que esta administración haya emprendido un programa tan ambicioso, único en el estado y de referencia nacional; que un gobierno municipal se atreva a ir a ayudarle a casi 200 escuelas públicas. En un año y cuatro meses ya visitamos 193 escuelas, todo es gracias a la voluntad de los regidores que no dudaron en impulsar este programa”, expresó el alcalde.

RIVAS CUÉLLAR destacó, que el gobierno municipal ha ayudado a 76 mil 720 alumnos a través de ‘Mi Escuela Digna y Moderna’, programa al cual se le han invertido recursos municipales equivalentes a 66 millones 620 mil 524 pesos.

El edil reafirmó su compromiso con la educación de los niños y jóvenes neolaredenses, tanto en obras de infraestructura como en la construcción de secundarias y preparatoria, y en apoyos como transporte escolar, becas, útiles y uniformes, con lo que Nuevo Laredo destaca a nivel estatal y nacional en este rubro.

En otro tema, al desahogar las actividades programadas en la agenda de la Comisión de Puntos Constitucionales, los Diputados votaron a favor una Minuta en materia política-electoral, a fin de eliminar el pase automático del actual Procurador General de la República,a la titularidad de la Fiscalía General de la República, asunto que será turnado al Pleno para su aprobación o rechazo.

El Diputado VÍCTOR ADRIÁN MERAZ PADRÓN, señaló que para que dicha institución de justicia pueda consolidar su funcionamiento, es necesario que su integración se lleve a cabo bajo los principios de democracia institucional y transparencia, con el propósito de combatir la impunidad, sin restricciones por cuestión de dependencia.

Precisó que la Minuta enviada por la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, pretende modificar el artículo décimo sexto transitorio del Decreto expedido el 10 de febrero de 2014 en materia política-electoral, a fin de eliminar la designación por ministerio constitucional de quien será el titular de dicha Fiscalía, proponiendo que la Cámara de Senadores sea la que se encargue del procedimiento correspondiente.

Por último, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) del Campus Tampico, recibió la beca consistente en una Antología de Libros de Cine y el apoyo para impartir un Taller de Cine Digital a estudiantes de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (LCC) de este plantel universitario.

Lo anterior forma parte del premio denominado “Beca a la Facultad” que obtuvo la UAT a finales del año pasado, por ser la institución con más participaciones en el concurso nacional “Hazlo en Cortometraje” patrocinado por las fundaciones Cinepolis y BBVA Bancomer.

La FADYCS recibió físicamente la antología de cine, en presencia del Director del plantel, ENRIQUE GARZA MEJÍA; del coordinador de LCC, Dr. ARTURO BARROS PUGA y el Mtro. ANTONIO ROSALES IBARRA, responsable del Laboratorio de Cine Digital y titular de la materia de Cine de esta casa de estudios.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.