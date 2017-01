La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

RINDEN HOMENAJE EN EL SENADO DE TEXAS AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS

En el marco del homenaje ante el Pleno de la Legislatura de Texas, por su trayectoria como alcalde de Reynosa, diputado local y federal, senador y ahora mandatario estatal, a iniciativa del senador texano Eddie Lucio, –reconocimiento que fuera respaldado por ambas fracciones del Senado de Texas, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, en su mensaje hizo hincapié en la construcción de lazos comerciales y culturales más fuertes entre Texas y Tamaulipas, ello gracias al inicio de una política de colaboración y comunicación sin precedentes en su historia.

Durante la sesión del Pleno Legislativo, presidida por el Vice gobernador Dan Patrick, Cabeza de Vaca dijo que los integrantes de su Administración han sido exhortados a trabajar en proyectos conjuntos con sus homólogos del estado de Texas, desde el primer día de esta nueva Administración Estatal.

Dijo que el motor económico entre ambos estados, como muchos saben, es de más de mil millones de dólares por día. “Tal vez ésta sea una de las regiones más visitadas y prósperas del mundo y sin embargo tenemos mucho trabajo por hacer en temas como seguridad, comercio, energía, infraestructura, agricultura y turismo, por mencionar algunos”, dijo el gobernador de los tamaulipecos ante los legisladores de Texas.

Luego enfatizó que la importancia de la relación entre ambos estados se debe a que no solamente son vecinos, sino a que sus habitantes son socios, amigos y sobre todo, familia. Reiteró que se establecerán oficinas comerciales tanto en San Antonio como en el Valle de Texas, para promover la relación comercial entre ambos estados y ofrecer servicios a los residentes tamaulipecos en el estado deTexas.

En el homenaje al que asistió acompañado de su esposa Mariana Gómez de García, el gobernador saludo personalmente a todos y cada uno de los integrantes del Senado de Texas y recibió de manos del senador Eddie Lucio un mazo, como el utilizado en las sesiones legislativas. Luego sostuvo un encuentro con el nuevo Secretario de Estado de Texas, Rolando Pablos, quién le manifestó el interés que existe por emprender grandes proyectos en región Texas-Tamaulipas.

A la ceremonia también asistió el Consul General de México en la ciudad de Austin, Texas, Carlos González Gutiérrez.

A menos de 72 horas de que el candidato electo del Partido Republicano, Donald Trump, asuma el cargo de nuevo Presidente de Estados Unidos, lo que ocurrirá si otra cosa no sucede el próximo viernes 20 de enero, el gobierno, legisladores y gobernadores están temiendo que tan pronto rinda protesta ordene la deportación masiva de indocumentados y disponga a la vez el arranque de la construcción del muro fronterizo entre ambos países, amenazas que agarró como bandera de su campaña.

Creemos que al magnate neoyorkino que viene a relevar en el cargo al Presidente Barack, que encabezó dos gobiernos, se le pasó la mano y el tono de las amenazas que hizo a México y los mexicanos como candidato del Partido Republicano, sin que en ningún momento rectificara las serias y graves imputaciones hechas en el marco del proceso electoral, en el que “haiga sido como haiga sido” derrotó a la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton.

Como analistas políticos a eso atribuímos el temor que han dejado ver tanto alcaldes como diputados y senadores, lo mismo que el Gobierno de la República, no estamos diciendo que no lo va a hacer, lo que descartamos es que en el supuesto de que lo haga lo haga de un día para otro, porque no es posible así se trate del país más poderoso del mundo y solamente un loco lo intentaría.

Para eso están los organismos internacionales, como la ONU, que son los que regulan y permanecen atentos a este tipo de medidas de un país en contra de otro y más cuando se trata de ataques de una potencia a un país en vías de desarrollo. Donald Trump sin ser todavía Presidente de Estados Unidos ya está actuando como eje rector del mundo y está en un error porque detrás de su país hay otras potencias que también quieren crecer, entre ellas Rusia, China y Alemania, digo como muestra.

En los últimos días Donald Trump como que ya le bajó de color a sus amenazas y sin quitar el dedo del renglón dijo que está buscando recursos en el Congreso de la Unión para la construcción del tan llevado y traído muro. También ya puso en claro que no va a ser necesario deportar a tanta gente (tres millones), lo que muy seguramente le está haciendo entender su equipo de asesores.

Ejemplo de lo que aquí decimos es el reproche que el director saliente de la CIA, John Brennan, le hizo el domingo al todavía presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, al que le recomendó que no exonere a Rusia por sus recientes acciones y que cuide lo que dice. Precisó que Trump necesita estar atento a sus comentarios improvisados UNA VEZ QUE JURE COMO PRESIDENTE EL VIERNES, aludiendo a su afición de realizar diversos anuncios en la red social Twitter. A Trump le falta experiencia y ni el mismo lo puede negar.

El comentario que salió al aire es si el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, asistirá a la toma de protesta de Donald Trump, como presidente de Estados Unidos. Hay opiniones en favor y en contra, en lo personal creemos que debe de hacerse presente en el evento, en el que estarán fijos los ojos de todo el mundo. No ir para nosotros sería una señal inequívoca de inmadurez.

Lo que entendemos ni nadie ha dado una explicación al respecto, es el porque no asistiéron los gobernadores de los estados de Coahuila y Sonora –Rubén Moreira y Claudia Pavlovich– a la reunión de la CONAGO que se acaba de llevar a cabo en Nuevo Laredo.

Otros de los mandatarios estatales que supuestamente asistirían a tan importante reunión, dado los temas agendados, son los gobernadores de los estados de San Luis Potosí y Morelos, ya que estas dos entidades del país están identificados como los principales estados expulsores de migrantes indocumentados a Estados Unidos y tampoco lo hiciéron, lo que nos lleva a pensar que hubo mano negra.

Por cierto a dos días de que Donald Trump tome posición como Presidente de Estados Unidos en México la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un acuerdo en el que rechaza la construcción de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos y acuerda también no asignar recurso alguno para su construcción.

Dicha Comisión exhortó al Ejecutivo Federal a continuar manteniéndose firme a la oposición a dicha obra. La Cámara de Diputados hace suya la decisión de no asignar recurso alguno para su financiamiento, establecen en un escrito avalado por todaslas bancadas del H. Congreso de la Unión.

El acuerdo leído por el presidente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños, como diputado federal, hizo patente su enérgico rechazo a las múltiples declaraciones y amenazas hechas por Donald Trump en contra de México y los mexicanos. Los legisladores se pronunciaron por una relación bilateral basada en el beneficio, respeto, cooperación, prosperidad, seguridad y el desarrollo de ambas naciones.

Nos vuelva a dar risa el hermano dueño de Morena Andrés Manuel López Obrador el que dejando ver que lo maicearon con el registro de su partido, lanza a una perfecta desconocida como candidata de su partido a la gubernatura del Estado de México. Si no tiene un pelo de tonto el ex priísta tabasqueño, sabe que no le va a poder piedras en el camino al señor Presidente de México, Enrique Peña Nieto.

Si usted sabe quién es Delfina Gómez, que es el nombre de la candidata de López Obrador, es de los afortunados en saberlo; nosotros lo único que sabemos de esa persona de todos nuestros respetos es que fue alcaldesa de Texcoco, a la que supuestamente el Peje Lagarto le va a echar la mano para que le gane al PRI, por favor ya no engañe gente Mr. López.

Por cierto hay versiones de que está por concretarse la alianza PAN-PRD en los cuatro estados en los que habrá elecciones en junio de este año, que son precisamente el Estado de México, Coahuila y Nayarit, en los que estará en juego la gubernatura y en el estado de Veracruz, en donde van por la renovación de diputados y ayuntamientos. Que si se hace esa alianza que chinga le van a volver a poner al PRI.

