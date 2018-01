DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Rivas-Chava, la dupla fuerte del PAN

En el PAN ha salido la convocatoria para Presidente Municipal y en Nuevo Laredo todo está listo para que Enrique Rivas Cuéllar, sea elegido una vez más por el partido para ir en busca de la reelección.

Rivas es el alcalde que más trabajo ha presentado en Tamaulipas, Nuevo Laredo es el único Municipio de los 43 de Tamaulipas que más crecimiento está teniendo.

Esto ha hecho que el PAN Estatal no tenga ninguna duda de enviarlo nuevamente a las urnas, pues sabe que es garantía de triunfo, sabe que el pueblo neolaredense no dudará una vez más darle el voto.

Ya lo habíamos dicho en muchas ocasiones, Rivas es el elegido, no hay quien le haga sombra, y no porque el gobernador lo quiera mucho o porque esté muy palanca en el PAN Nacional, no, Rivas es el elegido porque se lo ha ganado a pulso con puro trabajo demostrado.

Nuevo Laredo es el Municipio con más plan de obra pública, el de los que han tenido mayores inversiones tanto extranjeras, nacionales y locales, además de un fuerte crecimiento en empleo.

La confianza ha regresado para aquellos que buscan nuevas opciones para abrir negocios, y los ciudadanos hoy salen a las calles a divertirse ya con más tranquilidad, algo que ya no sucedía.

La inversión en educación es mucha, al igual que en desarrollo social, a la par del deporte y la cultura.

Esas son las cartas de presentación de Enrique Rivas, que han hecho que el PAN Tamaulipas decida que es el favorito para seguir gobernando Nuevo Laredo.

En lo que respecta a la Diputación Federal, también están dadas las condiciones para que Salvador Rosas Quintanilla, actual asesor del Gobernador, abanderé dicha candidatura.

Recordemos que Salvador Rosas ya fue candidato a Presidente Municipal, sin embargo en aquella ocasión el PRI era el poderoso y era difícil ganarle.

Después vino la revancha y fue elegido candidato a Diputado Local, en donde ahora sí logró imponerse y llegar al Congreso Tamaulipeco.

Luego se unió a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a quien apoyó con todo en su candidatura a la Gubernatura de Tamaulipas, la cual se logró ganar.

El Pan Nuevo Laredo las condiciones están listas para que Enrique Rivas Cuéllar y Salvador Rosas Quintanilla sean elegidos como la dupla fuerte.

MUJER PARA EL PRD, HOMBRE PARA EL MC

Dentro de esta convocatoria para presidente municipal, en Nuevo Laredo marca que debido a la alianza que se amarró, en la planilla que el PAN Nuevo Laredo presentará, la posición 3 será para el PRD y la 4 para Movimiento Ciudadano.

De esto se deduce que si Enrique Rivas es el candidato, entonces la posición 3 será para una mujer y la 4 para un hombre, ya saben, por eso de la equidad de género.

Lo que significa que del PRD Nuevo Laredo tiene que salir una mujer que se registre por dicha posición, y que será alguien que no esté relacionada con la actual dirigencia perredista.

Mientras que en Movimiento Ciudadano, el ganon será el Doctor, Jorge Ramírez Rubio, quien no dejará pasar la oportunidad de registrarse como el candidato y ser nuevamente regidor.

Aunque en este movimiento tendrá que sacrificar a su hermana Adriana Ramírez Rubio, quien tenía todas las intenciones de buscar la reelección como regidora, pero no tendrá más remedio que ceder la silla a su hermano.

EMOCIONADO LOS PRIÍSTAS CON LA VISITA DE MEADE

Quienes andan emocionados son los priístas, quienes están ansiosos por la visita de su pre candidato a Presidente de la República, José Antonio Meade, aquel que no ha podido levantar en las encuestas.

La visita de Meade solo comprende un evento, el cual está agendado para las 10 de la mañana del martes 23 en el Gimnasio de la Universidad Lasalle.

Seguramente ya todo está preparado para que los priístas de los 43 municipios de Tamaulipas (principalmente los aspirantes), se trasladen hasta la capital cueruda para estar presentes frente a su pre candidato.

Pero no es tanto que quieran ir a echarle porras a Meade, van porque saben que esa visita será la importante, porque de ahí se decidirán de una buena vez las candidaturas.

Así que prepárese, porque después que José Antonio Meade se vaya de Tamaulipas, de inmediato se darán a conocer los nombres de aquellos que serán los elegidos para abanderar las candidaturas… ¿Qué, no?

