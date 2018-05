EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Rivas escucha: “Juntos lograremos más”

“Te escucho, juntos logramos más”, planteó el candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la presidencia municipal de Nuevo Laredo, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien al anticipar que “Siempre va a haber gente que escuchar, siempre hay opiniones que valorar”, destacó que “¡Juntos logramos más!, estoy convencido que se logra más trabajando en equipo”.

Ello ocurrió luego de ofrecer a la ciudadanía una campaña basada en el respeto y la cercanía, compromiso que asumió y que ejercerá durante los próximos 45 días, en los que recorrerá la ciudad para escuchar a la población e integrará su plataforma de trabajo.

En el arranque de su campaña en busca de la presidencia municipal, ENRIQUE RIVAS refrendó su compromiso de seguir muy de cerca al ciudadano para conocer sus necesidades y juntos trabajar en el desarrollo de la ciudad.

Dijo que estará atento a toda propuesta, petición, reclamo, tanto de los que están de acuerdo con la forma que administró el municipio, como de aquellas nuevas opciones y alternativas interesadas en el bienestar de Nuevo Laredo.

En diversos eventos del arranque de campaña, ENRIQUE RIVAS destacó el impulso que dará a la salud, educación y muy en especial a la mujer.

Citó como ejemplo en educación reforzar el programa de Escuela Digna y Moderna, la construcción del nuevo Hospital General en materia de salud y del Centro Regional para la Atención del Autismo.

“Actualmente veo un Nuevo Laredo con mejor infraestructura, fortalecida, pero también hacen falta planteles educativos saludables, que cada maestro que pretenda llevar a cabo algún estudio de post grado, que el Gobierno Municipal destine una beca”, refirió.

La plataforma que integra la coalición “México al Frente”, la encabeza RICARDO ANAYA, como candidato a Presidente de México, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, candidato a Senador, MARÍA ELENA FIGUEROA, candidata a Senadora, y SALVADOR ROSAS, candidato a diputado federal.

DICE “¡SÍ” AL DEBATE

De otro lado, ENRIQUE RIVAS, candidato de la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, cuenta con un diagnóstico completo de Nuevo Laredo, que le permite conocer el estado de la ciudad y su mejor herramienta para debatir con los demás candidatos.

“Me siento preparado, capacitado, tengo la experiencia, juventud y ánimo. Cuento con un diagnóstico de lo que pasa hoy por hoy en Nuevo Laredo y hacia dónde tenemos que ir, cuál es mi visión de proyecto en los próximos tres años para que a la ciudad le vaya muy bien”, señaló RIVAS.

Resaltó que esta campaña será de mucho caminar, de escuchar a la gente y tener un acercamiento con los ciudadanos para incluirlos a todos, pues la ciudad necesita neolaredenses de tiempo completo.

A propósito de campañas, este lunes en Matamoros, la candidata a diputada federal por el IV Distrito VERÓNICA SALAZAR, se reunió con cientos de mujeres, las cuales demostraron su apoyo a los candidatos de la coalición Por México al Frente.

En la reunión aprovechó para hablar del gran valor de ser mujer y de que como mujer no permitirá que el tiempo regrese: “Hoy en día hay quien piensa que somos el sexo débil, otros piensan que las mujeres merecemos un salario menor a los hombres o todavía hay otros que piensan que las mujeres debemos de estar en la cocina y teniendo hijos’’.

“Quiero decirles a esas personas que eso ya pasó y no volverá a pasar”, puntualizó.

De igual forma aprovecho para comentar que será una aliada, tanto con el próximo presidente municipal como con las mujeres matamorense y que desde el Congreso de la Unión impulsará el pleno desarrollo de la mujer y trabajará para apoyar a cada una.

Por la tarde realizó un recorrido en la colonia Jesús Vega Sánchez, acompañada del candidato de la Coalición Por México al Frente a la presidencia municipal CARLOS GARCÍA, en donde ambos escucharon las necesidades de los colonos y se comprometieron en trabajar unidos para llevar a Matamoros de frente al futuro.

Por asociación temática, deje compartirle que en el marco del Día del Maestro se realizó un encuentro de docentes convocado por las asociaciones civiles “Maestros al Servicio del Pueblo” y “Condición para Servir”, para reconocer su gran labor, en el que estuvo como invitado el candidato a la Presidencia Municipal de Matamoros de la Coalición Tamaulipas Al Frente CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ.

Al candidato lo acompañaron su esposa IVETT BERMEA; el presidente del Comité Directivo Estatal del PAN FRANCISCO ELIZONDO; la candidata a Diputada Federal VERO SALAZAR y su planilla del Ayuntamiento, quienes llegaron llenos de energía y muy emocionados por el gran honor de compartir este día con los maestros.

A través de un breve mensaje que dirigió a los presentes felicitó a todos los maestros, reconoció su labor y refrendo su compromiso de trabajar en coordinación con el Gobierno del Estado y de la Secretaría de Educación, para que los estudiantes de Matamoros estén seguros en la escuela y tengan una educación de calidad.

Además, reconoció a dos personas muy importantes en su vida, su mamá MARGARITA, quien es una de las fundadoras del Tecnológico de Matamoros y la primera en abrir el primer departamento de vocación profesional y a su esposa IVETT, quien además de ser docente es la principal interesada en que la educación sea lo primordial de su gobierno, pues es la educación la base del futuro de Matamoros.

Mencionó que hay que reconocer los problemas para darle solución, y que sabe de todas las necesidades de las escuelas y si los maestros piden es para el beneficio de los estudiantes, es por eso que en él encontraron un aliado en el gobierno municipal y estatal, para trabajar siempre en equipo, pues su prioridad es la educación.

[-Entreparéntesis: de Matamoros nos reportan que decenas de empresarios cuyos negocios “quebraron” el fin de año 2017-2018 por negligencia y retraso de pagos del Ayuntamiento, dieron la espalda a las promesas falaces del candidato del PRI a la reelección, JESÚS DE LA GARZA, en virtud de que su des-administración los obligó a cerrar porque desde mediados del 2017 se negó sistemáticamente a pagar adeudos, por lo que decenas de proveedores que dependían de sus pagos, cerraron sus puertas. Hoy, cuando JESÚS DE LA GARZA pide el voto prometiendo “progreso para Matamoros”, no le creen porque ha perdido toda credibilidad].

De Tampico reportan que el candidato de la coalición Por México al Frente al Senado de la República por Tamaulipas, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, hizo el compromiso de respaldar a JESÚS NADER NASRALLAH como futuro presidente municipal de Tampico, a través de la gestión de recursos ante el Gobierno Federal.

Durante la noche del lunes, en un evento de arranque de campaña en la colonia Morelos, al que acudieron miles de habitantes y simpatizantes, hizo público el respaldo al proyecto con visión de futuro para mejorar el bienestar de todas las familias.

“Estamos de fiesta aquí en Tampico, me da mucho gusto estar en su casa, les agradezco a todos su apoyo y su presencia; hoy un gran hombre y ser humano que trabaja todos los días por sacar adelante a Tamaulipas y sobre todo a Tampico, empieza una gran aventura por la transformación de Tampico, me refiero a nuestro próximo presidente municipal”, aseguró.

La llegada de más inversiones nacionales y extranjeras a la zona del estado permitirá que más tampiqueños puedan obtener una fuente de trabajo bien remunerada, indicó CABEZA DE VACA.

“Quiero hacer un compromiso con mi amigo CHUCHO NADER, que 9 diputados federales y 2 senadores de la república vamos a estar trabajando contigo, nos aseguraremos que lleguen las inversiones para que se generen nuevos empleos en Tampico, y empleos bien pagados, vamos a asegurarnos que la paz y la seguridad prevalezcan en esta gran ciudad”, enfatizó el candidato al Senado.

ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA invitó a los asistentes a que “redoblemos esfuerzos y trabajemos juntos de la mano y hagamos la transformación de esta tierra con nuestro amigo CHUCHO NADER”.

¡Ah!, por cierto: Tampico se desternilla de risa por la infantil queja de MAGDALENA PERAZA contra el INE: ¡se siente perseguida la ancianita!

Hágame usted el favor: ¡el león cree que todos son de su condición!, pues si ella se dedicó a perseguir, reprimir y linchar mediáticamente a sus contrarios a través de su jefatura de prensa, ahora cree que a ella la andan siguiendo.

Ese delirio de persecución de PERAZA GUERRA no es otra cosa que el espanto que le provocan sus propios fantasmas, pues si traicionó a ÁLVARO GARZA, FERNANDO AZCÁRRAGA LÓPEZ, OSCAR PÉREZ INGUANZO y GUSTAVO TORRES SALINAS, no debe temer al juicio de la historia, aunque la paranoia que la asusta la arrincone en los meandros más oscuros de su cerebro.

Vea lo que dice MAGDALENA:

“Siento que nos vienen persiguiendo, no nos dejan hacer una campaña libremente; yo pido que sean imparciales, que no nos estén molestando porque la verdad sí me siento perseguida, a donde quiera que voy ahí están”.

… Vaya, vaya.

La perseguidora, se siente perseguida:

“Supuestamente supervisan qué hago en mis recorridos, pero creo que no se concretan a eso, yo he vivido muchas campañas, pero nunca había sentido como hoy me siento que están atrás de mí”.

¿Hay algún psiquiatra por ahí?

Pues no que muy machita, maestra.

Lo que nos recuerda que en San Fernando, el candidato al Senado de la República por Tamaulipas, por la coalición Por México al Frente, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, afirmó que la salud es una prioridad para las familias tamaulipecas, por lo que se comprometió a trabajar para asegurar el acceso a un servicio de calidad para todos.

Este martes 15 de mayo, junto a CARMEN PÉREZ “La Inge”, candidata a Diputada Federal por el distrito 03; MARÍA ELENA FIGUEROA SMITH, candidata al Senado y “PEPE2 RÍOS, candidato a la reelección de la Presidencia Municipal de San Fernando, expuso el compromiso de gestionar más recursos para modernizar la infraestructura y asegurar la cobertura de salud en Tamaulipas.

“No tengo dudas, desde el Senado trabajaremos en conjunto para lograr que nuestra gente pueda ir al médico y atenderse, sabemos que esa necesidad es una prioridad y lo vamos a lograr juntos”, expresó.

RICARDO ANAYA CORTÉS, candidato a la Presidencia de la República del Frente, impulsará la creación de un Fondo Único para la Salud, en el que se integrarán los esfuerzos del IMSS, ISSSTE y la Secretaría de Salud a nivel federal para garantizar que el recurso que se destina a este rubro sea bien aplicado, indicó el candidato.

Mientras que en Reynosa, El gran afecto y el apoyo a las propuestas y candidatura a la Diputación Federal por el IX distrito de la alianza Por México al Frente de ERNESTO ROBINSON TERÁN se define en que desarrolla un proceso sin precedentes, una campaña de viejos amigos y nuevos compromisos.

A mitad de la campaña, la balanza del respaldo de las familias a NETO ROBINSON es favorable, y así se lo manifestaron en La Escondida, en donde el candidato a Diputado federal tuvo una efusiva recepción en donde sus amigos de hace muchos años le refrendaron toda su confianza.

ROBINSON TERÁN agradeció tan palpables muestras de simpatía al proyecto de la alianza PAN-MC-PRD, en la que están RICARDO ANAYA, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA y MAKI ORTIZ, candidatos a la Presidencia de México, Senado y presidencia de Reynosa, respectivamente.

NETO ROBINSON expuso a sus amigos de La Escondida propuestas como la reducción del IVA, del 16 al 8 por ciento, para hacer competitiva la ciudad y que las familias tengan mejor economía; dar marcha atrás al gasolinazo, legalizar automóviles extranjeros y apoyar a la industria automotriz mexicana, educación para la niñez y juventudes y empleo para los universitarios.

Por cierto, con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se va garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género y de edad, enfatizó la candidata a la Diputación Federal por el 02 Distrito en Tamaulipas de la coalición “Por México Al Frente”, JUANITA SÁNCHEZ JIMÉNEZ.

“Lamentablemente en nuestro país vemos que persisten los prejuicios y la discriminación contra las mujeres, aspectos que interfieren en la impartición de justicia, y por lo cual es urgente que se garantice el pleno respeto de los derechos humanos, proteger la integridad de las víctimas de la violencia y la delincuencia, a partir del compromiso con la plena aplicación de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia”, refirió la aspirante a Diputada Federal.

El proyecto “Por México Al Frente” que encabeza RICARDO ANAYA CORTÉS, candidato a la Presidencia de la República, tiene como prioridad garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia, mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia contra las mujeres, destacó.

Entre tanto, los locatarios del mercado Argüelles de ciudad Victoria, recibieron con entusiasmo al candidato a la alcaldía de la capital del estado, por la coalición Por Tamaulipas al Frente PAN-PRD-MC, XICOTÈNCATL GONZÁLEZ URESTI, a quien le mostraron su apoyo y sus ganas de participar en el cambio de Victoria.

XICO inició sus actividades del segundo día de campaña con entrevistas de diversos medios locales, para posteriormente trasladarse al mercado a degustar de la comida tradicional de este sitio, sin embargo, ante el entusiasmo con el que fue recibido por los locatarios, realizó un breve recorrido en los diversos puestos.

Enseguida realizó una caminata por la calle Hidalgo, en donde escuchó las necesidades de los comerciantes establecidos, el comercio ambulante y de la sociedad en general que se detenía a saludarlo.

Durante varias horas que duró el recorrido, el aspirante a la alcaldía se mantuvo atento a las peticiones de los victorenses, a quienes les habló de sus propuestas para sanar Victoria, siendo el desabasto de agua la petición más sentida.

Por cierto, el candidato a la Diputación Federal por la coalición Por México al Frente, MARIO RAMOS TAMEZ, expresó, enfático: “Vamos a rescatar Victoria y al quinto Distrito del olvido en que lo tiene el PRI, hoy más que nunca estamos unidos en un frente y juntos seremos invencibles”.

Al acompañar al arranque de campaña del candidato a la Alcaldía de Victoria, XICOTENCATL GONZÁLEZ, RAMOS TAMEZ, señaló que la capital de Tamaulipas merece un gobierno comprometido, que traiga un cambio verdadero.

“Nosotros somos la generación de los tiempos de cambio, los que no le vamos a fallar al pueblo y estamos listos para trabajar y sacar adelante a esta ciudad y a todos los municipios que conforman el quinto Distrito”.

Dijo que Victoria está enferma y necesita ser curada, por eso invitó a los ciudadanos a votar por la formula formada por XICOTENCATL GONZÁLEZ para alcalde, MARIO RAMOS para Diputado Federal, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA para el Senado y RICARDO ANAYA para presidente de la república.

Concatenando temas, al participar en el Seminario Internacional de Distritación Electoral, el Consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), LORENZO CÓRDOVA VIANELLO, aseguró que con la reciente redistritación electoral, se podrá ejercer el voto más libre de la historia democrática del país y contribuir a la maximización del principio democrático de un ciudadano un voto.

Gracias a la distritación, agregó, “estamos en condiciones, entre otras cosas, de poder ejercer nuestro voto el próximo 1° de julio de la manera más libre de lo que haya ocurrido en nuestra historia”.

En presencia de la Presidenta de El Colegio de México (Colmex), SILVIA ELENA GIORGULI SAUCEDO, el Consejero subrayó que México vivirá la elección más grande de la historia, pero “vamos a hacerlo con el ejercicio de geografía electoral de las demarcaciones electorales más equilibrado de los últimos lustros”.

Vuelvo a Nuevo Laredo para compartirle que el presidente municipal RAFAEL PEDRAZA DOMÍNGUEZ, reiteró el compromiso con la educación, al colocar la ofrenda floral en el monumento al docente ubicado en la colonia Benito Juárez, como parte de las actividades en celebración del Día del Maestro.

El acto se realizó en coordinación con la Junta Cívica Patriótica y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quienes se dieron cita en la plaza para homenajear a los profesores de la ciudad.

PEDRAZA DOMÍNGUEZ destacó que los maestros son el presente y futuro de México, ya que gracias a ellos se forman a grandes hombres y mujeres.

“Seguiremos apoyando a los maestros, la educación es muy importante, si todos aprovecháramos la enseñanza de nuestros maestros, México sería diferente. Tenemos buenos maestros, pero los padres debemos apoyarlos enviando a los niños a la escuela”, mencionó el alcalde.

El alcalde estuvo acompañado por el jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, AURELIO UVALLE; Secretaria de Organización 1 de la Sección 30 del SNTE en Nuevo Laredo, MARTHA GARCÍA MONSIVÁIS; síndicos; regidores, entre otras autoridades.

Aquí un paréntesis para expresar que al fortalecer la relación interinstitucional con las dependencias del Estado, legisladores del Congreso, encabezados por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, sostuvieron una reunión con la titular de la Secretaría de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, para tratar el tema de prevención de embarazos en niñas y adolescentes.

Los legisladores JUAN CARLOS CÓRDOVA ESPINOSA y LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, participaron en este encuentro, que tiene como fin, trabajar de manera coordinada en favor de este sector de la población, desarrollando acciones o creando las leyes y reformas que tengan como esencia el bienestar de las niñas y adolescentes.

Durante este martes, la titular de dicha dependencia estatal y los Diputados locales, intercambiaron ideas y opiniones respecto al tema de embarazos en menores de edad, acordando mantener estrecha comunicación, con el objeto de que surja una propuesta que abone a esta problemática.

En otro tema, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), presentó la plataforma informática que integrará en tiempo real bases de datos donde se concentrará la información de inteligencia sanitaria que se genera en el país, a fin de contar de manera inmediata con los datos necesarios para actuar rápida y oportunamente en caso de presentarse una emergencia sanitaria.

Durante la reunión con integrantes de la Red Nacional de Inteligencia Sanitaria (RENIS), el director de Planeación e Inteligencia Sanitaria del SENASICA, JESÚS OSCAR VIDALES TORRES, presentó la referida plataforma, denominada “Sistema Integral SENASICA (SIS)”, y explicó que es una herramienta útil para la toma de decisiones en temas de sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola y pesquera.

El funcionario de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) indicó que el SIS integra, por ejemplo, información sobre las aves migratorias que cruzan el territorio nacional y que significan un riesgo por dispersión de influenza aviar.

Las Unidades de Inteligencia Sanitaria Estatales (UISE) contarán con un módulo para incorporar información fito y zoosanitaria y podrán subir información georreferenciada sobre la condición sanitaria de las Unidades de Producción existentes en sus entidades.

Por último, alumnos de la Facultad de Medicina de Tampico promueven una intensa campaña de salud preventiva entre estudiantes, maestros y trabajadores de las facultades que integran el Centro Universitario Sur de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Las actividades se llevan a cabo a través del Comité Estudiantil de Salud Pública, como así lo comenta la joven ARANZA GOVELA HINOJOSA, del 8vo. Semestre de la carrera de Medicina, durante su participación en las jornadas realizadas en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT).

“Venimos a realizar un taller de toma de presión arterial, de medidas y a aplicar una encuesta sobre factores de riesgo por hipertensión arterial”, dijo, tras destacar que uno de los objetivos es que los jóvenes conozcan en qué condiciones se encuentran para evitar y prevenir problemas por la hipertensión.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.