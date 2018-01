PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA

< Ruina económica-electoral Tricolor

< PAN asegura desde ahora el 2019

< El PRI en tiempos de Meade

1.- El PAN va con todo en los próximos comicios, y tiene con qué obtener resultados, incluso mejores que los de 2016. Mientras que el desánimo prevalece en los priistas, ni los más “picudos” alcaldes quieren reelegirse porque hoy en día ser Jefe de cualquier ayuntamiento es de <alto riesgo>. La escrupulosa revisión de las cuentas públicas es una bomba de tiempo, alguien nos comentó “tiene uno que andarle cuidando las manos a quienes manejen recursos y es algo muy desgastante”.

Dicho de otra manera, ya no son atractivas las arcas públicas porque tienen grandes cerrojos. No por lo menos en este momento, en un trienio que estará concluyendo en 2021, cuando habrá nuevamente elecciones y aún en el Gobierno Estatal hondeará la bandera azul.

El primer panista del estado ya tomó las riendas del proceso político, ya se siente su mano desde el momento que no se reelegirán sus 24 alcaldes como trascendió en un momento y en un procedimiento que sería relativamente fácil mantener el poder municipal. De esa camada de presidentes municipales, mayoritariamente de extracción priista que ganaron municipios para el PAN, serán pocos o ninguno los que repitan.

Los alcaldes que triunfen en las urnas el próximo 1º de julio (del partido que sea) tendrán como principal compromiso político hacer ganar a los candidatos a diputados locales de las siglas bajo las que gobiernan.

Esa es la importancia político-electoral que en el caso particular del PAN tiene que cuidar con candidatos leales a su partido y comprometidos a dar los mejores resultados en su gestión, porque de esto depende en gran parte la respuesta ciudadana en las urnas en el 2019 cuando se renueve la Legislatura Tamaulipeca.

La gobernabilidad estatal depende de conservar la mayoría de las curules como ocurre en este trienio que concluirá el año próximo.

Asimismo los alcaldes del Partido Tricolor que concluyen en este 2018 su gestión de dos años, estarán sujetos a las revisiones de la Auditoría Superior del Estado, que depende a la vez de la Comisión de Vigilancia del Congreso local mayoritariamente panista.

De tal manera que ser alcalde priista bajo un gobierno estatal de otro partido y con una Legislatura de oposición al Tricolor, no es una posición cómoda.

Por eso no hay ánimo de reelección sobre todo en los municipios grandes, tampoco en los personajes que están en la banca y que en otro tiempo acariciaron la idea de ser presidentes municipales, saben que hoy no cuentan con más financiamiento que el que le otorgan las instituciones electorales, que les faltan patrocinadores no sólo porque el PRI ya no es gobierno, sino de la I.P. que en este momento no ve a la política como una buena inversión.

Como Usted sabe, son 22 distritos y 43 municipios, el mapa político electoral asigna de acuerdo al número de habitantes los municipios que deben conformar tal o cual distrito local. En el No. 1 por ejemplo van 13 municipios menores: Antiguo y Nuevo Morelos, Bustamante, Casas, Gómez Farías, Jaumave, Llera, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, Tula y Xicoténcatl.

Por el contrario hay municipios grandes, es el caso de Reynosa que tiene 4 distritos el 18,19, 20 y 22, además comparte con Río Bravo el 21. En esta capital son dos distritos, igual que en Tampico, y así por el estilo.

2018 es una elección muy difícil porque se complican los proyectos locales con el Federal, pero indudablemente primero hay que cuidar la casa.

2.- Ya entrados en el tema de las elecciones locales, subsanado el problema de la falta de recursos asignados al IETAM en el Presupuesto estatal, le comento que los partidos políticos recibirán anualmente por concepto de sus prerrogativas, en el caso del PAN 48 millones 663 mil 414 pesos, esto va en proporción a los resultados en las urnas en el proceso último anterior, por eso es que Acción Nacional tendrá mayores apoyos financieros; le sigue en segundo lugar el PRI, que es la 2ª fuerza política y alcanza 37 millones 48 mil 335 pesos; la 3ª fuerza es el Partido Movimiento Ciudadano con 11 millones 457 mil 895 pesos. A más votos obtenidos, más dinero público a estos institutos.

Morena logra desbancar al PVEM y a Nueva Alianza con un margen mínimo, pero esto nos anuncia el despegue del partido de nueva creación, pero con un líder ya viejo en las lides electorales, como es López Obrador. En esa tesitura es que Movimiento de Regeneración Nacional obtendrá para operar en Tamaulipas 10 millones 260 mil 880 pesos anuales, y es 4ª fuerza política en Tamaulipas.

Para ese mismo periodo a Nueva Alianza le fueron asignados 10 millones 135 mil 781 pesos; le sigue el Partido Verde Ecologista con 9 millones 186 mil 344 pesos. Los grandes perdedores en esta bolsa económica son el PRD, PT y PES que no lograron el 3 % de la votación en las últimas elecciones, las de 2016.

EL PRI EN TIEMPOS DE MEADE.- Luego de conocer estas cifras que representan en pesos los logros en votos de cada partido, podemos concluir que el PRI se juega en 2018 su sobrevivencia. Porque si bien en esta ocasión separa al Tricolor del PAN 11 millones 615 mil 079 de diferencia en financiamiento público, de obtener una captación aún más baja que la lograda en 2016 sería la ruina económica-electoral del partido.

El Comité Ejecutivo Nacional no vendrá en su auxilio en 2018 porque ni Oscar Luebbert, ni Sergio Guajardo aceptaron la instrucción nacional, que era el nombramiento por designación a favor de Alejandro Guevara Cobos. Tampoco se pusieron de acuerdo entre ellos para sacar al nuevo presidente sin ir a la convención.

Lógico es pensar que hoy el CEN debe de estar pensando que si le restaron autoridad, decidieron solos, solos tendrán que salir adelante.

Por eso al CEN no le interesa tener un representante en Tamaulipas, quizá no lo tenga legalmente, pero si moralmente, porque su interés está en sacar adelante la elección federal, diputados, senadores y Presidente de la República.

De tal manera que el martes 23 cuando tentativamente vendrá Meade a Tamaulipas, y lo hará en esta capital, el CDE podrá congraciarse con el CEN para ganar un poco de confianza. Habrá movilizaciones de los municipios donde son gobierno destacando Victoria por ser la sede, amén de los 256 consejeros del centro que apoyaron a Guajardo y lo harán esta vez nuevamente; más los campesinos de la CNC si son transportados con oportunidad.

De todos modos, Meade le ofrece al priismo de Tamaulipas la oportunidad de manifestar su capacidad de movilización y con ello demostrar que están vivos y dispuestos a dar la batalla no sólo en su apoyo, sino para resurgir como el Ave Fénix, de sus cenizas.