CUADRANTE POLITICO

POR FERNANDO ACUÑA PIÑEIRO

S.O.S, SE RECRUDECE LA HISPANOFOBIA EN TEXAS

Yes. I’m going, to sign a law that bans, sanctuary cities. Also l’ve already issued, an order cutting funding to sanctuary cities. En una traducción común de internet, esto podría ser algo así como “Sí, voy a firmar una ley que prohíbe las ciudades santuario. También he emitido una orden que corta el financiamiento a las ciudades santuario”.

Lo anterior, es parte del agresivo discurso utilizado por el actual gobernador de Texas, Greg Abbot, un republicano de mano dura, que ya desde noviembre del año pasado, advertía con implementar acciones, un tanto radicales, haciendo eco a la política anti mexicana y anti latina del Presidente Donald Trump.

Pese a que, oficialmente el estado de Texas, no posee ciudades santuario, de la dimensión de otras regiones de la Unión americana, algunas poblaciones de esta entidad de tradición ultra conservadora, como Austin, Dallas y Houston, están registrando ya acciones de abierta hostilidad contra migrantes. Muchas de estas familias, son de origen tamaulipeco.

El pasado dos de febrero, la prensa de México, dio a conocer una nota, en la cual el gobernador texano Greg Abbott, ha ordenado la cancelación del financiamiento para el condado de Travis, (donde se encuentra Austin, la capital texana), todo lo anterior, a raíz de que las autoridades de esta localidad, se negaron a cooperar con los funcionarios federales de inmigración, convertidos en detectores de indocumentados, en el valle del Rio Grande.

La guerra parece darse contra la nueva sheriff del condado, Sally Hernández, de filiación demócrata, misma que defiende los derechos migratorios. Lo anterior le está costando ya al corazón político de Texas, un castigo de millón y medio de dólares, como respuesta a su rebeldía.

Sin embargo, las acciones anti migrantes en suelo texano, lejos de disminuir, se han radicalizado, afectando incluso a mexicanos legalmente establecidos. La narrativa de la hispanofobia, se hizo sentir recientemente en un restaurante de comida italiana, donde unos comensales dejaron el siguiente mensaje:

“La comida fue deliciosa, y el servicio fue atento, sin embargo, el propietario es mexicano. No volveremos. ¡América primero!.

El efecto Trump está calando hondo. Por lo pronto ya se habla de que, el comercio fronterizo del sur de Texas, está resintiendo seriamente la embestida anti migrante, y anti hispana. En ciudades como Eagle Pass, que comparte frontera con Coahuila, las ventas cayeron en más de un setenta por ciento, informan.

El problema que está enfrentando actualmente Tamaulipas, en relación con el tema fronterizo, y el efecto Trump, se da en tres frentes: 1.—Deportados mexicanos; 2.-Deportados de otros países y 3.—la grave crisis de la relación económica entre nuestro estado y los vecinos texanos.

Los primeros dos puntos, le corresponde atenderlos al señor José Martín Carmona, titular del llamado Instituto Tamaulipeco para los Migrantes. La mencionada dependencia estatal, depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos que preside Gloria Elena Garza Jiménez.

El Instituto de apoyo a los Migrantes Tamaulipecos, carece de recursos económicos, y seguramente dicha característica, constituye su Talón de Aquiles, pues sin el suficiente dinero público, le será difícil, por no decir que imposible, atender como se debe a los paisanos.

En el tema comercial, entre Tamaulipas y Texas, el mejor embajador, lo es el propio gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien en reciente gira por esta región, manifestó que, Tamaulipas y Texas, no representan de ninguna manera, una amenaza mutua, sino un complemento. La cruzada de Cabeza de Vaca, se vio fortalecida por la presencia de los alcaldes de Missión e Hidalgo, Norberto Salinas y Martín Cepeda.

Cabeza volvió a remarcar que, texanos y tamaulipecos, constituyen una sola región que compite contra otras regiones del mundo. “En la medida que trabajemos juntos, seremos más competitivos”, dijo Cabeza. El Gobernador fue objeto de un reconocimiento, como invitado distinguido, durante el Festival de los Cítricos.

ESTATALES DEL “BRONCO”, DETIENEN A FERNANDO CANO EN SAN PEDRO

Ayer por la tarde, la noticia sobre la detención del constructor Fernando Cano, vino a darle un nuevo giro al ambiente tenso que se vive en la capital tamaulipeca, en materia de seguridad. Las acusaciones contra el licenciado Cano, se originaron, de un testigo protegido. Los hechos se dieron en el municipio donde viven algunas de las familias más ricas del país, San Pedro Garza García.

San Pedro ha sido escogido como nido de conocidos personajes tamaulipecos. Ahí vivía Fernando Cano, seguramente muy cerca de Egidio Torre Cantú. Cuando veas las barbas del vecino rasurar, pon las tuyas a remojar, dice el refrán.