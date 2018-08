SACAN A TAMAULIPAS DE LOS FOROS DE PACIFICACION

La@Red

SACAN A TAMAULIPAS DE LOS FOROS DE PACIFICACIÓN

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador andando todavía en campaña se comprometió a escucharlos, en forma inesperada sacaron a Tamaulipas de los Foros de Pacificación y Reconciliación Nacional que se llevarán a cabo en 20 estados del país y que casualmente si no estanos mal inaugurará hoy martes en Ciudad Juárez el virtual presidente electo.

El reclamo lo están haciendo integrantes y dirigentes de Colectivos de Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas y otras organizaciones, entre ellos Guillermo Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo deTamaulipas, Mary Jaramillo del Frente de Defensa Popular y Jovani Moreno, presidente de Justicia Tamaulipas, los que ayer lunes en conferencia de prensa pidiéron que rectifique esa decisión la comisión encargada éstos foros.

Dejando ver su malestar el Lic. Gutiérrez Riestra, presidente del Colectivo de Familiares y Amigos de Desaparecidos, dijo eufórico que “Tamaulipas también es México; nadie podrá decir que hay paz y justicia en México si no hay paz y justicia en Tamaulipas”. “Están mal informados y espero que rectifiquen esa decisión”, remarcó.

Agregó que Tamaulipas es el estado con el mayor número de personas desaparecidas y homicidios de todos los estados del noreste del país; “espero que se cumpla la promesa que hiciéron (López Obrador) en campaña frente a las víctimas en Ciudad Victoria de consultarnos”, remarcó.

Por su parte el presidente de Justicia Tamaulipas, Jovany Moreno, de Reynosa por cierto, dijo sin tapujos ni rodeos que es inaceptable que el nuevo gobierno no tome en cuenta a Tamaulipas, pese a la difícil situación que vive por la violencia y los secuestros de personas.

Hizo hincapié en que Reynosa es la ciudad más insegura de todo el país y remarco que “Tamaulipas inexplicablemente fue excluído en el tema del proyecto de pacificación de López Obrador.

La periodista y dirigente del Frente de Defensa Popular, Mary Jaramillo, adelantó que de no ser escuchados el próximo 30 de agosto llevarán a cabo en Ciudad Victoria el “Primer Encuentro Nacional por la Presentación de los Desaparecidos y la Paz con Justicia y Dignidad”, evento que culminarán ese mismo día con una marcha por las principales calles y avenidas de Ciudad Victoria, capital del estado.

Que bien se debe de haber sentido el Secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, cuando dijo a los medios de información que a escasos cuatro meses de que concluya su encargo la presente Administración no deja un país en guerra, pero, pero, pero, creemos que no se sintió bien cuando admitió que “solo con severos problemas en materia de seguridad pública QUE NO SE HAN RESUELTO DEBIDO A UNA DEBILIDAD INSTITUCIONAL”.

Estados Unidos asegura que no participó de ninguna manera en el fallido atentado mediante el uso de drones y explosivos contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. En lo personal si le creemos porque los güeros no saben fallar.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF, Janine Madeline Otálora Malassis, convocó a sesión solemne mañana miércoles 8 de agosto a las 10:00 de la mañana en la que se presentará y en su caso aprobará el dictamen relativo al cómputo de la elección de Presidente y además se emitirá la declaratoria de validez de la elección y de presidente electo, con lo que estará en condiciones de proceder a la entrega de la Constancia de Mayoría a Andrés Manuel López Obrador, aún candidato presidencial de la Coalición Juntos Haremos Historia.

De muy poco o de casi nada sirven los cursos de capacitación y adiestramiento que el Estado les paga a aquellos elementos que pretenden ser policías, para que ya en el desempeño de su muy importante función hagan bien su trabajo y no caigan en vulgares actos de corrupción, ya que además su salario anda en alrededor de los 15 mil pesos mensuales.

Pero, pero, pero, al parecer éste sigue siendo su punto débil ya que a la hora de la verdad les gana la ambición y el dinero fácil, como les sucedió al Jefe de Grupo Juan “N” y Oscar “N”, agente de la Policía Ministerial los que fuéron detenidos por el delito de extorsión ya que obligaron a una persona a que les entregara 10 mil pesos por dejarlo en libertad.

Lo que nos da risa es que según la misma nota informativa de la Procuraduría General de Justicia en el Estado, éstos chicos malos podría hacerse acreedores a una pena de hasta seis años de prisión. Que ridícula sentencia, por eso a los polis les vale madres. No sabemos porque en Tamaulipas las leyes son blandengues, deberían hacer un comparativo con Texas para que se tallen los ojos.

Decíamos en días pasados que a los príistas que todavía quedan en Tamaulipas ya se les queman las habas porque Sergio Guajardo Maldonado y Aída Zulema Flores Peña ya se vayan para su casa porque su encargo ya tiene rato que terminó y más que por eso por el pésimo trabajo que han hecho al frente de la dirigencia estatal del Revolucionario Institucional, pero no se hacen a la idea de dejar la ubre aunque sigan hundiendo al partido en Tamaulipas.

Roberto González Barba de buena gana se hizo cargo de leerle a ambos la cartilla, haciéndoles ver que el articulo 20 del Código de Etica del partido a la etra dice : “Es una obligación de los militantes, cuadros y dirigentes, abstenerse de continuar en el ejercicio de sus funciones, después de concluido el período para el cual se le designó”, pero todo es cuestión de dignidad y vergüenza, dicen.

Que alguien le diga al padrino de José Antonio Meade Kuribreña y Secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, que ya se deje de andar diciendo que México nunca pagará el muro que quiere contruír Estados Unidos frente a nuestro país, toda vez que el Presidente Donald Trump ya está gestionando ante la Cámara de los Representantes la aprobación de un préstamo por 25 MMDD para la construcción del multicitado muro.

Vamos a ver que tanto caso le hace Andrés Manuel López Obrador a la recomendación del PAN y modifique el artículo 102 Constitucional, para que el Estado cuente con un fiscal general que no sea un empleado del Presidente de la República.

Que maravillosa la experiencia adquirida por los tres estudiantes de la Licenciatura de Derecho de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los que concluyeron una estancia en la Universidad de Burgos (UBU) en España, como parte del Programa de Movilidad Académica Internacional que promueve con mucho tino el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández.

Ricardo Nava Zúñiga, Enrique Valderrama González y Aldo Michel Moreno Arriaga, alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Campus Victoria, cursaron en la UBU tres materias en el reciente semestre con el pro´psito de experimentar la diferencia curricular y fortalecer sus conocimientos en el área.

Se trató de una experiencia importante el hecho de poder estudiar un semestre fuera de México. Estuvimos seis meses, de enero a julio. Fué también un choque cultural pero en el nivel académico no sentimos que hubiera mucha diferencia con nuestra Universidad, siento que en ese aspecto estamos bien preparados”, dijo Ricardo Nava Zúñiga. En nuestro tiempo no hubo de piña.

