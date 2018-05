La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SALIDA DE MARGARITA PONE EN RIESGO EL TRIUNFO DE AMLO

Los votos que logró acumular Margarita Zavala durante su precampaña y lo que va de la campaña formal, como candidata independiente a la Presidencia de la República, no deciden la elección del próximo presidente de la república, pero van a ser un factor muy importante para darle la pelea en las urnas a Andrés Manuel López Obrador, el que desde hace tiempo anda loco porque según él su triunfo ya es irreversible.

Por eso desde el mismo día en que “la calderona” renunció a su candidatura los mandos nacionales del PRI y el PAN andan detrás de ella, los que están buscando que se sume a la campaña de sus respectivos candidatos ´presidenciales, José Antonio Meade Kuribreña y Ricardo Anaya, respectivamente, invitación que ya incluso le hizo patente el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, René Juárez.

La otrora candidata presidencial independiente ya dijo que está dispuesta a platicar con ambos en el entendido de que dejó el encordado sin tener compromiso con ninguno de los dos. Sin que haya trascendido que ya se haya establecido una fecha para dialogar y negociar su capital político que creemos agrandó en éste proceso electoral 2017-2018 y que en lo personal estimamos en más de los tres millones de votos.

Como analistas políticos la estimación la estamos fundando en la cantidad de firmas que Margarita Zavala logró reunir para que el INE le otorgara su registro como candidata presidencial independiente y que por ley tenían que ser 866 mil y pico, cifra que haiga sido como haiga sido casi duplicó.

Otro que también anda desatado buscando a la ex panista y ex candidata independiente es el Jóven Maravilla del Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, el que ya incluso da por hecho que los seguidores de doña Mague le van a dar su voto en las elecciones del Primero de Julio.

Es tan insulsa y fuera de foco su personal apreciación que nos conlleva a preguntarnos si Mr. Anaya lo dijo en serio o fue una broma. Es que no es posible que después de todo lo que le hizo a Margarita Zavala para sacarla del partido y llevarse la candidatura, ahora espere que sus fans voten por él. Bendito sea Dios.

Pero el que si se sale del cuadro es “el señor de los desmayos”, Andrés Manuel López Obrador, que lleva dos en quince días, ya que aseguró que los seguidores de Margarita Zavala se van a sumar a su candidatura. Que se espere le decimos, pero sentado porque parado se va a cansar. Por cierto dijo que su decisión no es valiosa, claro porque sabe que le afecta.

La conclusión a la que llegamos es que los votos de Margarita Zavala van a ser para el candidato de la coalición Todos Por México PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade Kuribreña, que gane o no gane la Presidencia de la República es otra cosa, pero todo está encaminado a hacerlo ganar y la baja de la otrora candidata independiente es una señal inequívoca.

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray Caso, que sostiene magníficas relaciones con el yerno de Trump y varios secretarios de su Administración, dijo enfático que es absolutamente inaceptable que Donald Trump se haya referido como “animales” a algunos migrantes y adelantó que presentará una queja formal ante el gobierno estadounidense.

“En opinión del gobierno mexicano es inaceptable y así lo vamos a comunicar formalmente hoy jueves al Departamento de Estado”, remarcó.

En reunión que tuvo en mesa redonda con miembros de su gabinete, legisladores y funcionarios contra las ciudades santuario, Donald Trump se quejó de que “México habla de colaboración binacional pero no hace nada por nosotros” y aseguró que “criminales y miembros de pandillas que entran a su país no son personas, son animales”.

Definitivamente el empoderamiento de las mujeres va en serio y se está dando en todo el mundo en éste que es el arranque del Siglo 21. Reconocemos que nos sorprendió el que en Estados Unidos una mujer, Gina Haspel, haya sido avalada por el Senado para ocupar la Dirección de la CIA, como lo dio a conocer el periódico The Washington Post. Haspel tiene su historia y no es precisamente una perita en dulce.

Alejandro Guevara Cobos no afloja el paso en su afán de llegar a ser Senador de la República con las siglas del PRI, el que esta recorriendo todo el estado; por cierto acompañado de su compañera de fórmula Yahleel Abdala Carmona, del presidente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado y el candidato del tricolor a la diputación federal del Distrito Dos Benito Suárez Barella, recorriéron todos juntos las municipios de la llamada zona ribereña, por cierto de alto riesgo.

En éste recorrido Alejandro y Yahleel dialogaron con los ciudadanos de la también llamada frontera chica, Guerrero, Mier, Miguel Alemán y Camargo, en los que entregaron nombramientos a los integrantes de la estructura en éstos municipios. Guevara Cobos reconoció la labor esencial que realizan los promotores del voto y la estructura del partido. Dijo que será gracias a su esfuerzo, trabajo y dedicación que habrán de construír juntos la victoria el próximo Primero de julio.

Hace varios años en un libro de Business Administration leímos que reconocer la labor de los trabajadores es un gran estímulo para todos ellos, lo que redunda en una mayor productividad o rendimiento, por lo que nos parece perfecto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reconozca la labor y los esfuerzos de los estudiantes, como lo acaba de hacer con los ecologistas veterinarios (ECOVET), estudiantes que desde hace algunos años se constituyeron como grupo para trabajar en proyectos a favor del cuidado del medio ambiente.

El evento tuvo como sede las instalaciones de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVZ) “Dr. Norberto Treviño Zapata”; el grupo de estudiantes ecologistas fue reconocido también porque dentro de su labor han desarrollado acciones enfocadas a fortalecer la sensibilidad social entre la comunidad.

Esto se destacó en la ceremonia que encabezó el director de la FMVZ, Edgar López Acevedo, quién estuvo acompañado por el Director de Participación Estudiantil de la UAT, Juan Cristóbal Zapata Castañón, en representación del rector José Andrés Suárez Fernández y por la Secretaria Académica del plantel, Lorena Torres Rodríguez.

Pasado mañana –domingo 20 de mayo– se llevará a cabo el que será el Segundo Debate de los tres que organizó el INE para llevarse a cabo entre los cinco candidatos presidenciales, de los que ya nada más quedan cuatro al bajarse del convoy la candidata independiente, Margarita Zavala.

Con la salida de la ex panista cambió el rol del juego y ahora va a ser precisamente el candidato de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, el que abrirá el debate. Haber si el Mesías no sufre otro desmayo, como los últimos dos que tuvo andando de gira, pero por si o por no creemos que sería atinado que en el evento que se va a llevar a cabo en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Tijuana, en Baja California, hubiera personal de primeros auxilios y una ambulancia.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx