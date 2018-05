CORRESPONDENCIA

¿SARTET EN QUIEBRA?

Por José Luis Castillo

Es mentira que dentro de los rumores de la sección 30 haya preocupación porque el SARTET va a la quiebra, que mentira cuando se tiene una cantidad, que no se puede decir por aquellos que ya saben, así, sin tanto rodeo y a su estilo, el líder de los maestros Rigoberto Guevara Vázquez, atajó a las voces que bajo el anonimato intentan desestabilizar al magisterio propagando mentiras.

El SARTET, está totalmente protegido y existe una cantidad de recursos que garantiza la estabilidad social del fideicomiso, claramente aquí lo afirmamos, no tiene ningún problema de carácter económico y ustedes lo saben, afirma el líder sindical.

El líder de los maestros se reunió en las instalaciones del SARTET, en la capital del estado con la base sindical, fue claro y preciso, al afirmar que la quiebra del SARTET, está solo en el pensamiento de aquellos que pretenden desestabilizar, de los que se les olvida que comieron del SNTE, de los que se les olvida, que este sindicato es de todos, no de las personas.

Y es que, desde hace algunos días, a través de las redes sociales son algunos emisarios del pasado los que a juicio de los mandos del SNTE, se niegan aceptar que cambiaron los tiempos y que ahora hay que actuar con transparencia en la organización sindical.

La serie de misiles que pretenden desestabilizar a la organización sindical y a las instituciones de los maestros, son enviados por los mismos que alguna vez vivieron de esta organización.

Ni en quiebra, ni con problemas económicos, el sistema de ahorro de los maestros, se dice, simplemente son tiempos de política, de intereses de grupos y personales, donde lo más fácil es difamar o decir mentiras, los maestros lo saben, por eso es que la serie de ataques que han sido vertidos a través de las redes sociales tienen nombre y apellido, y son los mismos que se fueron, los que querían seguir siendo solo ellos, los que ahora “escupen para arriba”.

Los rostros de los ex turquesa que ahora andan buscando lugar en otras organizaciones sindicales y otra siglas políticas, se asoman en esta serie de ataques a la organización sindical a la que alguna vez pertenecieron, así es esto, en el juego del poder y de la política en donde todo se vale, los amigos son de mentiras y los enemigos de verdad.

Hay de todo y para todo, también en las protestas que se pretenden fraguar en contra de la misma Secretaria de Educación, está la mano de esos mismos personajes que utilizando a terceros pretenden entrar en la “defensa” de los derechos de los trabajadores, aunque hay que decirlo, no se defienden ni solos.

“Soy pasajero, el SNTE no es de las personas, sé que me toca ahora una responsabilidad que tengo que cumplir y estoy seguro que lo voy hacer, pero no se vale que yo también cuando salga de esta sección 30, “escupa hacia arriba”, para que después me caiga, cuando viví y comí de las siglas de la sección 30, no es posible eso” dice Rigoberto Guevara.

Por lo pronto el líder de los maestros despejo dudas y habló claro ante los secretarios generales, representantes de centros de trabajo y la base magisterial que lo acompaño en el convivio del día del trabajo, la semana apenas empieza y habrá que estar atentos para ver que se le ocurre a los que están apedreando la casa de los maestros, como dicen ellos.

EL BUZON

Las bravuconadas del candidato a la senaduría por el Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Guevara Cobos, en nada ayudan a ganar adeptos que lo lleven al triunfo el próximo primero de Julio y aunque exige al gobierno de Tamaulipas, sacar las manos del proceso electoral, a él se le olvida que sus padrinazgos y sus influencias, lo llevó a arrebatar la oportunidad a otros militantes de ese partido de participar como candidatos.

“La gente está arrepentida de un trabajo que no da resultados, de un gobierno que está perdido, dice”, pero hay que recordarle a Alejandro, que también esta arrepentida de haberle dado el voto a él para ser diputado federal, porque sólo cuando hay elecciones se acuerda de los ciudadanos, ganando solo se dedica a tomarse fotos y a echarse el dinero del pueblo a sus bolsillos, ¿o no?

