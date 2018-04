T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SÁTRAPA LÍDER PETROLERO “SE MORDIO LA LENGUA”….!

ALGO QUE ME PAREECE insólito e inaudito, es que, “el sátrapa líder nacional petrolero” CARLOS ROMERO DESHCAMPS, voz en cuello haya expresado que “es una pena que el Partido MORENA del Presidenciable tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR “postule a líderes corruptos” como NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, dirigente minero, cuyo esbozo del cacique millonario de PEMEX, es indignante porque él, precisamente, es uno de esos líderes pendencieros y saqueadores que mayor daño financiero, moral, político y social, le ha venido causando a México, de manera irremediable.

LA VERDAD, yo no me explico cómo potenciales presuntos amantes de lo ajeno “de la calaña” de ROMERO DESCHAMPS, se aventuran a criticar, con lo que ellos mismos comulgan, porque este repudiado líder, que aparte de ser mandamás del sindicato petrolero en México, “ha sido Senador y Diputado Federal toda la vida”, para tener fuero político y el gobierno federal, quedar bien con este cacique de baja caterva moral y “aunque no sirve para nada”, porque nunca sube a tribuna, porque carece de la materia gris necesaria, cuya cuestión es muy lamentable, porque lo que a él le importa, es seguirse manteniendo con las canonjías millonarias que le otorga PEMEX, por ser el líder petrolero, individuo que hace uso y gala del sistema”, para seguir viéndose favorecido y lo peor, pasándose por debajo del sobaco “las políticas públicas mexicanas”.

PERO yo no me explico, con qué calidad moral Carlos Romero Deschamps se pone a decir que, es penoso que, “MORENA apoye a líderes corruptos”, al referirse al dirigente minero NAPOLEÓN GÓMEZ URRUTIA, al que calificó de nefasto y bandido, motivo por el cual Romero “se mordió la lengua”, porque Romero y Gómez Urrutia, son potenciales bandidos que abusando del poder político sindical, afectan a la sociedad nacional, pero lamentablemente, nadie del sistema político-gubernamental les dice nada, porque “son intocables”, lo que a mi juicio en una clara ofensa social, y por tanto ya es tiempo que el gobierno federal, se deshaga de esta clase de caciques, para que la gente de toda la geografía nacional, se percate que ninguno de estos repudiados dirigentes , “tienen apoyo de la sociedad, porque ni en sus sindicatos los quieren”, porque se la pasan abusando de la clase trabajadora. Esa es la cruda realidad.

Y LO IRRISORIO e infantil de este interesante tema, es que Carlos Romero Deschamps, es también “un Corruptazo de sietes suelas”, pero el muy digno molesto pidió a los electores abstenerse de votar por partidos que, según él, agrupan a personajes de dudosa reputación” y que ostentan riquezas inexplicables, cuya manifestación es indignante, porque este líder petrolero, también “está cortado por la misma tijera”. Porque si algo lo distingue es el emblema de la corrupción.

REPUDIO DE PETROLEROS DE TABASCO, HACIA ROMERO DESCHAMPS

ROMERO DESCHAMPS, por lo expresado por petroleros de la Sección 48 de Tabasco, (que nos hicieron el favor de llamarnos”, es un pelafustán repudiado, CUYO ODIO de la clase trabajadora hacia este magnate y engendro sindical del STPRM, día a día crece, por lo que, de ganar la Presidencia de la República el primero de julio ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, tengan la plena certeza de que, el otrora intocable cacique sindical petrolero, SERÁ PUESTO EN LA CÁRCEL, por el extremo daño que este malandro, ha consumado al país, cuya decisión sería por obviedad “una histórica mano dura” contra quien agravia a la clase trabajadora de México y en el caso muy especial a los petroleros del estado de TABASCO, la tierra del referido aspirante Presidencial.

PARA ELLO, quiero decirles que, LOS EXCESOS sindicales en Petróleos Mexicanos, han predominado desde hace años, por obra y gracia del potencial presunto delincuente CARLOS ROMERO DESCHAMPS, quien por años, ha tenido sindicalmente “el sartén por el mango” y tener incluso la osadía de apropiarse de los dineros de los obreros que, según él, representa sindicalmente. Pero eso no es todo, porque también es privilegiado por el Gobierno de la República, con contratos millonarios que, “éste sujeto de baja caterva moral”, año con año negocia con empresarios del ramo, PARA SU PROVECHO PERSONAL.

DE TAL FORMA que si, llegase a la tan codiciada silla presidencial el tabasqueño ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, del Partido MORENA que “son la esperanza de México”, CARLOS ROMERO DESCHAMPS, más pronto que inmediatamente, “se vería obligado a tener que huir del país”, porque simple y llanamente, “ya no tendría los privilegios de los que, por años ha hecho uso y gala”, cuyos excesos han sido tan evidentes que hasta su hijo EL GORDO, como dijera un argentino, allá “en Europa” se luce con carros Ferraris, de costos millonarios (en euros) lo que, por tanto es una ofensa e insulto a los trabajadores petroleros, a los que para su desgracia, jamás se les han respetado sus derechos sindicales, por la marcada indiferencia con la que actúa el sedicente líder petrolero de México, PERO RECUÉRDESE QUE, “NADA ES PARA SIEMPRE” Y todo tiene un ciclo como las plantas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero en fin el tiempo es el que para todo “os da la razón”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx