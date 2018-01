Factos Conurbados.

Por Omar Lara Martínez

Se Alborotó La Gallera…

La visita de los tres fuertes aspirantes a ganar “la silla grande” del país, vinieron a alborotar la gallera en la entidad, pero principalmente la del sur de Tamaulipas, donde se comienza a percibir un panorama positivo para algunos y muy sombrío para otros.

Primero fue RICARDO ANAYA CORTÉS, precandidato de la coalición “Por México al Frente”, donde no se escuchó ningún discurso nuevo, ni algo innovador, ya que pronunció la misma serie de ataques que lanza contra sus posibles rivales políticos por todo el país.

Podemos decir, que el único plus que tuvo su visita, fue la presencia del gobernador tamaulipeco, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, quien se llevó una serie de aplausos y porras, lo que deja ver el buen “rating” que tiene el mandatario de la entidad.

Posteriormente, la Laguna de Carpintero en el puerto de Tampico, fue el escenario que albergó la visita del precandidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, quien reunió a cerca de 6 mil personas que presenciaron el discurso que emitió con parte de su proyecto alternativo de nación y la otra con los ataques hacia los demás aspirantes.

El autonombrado “ANDRÉS MANUELOVICH”, dejó constancia que en la zona sur y en Tamaulipas, MORENA puede ser el rival a vencer.

La otra visita fue la de aspirante de la coalición “Todos Por México”, JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA, quien causó expectativa por su llegada a Tamaulipas, pero solo entre el alicaído priísmo, dejando mucho que desear su estancia en la capital del estado, esto de acuerdo a los comentarios que se dan entre quienes asistieron al acto.

Al precandidato “PEPE MEADE”, le hace falta aún ese “punch” que requiere un candidato para una contienda de esta altura… Deberían explicarle que una batalla presidencial no es cualquier cosa.

Pero todavía esto no se acaba, ya que días después hizo su visita a Tamaulipas MARGARITA ZAVALA, con la finalidad de tratar de recabar firmas para avalar su registro, aunque al parecer no le fue muy bien a la ex primera dama del país… Aún falta la presencia de JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN, el popular “Bronco”…

Como le expusimos anteriormente, estas visitan parece que sacudieron el avispero y el alboroto ahora es total, lo que se comprueba con los registros de aspirantes del PRI, a las diputaciones federales y senadurías.

Menuda sorpresa causó para muchos que la actual diputada federal, YAHLEEL ABDALA, haya sido considerada como un prospecto para una senaduría de la república, ya que es de todos conocido que no tiene méritos para ello, pues su labor como legisladora tamaulipeca en el congreso de la unión, ha sido muy gris, simplemente, la equidad de género fue su gran aliada para tener esta oportunidad, es decir, se sacó la lotería.

Un caso similar es el del otro aspirante ya registrado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, quien se convirtió en alguien popular solo por dos razones… La primera, haber trabajado muy de cerca del presidente de la república, ENRIQUE PEÑA NIETO, así como los dimes y diretes en los que se vio envuelto al buscar convertirse en el dirigente del PRI en Tamaulipas.

En lo que corresponde a las diputaciones federales, el tricolor ya registro a sus nueve “elegidos”, esto para una contienda interna, (la cual no existirá debido a que son aspirantes únicos, para ser más claros, montarán de nueva cuenta su tradicional obra teatral que denominan sarcásticamente, “DEMOCRACIA”).

Pues tal parece que veremos de nueva cuenta en la escena política durante este 2018, a GRISELDA CARRILLO REYES, quien después de no lograr alcanzar la alcaldía en el 2016, ahora buscará un escaño en la cámara baja del congreso de la unión, tratando con ello de borrar la dolorosa derrota sufrida… Ella contenderá, si las cosas no cambian, por el distrito 7 que comprende los municipios de Madero y Altamira.

Sus posibles rivales en la boleta electoral aún no se definen, pero estos pueden no solo darle batalla, sino enviarla hasta un deshonroso tercer lugar, ya que la coalición PAN-PRD-MC, podría lanzar al ruedo al actual diputado local, JOAQUÍN ANTONIO HERNÁNDEZ CORREA, mientras que la alianza MORENA-PT-PES, tiene como un posible aspirante a la candidatura a ERASMO GONZÁLEZ, (aunque hay varios más registrados), sin que hasta el momento exista algo oficial de alguna de las trincheras, por lo que hay que esperar.

En lo referente a la diputación federal por el distrito 08 de Tampico, tiene como aspirantes a ELVIA HOLGURA ALTAMIRANO por el PRI, se habla que MARIA ELENA FIGUEROA, titular del Instituto de la Mujer en el estado, es la aspirante de la coalición “Por México al Frente”, mientras que por la alianza ” Juntos Haremos Historia”, no se ha definido nada.

En cuanto a las senadurías, el panorama está un poco más claro, ya que el PRI, ya presentó sus cartas, MORENA-PT-PES, puede echar mano de la experiencia de FELIPE GARZA NARVÁEZ y AMERICO VILLARREAL ANAYA, mientras que el PAN-PRD-MC, tiene en la mira a ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA, actual secretario general estatal del PAN… Pero aún quedan muchas cosas por definir… Todo a su tiempo…

Zorrilla Dice: “Si Quiero”…

Quien ya por fin levantó la mano de manera clara y no a medias como lo venía realizando, es el alcalde de Ciudad Madero ANDRÉS ZORRILLA, quien la tarde del lunes fue claro al expresar abiertamente: “Me pondré a disposición de mi partido para registrarme”.

Con ello afianza su intención de participar en el proceso electoral del primero de julio de este año y convertirse en el primer alcalde de Ciudad Madero reelecto, tarea que no se ve tan fácil, ya que habría que recordar que en esta elección no se tendrá en la boleta, el factor CABEZA DE VACA.

Pero, ¿Quiénes pueden ser sus rivales electorales?… Aunque no se ha definido, se puede dar como un hecho que ZORRILLA MORENO, tendrá que enfrentar al empresario ADRIAN OSEGUERA KERNION, aspirante de la coalición formada por MORENA-PT-PES, quien a base de mucho trabajo territorial, ha logrado posicionarse muy bien entre la población maderense.

El PRI, parece aún estar “hibernando” y no tienen para cuando despertar, ya que la codicia por el poder al interior del tricolor maderense, impide que se enfoquen en el trabajo que deben realizar.

Solo hay que observar que mientras un grupo impulsa a ROBERTO RAZO CHAPA para que sea el candidato a la alcaldía, otra parte lo rechaza, algo que le abre las puertas al empresario JAIME TURRUBIATES SOLÍS, quien desea de nueva cuenta ser presidente municipal de Madero, para lo cual necesitaría darle una buena sacudida a la estructura tricolor, ya que hay muchos que no les ha caído el “20” y siguen con sus aires de divos y divas, algo que no le ayudaría a su proyecto…DE FACTO!!!