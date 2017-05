RESEÑA POLÍTICA

Por: Juan R. de la Sota

Se aleja el ciudadano de la urna electoral

Cada día que transcurre la población se decepciona más de los políticos y de los partidos a los que representan, porque no cumplen sus promesas y se alejan de los ciudadanos, por lo que estos actores son los principales responsables de la poca participación ciudadana en los procesos electorales y en las elecciones constitucionales y por consecuencia del alto índice de abstencionismo.

Aumentos insistentes a los precios de los productos de la canasta básica, a los servicios públicos, a los impuestos, al costo de los combustibles, el escaso apoyo a la productividad, los bajos salarios y la limitación de programas sociales en beneficio de gente pobre, son factores que han influido para desanimar a los ciudadanos a participar con alegría y gran esperanza en los procesos electorales y que los motiva a no asistir a la casilla electoral a cumplir con su deber cívico de depositar el voto por el candidato de su conveniencia.

Ante ese gran malestar ciudadano, por la equivocada política del Gobierno Federal, las autoridades electorales nacionales y estatales, tanto consejeros como funcionarios de estas instituciones, tendrán que hacer a un lado su modorra y flojera, salirse de su oficina, sacudirse lo frio del aire acondicionado y el olor a café, para ir a las comunidades a promover la participación de la ciudadanía en los procesos electorales.

Acudir casa por casa a informarle a cada ciudadano que tiene un derecho que es el de votar para elegir a sus representantes populares en los tres niveles de Gobierno, porque, por el nulo trabajo de los partidos políticos y la mala función de los servidores públicos de estos institutos, el pueblo ha caído en un desánimo y no le interesa ir a votar.

Ciudadanos argumentan no participar en los procesos electorales apoyando a un candidato ni acudir a votar a la urna, porque todos los políticos son iguales de incumplidos y aficionados a la mentira, además que su interés y objetivo es hacer dinero y fortuna a través de un cargo público y no cumplir con su obligación de resolver las necesidades y demandas ciudadanas.

Se reconoce que la autoridad electoral cumple con el trabajo de organizar y realizar los procesos electorales, pero esta labor de nada servirá, si la votación es demasiado baja, siendo que su principal objetivo debería ser que todos los ciudadanos registrados en la lista nominal acudan a depositar su voto.

Consejeros y funcionarios electorales deberán establecer un plan para contrarrestar el desanimo que gobiernos ineficientes están provocando entre el electorado, con el fin de que no se alejen de la urna electoral, porque si no lo hacen, en el futuro será un grupo muy reducido de electores los que se interesarán en elegir a sus gobernantes y está en riesgo la democracia.

Por su parte, los partidos políticos deberán cambiar su forma de hacer política y si quieren ganar votos, lo que tienen que hacer es olvidarse de practicar la demagogia, la mentira y acercarse a la gente para resolver sus necesidades, encabezar sus inconformidades y proteger sus intereses, ya que si no lo hacen seguirán perdiendo clientela electoral.

Con esa estrategia ganarán credibilidad y fuerza, la cual han perdido, toda vez que han caído en la comodidad y se han invadido de pereza, al considerar que la gente no perderá la costumbre de ir a votar, sin embargo, no han considerado que las políticas institucionales hartarán a la gente y que no depositarán su voto para elegir a representantes populares que seguirán dañando su economía.

Deben trabajar en promover la participación de la población en las actividades electorales, porque a la sociedad le da igual ir o no a votar, al fin que esto no es una obligación.

Cambiando de tema, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, inauguró este martes, la fase 1 y 2 del Parque Eólico “Tres Mesas” en el Municipio de Llera, ubicado a 35 kilómetros de Ciudad Victoria, en donde en primera etapa fueron puestos en marcha 19 aerogeneradores de un total de 49 que contempla el proyecto.

Ante la presencia del Subsecretario de Energía César E. Hernández, el Gobernador del Estado, informó de tan importante hecho para esta entidad y en donde resaltó que “Tamaulipas cuenta con los mejores vientos y este es el inicio de un parque de muchos otros que se van a establecer en el Estado, limpia energía renovable, en un compromiso que tiene nuestro país con los mexicanos y el mundo.

Tamaulipas contribuirá en gran medida para ese compromiso que tenemos con la humanidad, eso es algo en lo que debemos sentirnos muy orgullosos, yo en lo personal me siento muy orgulloso de que Tamaulipas esté contribuyendo para ello” aseguró.

En otro asunto, el Alcalde del municipio de Victoria, Óscar Almaraz Smer, afirmó que el agua potable es uno de los temas que tendrá toda su atención en esta temporada de calor y reiteró que está realizando las medidas necesarias y que están a su alcance, para que todas las familias cuenten con este servicio.

Almaraz Smer, dijo lo anterior, luego de supervisar la instalación de tres bombas nuevas sumergibles en las colonias La Esperanza, Simón Torres y Echevarría que alimentarán los tanques elevados que suministran agua a 12 mil familias de esta zona de Victoria.

Durante este evento, en el que estuvo acompañado del Gerente de la COMAPA, Gustavo Rivera Rodríguez, el Presidente Municipal, expresó que estos trabajos benefician en su primera etapa a las colonias antes mencionadas, más ampliación La Esperanza, Ampliación Simón Torres y se suman a las labores de mantenimiento a los pozos profundos del Paseo Méndez, Adelitas y Puerta de Hierro, que en conjunto abastecen a un promedio de 40 mil victorenses.

El Alcalde Óscar Almaraz, realizó un recorrido entrevistándose con los vecinos, revisando la situación de este y otros servicios.

Correo: jrdelasota@hotmail.com