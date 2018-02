Tendencias

Oscar Contreras Nava

Se ampliará “Unidos por Reynosa”

El representante del gobierno de Tamaulipas en la frontera, Javier Garza de Coss, informó que el Programa Unidos por Reynosa ampliará sus servicios a los sectores de esta población que tienen necesidades sociales, médicas, de seguridad y esparcimiento.

Esta es una buena noticia, porque el gobierno de Tamaulipas se hace presente donde el gobierno de Reynosa no lo hace y con sus acciones, programas y obras de infraestructura, mejora la vida de las familias.

Sin duda que Unidos por Reynosa ha sido de mucho beneficio para los reynosenses que viven en las colonias donde en los últimos años ha crecido más pobreza, el desempleo y la inseguridad.

Y lo que busca el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca con este programa integral, es fortalecer el tejido de la sociedad, principalmente para inhibir la participación de los jóvenes y adultos en actividades de la delincuencia organizada y desarrollen sus capacidades para ser productivos.

Por ejemplo, los resultados obtenidos nos indican que se invirtieron en los dos polígonos donde inició casi 675 millones de pesos; se ofrecieron mil 614 consultas médicas y psicológicas; 4 mil 32 nutricionales; 23 mil 505 tamiz de peso y talla a niños en edad escolar; así como 600 asesorías jurídicas a mujeres víctimas de violencia y se entregaron más de 11 mil despensas.

Así mismo se colocaron 8 millones de pesos en 38 créditos orientados al autoempleo; se entregaron mil 800 becas de inglés a jóvenes; y se integró un total de 250 personas de Empleo Temporal a las acciones de mejoramiento urbano; además de iniciarse la reconstrucción de 8 parques y el programa de pintura para casas habitación.

Claro que esto es un gran avance, porque Unidos por Reynosa, ha dinamizado el activismo de la sociedad en estos dos polígonos donde se ha puesto en marcha, pero sería mucho mejor si el gobierno construyera el tejido de la sociedad a través de la democracia participativa de los ciudadanos.

Ya que a través de este ejercicio, ellos mismos por medio de un comité social, nombrado democráticamente en una asamblea de ciudadanos, priorizan las obras y acciones que más necesitan, vigilan que se lleven a cabo y se comprometen a cuidar los beneficios colectivos que les lleva el gobierno estatal como pudiera ser la remodelación de los parques, los centros de convivencia y especialmente las escuelas.

Pero bueno, el asistencialismo pudiera ser una buena práctica inicial precisamente donde el gobierno municipal nunca ha puesto en práctica su política social, pero después para que los ciudadanos no se hagan dependientes del gobierno estatal, deberían aplicarles la democracia participativa como lo indica la ley del desarrollo social.

En fin, esto es un tema que sólo con la voluntad de los que mandan se puede llevar a cabo, así como también llevar a todos los municipios o al menos a los más habitados, un símil del exitoso programa Unidos Por Reynosa, porque como siempre lo hemos dicho, Tamaulipas es más que un municipio aunque este sea el más importante en el aspecto laboral. Ni más ni menos.

En otros asuntos, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca celebró con los integrantes del Ejército Mexicano que se encuentran en la 8ª Zona Militar de Reynosa, el 105 aniversario de su creación y por la entrega que los caracteriza a sus elementos, por su la lealtad y valor expresó:

“Hoy y mañana, el gobierno de Tamaulipas continuará integrando a su trabajo a instituciones nacionales como el Ejército Mexicano, cuyo trabajo por la Patria nunca cesa”.

De tal manera, dijo el mandatario, que su presencia en el estado, garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la permanencia de la paz, por lo que tendrán el respaldo de su administración para continuar trabajando de la mano por el bien de las familias de esta entidad.

Finalmente, destacamos que el gobernador García Cabeza de Vaca estuvo acompañado en esta ceremonia por el General de Brigada D. E. M. Adelfo Castillo López; el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Horacio Ortiz Renán; el procurador de Justicia, Irving Barrios Mojica y representantes de organismos civiles y autoridades de los 3 niveles de gobierno.

Apunte final. Se supo que Maki Ortiz, su esposo Carlos Peña y Nely, viajaron por tercera ocasión a la Ciudad de México a buscar el apoyo de los integrantes del CEN del PAN para que respalden su reelección en la presidencia municipal de Reynosa y esto nos confirma que Maki ya se deschavetó por completo.

Y es que buscar que el CEN del PAN apoye su reelección implica un gran distanciamiento con el PAN tamaulipeco y esto es algo incoherente, irregular e irracional, porque nadie que esté en sus cabales buscaría este respaldo sin tener el apoyo del PAN local.

Pero bueno, es seguro que el CEN albiazul no apoye a Maki en esta ocasión y no es porque no lo quiera hacer, sino porque allá saben que la presidenta de Reynosa tiene la ciudad llena de basura, apestosa por tantas fugas de aguas negras y la quema de basureros al aire libre así que nada pueden hacer para apoyarla y más cuándo su amiga Margarita Zavala anda por la libre.

¿Cómo la ven? ¿Podrá Maki salirse con la suya en esta ocasión? Pronto lo sabremos, por lo pronto esperamos que le quede algo de conciencia para comprender que el escenario ya no lo tiene a su favor y que los engaños de sus enfermedades, ya muy pocos lo creen. ¿Qué les parece?

