La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SE APRESTA MEADE PARA DAR LA PELEA EL PRIMERO DE JULIO

Con el apoyo del Partido Nueva Alianza (PNA) el que aglutina en sus filas a 1 millón 800 maestros, así como del PRI y el Partido Verde Ecologista (PVEM), además de la suma de Manlio Fabio Beltrones, Beatriz Paredes y del ex gobernador de Guerrero René Juárez Cisneros a su equipo de campaña, el candidato de la coalición, Todos por México, José Antonio Meade Kuribreña, se prepara para dar la pelea en las históricas elecciones presidenciales del próximo Primero de Julio, de llegar a ser así.

Supuestamente en ésta misma semana el equipo de campaña de Pepe Meade va a nombrar a cinco coordinadores de circunscripción, asegurando que entre los nombres ya amarrados para ser los alfiles del voto tricolor destaca el expresidente nacional del PRI Manlio Fabio Beltrones, la también ex dirigente nacional del Revolucionario Institucional, ex gobernadora de Tlaxcala y ex embajadora de México en Brasil, Beatriz Paredes, además del ex gobernador del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros. Estimándose que ya como candidato del PRI, José Antonio Meade, apostará por el acercamiento a los priístas.

Casualmente fué ayer lunes 19 de febrero cuando el Partido Nueva Alianza ratificó a José Antonio Meade como su candidato a la Presidencia de la República, para lo que en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del PNA se sometió a votación secreta la decisión de ungir a Meade Kuribreña como su candidato, con 365 votos a favor y solamente 3 en contra.

De entrada José Antonio Meade ofreció al Partido Nueva Alianza trabajar con un perfil ciudadano y beneficiar a los maestros del país para una mejora en la calidad educativa. En su discurso advirtió que durante la próxima elección presidencial está en juego el futuro de niñas y niños, así como de las próximas generaciones. Expuso que no se pide ir en retroceso, es necesario mirar hacia adelante, remarcó.

“Nos quieren llevar hacia atrás cuando se ofrece impunidad a los criminales, cuando se les incluye en la lista plurinominal al Senado, dijo en clara alusión a Morena que incluyó a dirigente sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia.

Por cierto Aurelio Nuño Mayer, coordinador de la campaña de Meade, abordó el mismo tema al ser entrevistado y subrayó que “el único que falta en la lista de López Obrador es “El Chapo”.

A todo esto hay que añadir la inconformidad que se ha generado al interior de MORENA en varios estados del país, por la burda imposición de los candidatos que dedeó Andrés Manuel López Obrador, lo que está empezando a hacer razólan a la gente pensante como la escritora y periodista, Elena Poniatowska, la que decepcionada por la alianza que hizo con el PES optó por ya no andar detrás del tabasqueño, por su falta de ideología.

Para nosotros este proceso es natural, ya que cuando algo o alguien sube y llega a su tope ya no avanza y por ende comienza a retroceder, que es precisamente la etapa que enfrenta ahora López Obrador.

Pero el caso de la destacada escritora y periodista no es el único, ya que cuando le preguntaron a la ministra de la SCJN en retiro Olga Sánchez Cordero, que va de candidata como senadora en el tercer lugar de la lista de MORENA, siendo que ya fue nombrada Secretaria de Gobernación por López Obrador, le dijo a Patricia Ruiz Anchondo que va por la alcaldía en Venustiano Carranza bajo los colores de MORENA, que “la elección es incierta y el Senado es seguro”. Otra más que despertó del embrujo de López Obrador.

Durante la celebración del Día del Ejército Mexicano que encabezó ayer lunes en Reynosa junto con el general de brigada DEM, Adelfo Castillo López, comandante de la Octava Zona Militar, durante la entrega de reconocimientos que ambos llevaron a cabo, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, destacó la lealtad y el valor que caracteriza a los elementos del Ejército Mexicano en su diario desempeño y apuntó que el Gobierno de Tamaulipas respaldará siempre sus tareas.

“Hoy y mañana el Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará integrando su trabajo a instituciones nacionales como el Ejército Mexicano, cuyo trabajo por la Patria nunca cesa”, remarcó el mandatario estatal. De paso refrendó el respaldo de su Administración para continuar trabajando de la mano por el bien de las familias de la entidad.

Durante la ceremonia oficial el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca entregó al general de brigada DEM, Adelfo Castillo López, comandante de la Octava Zona Militar, la Condecoración por Servicios Distinguidos que le concedió la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

Otros elementos de la Octava Zona Militar también recibieron reconocimientos por su destacado desempeño, de manos del gobernador de Tamaulipas y del general y comandante, Adelfo Castillo López.

Por cierto en la ceremonia también estuvieron el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Horacio Ortiz Renán; el Procurador Irving Barrios Mojica, así como representantes de organismos civiles y autoridades de los tres niveles de gobierno.

En su tiempo Vicente Fox Quesada aseguró a los mexicanos que el problema de Chiapas lo resolvería en 15 minutos, frase que por su importancia registró la historia; ahora se anota Andrés Manuel López Obrador, con su dicho de que “sin hacer milagros yo solo acabaré con la corrupción”, dos estupideces en las que la única diferencia es el color, ya que ambos pasarán a la historia como un par de mentirosos hambrientos de poder.

Sobre la convocatoria del PRI que validará la elección de los miembros de éste partido político que aspiran a ser acaldes, el dirigente estatal de éste instituto político, Sergio Guajardo Maldonado, ya dijo que saldrá hasta finales del mes. De nuestra parte creemos que no hay prisa, porque las campañas formales serán en abril, mayo y junio, salvo que estemos mal.

Porque Américo Villarreal Anaya y no Felipe Garza Narváez, para nosotros la razón es muy simple, el médico es un político de carrera hecho con toda la mano, reconocido a nivel estado por los diferentes cargos que ha ocupado como representante popular, dirigente del PRI-Estatal y tres veces diputado local, con votación record, además de los diferentes cargos que ha desempeñado servidor público. Es obvio que al pelele de López Obrador no le conviene hacer candidato a un político de esa estatura, porque en un momento dado lo podría reducir a su verdadera dimensión. Con el Dr. Américo no va a tener ese problema.

Ha habido tiempos en que la llamada Mosca de la Fruta ha sido en verdadero problema para los citricultores de Tamaulipas y de la región, ya que a causa de ésta plaga han sufrido fuertes pérdidas o hasta la totalidad de la producción, por eso nos parece –y lo es– la mar de importante el que los investigadores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) estén explorando nuevas alternativas sustentables para el control de ésta plaga por ser de las más importantes y devastadoras de la región.

El investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, Dr. Venancio Vanoye Eligio, explicó el desarrollo de estudios de control biológico que se están realizando en la zona sur del estado, específicamente en plantíos de mango, específicamente en los municipios de Xicoténcatl, Gómez Farías y Ocampo, en la búsqueda de alternativas biológicas para el control de ésta plaga. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx