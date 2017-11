T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SE APRUEBAN BONO DE ORO NAVIDEÑO…..!

MIENTRAS QUE en México, sigue creciendo el número de familias en pobreza extrema como lo confirma el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL), los señores Diputados Federales y Senadores de la República, “cual vil delincuentes de cuello blanco”, sin empacho alguno “se han autorizado en lo personal “BONOS DE ORO”, que oscilan entre los 350 y 805 mil pesos para cada uno de ellos a fin de que, “pasen una alegre y muy blanca navidad”, sin que les importe en lo más mínimo “la negra navidad” que, habrán de pasar las familias proletarias del país que, no tienen ni para probar alimentos, no solo el 24 de diciembre, sino todo el año, cuyas descabelladas decisiones de los legisladores federales, “son una ofensa e insulto, para los que menos tienen”.

ESTE TRISTE y lamentable tema al que hago alusión, no es nuevo, todo mundo lo sabe y lo peor de este lacerante escenario es que, “no hay autoridad, superior a estos delincuentes con charola” que pueda frenar de alguna forma los abusos financieros extremos que sin conciencia y sin remordimiento alguno, consuman de manera artera los 500 Legisladores, “excepto algunos que por dignidad”, como ellos lo dijeron, “no estuvieron de acuerdo en recibir este apoyo de despedida”, porque es una tangible ofensa a la gente humilde de nuestra geografía nacional.

Y AHORA, antes de que llegue la navidad las y los inhumanos “ángelitos” Diputados y Diputadas Federales, entre estos los de Tamaulipas Yahleel Abdalá Carmona del Distrito I de Nuevo Laredo, María Esther Camargo Félix del Distrito II de Reynosa, Edgar Melhem Salinas del III de Río Bravo, Pedro Luis Coronado “El Peluco” del IV de Matamoros, así como Miguel Ángel González Salum del Distrito V de Victoria, Alejandro Guevara Cobos del VI de Mante, Edras Romero Vega del VII de Madero y Aldama y Mercedes del Carmen Guillen Vicente del VIII de Tampico, TAMBIEN VAN A DISDFRUTAR “del nada despreciable BONO DE ORO”, porque estos señoras y señores legisladores, sin escrúpulos de ninguna índole “también levantaron la mano”, para aprobarse este importante beneficio económico.

POR TAL MOTIVO, ayer en las primeras planas de los medios escritos nacionales e incluso internacionales, se criticó acremente la burda decisión tomada por los “supuestos representantes” de los 300 Distintos que hay en la República Mexicana, porque los Diputados Federales, “para ellos beneficiarse como ha sucedido allá en el Congreso” por “LO DE LOS BONOS NAVIDEÑOS DE ORO”, los muy insensatos no lo pensaron dos veces “PARA PALOMEAR” esta propuesta con la que los Diputados, “ofenden cruelmente a las familias humildes de México”, porque no se vale que para ellos, si haya recursos en plan tridimensional y para aprobar el salario mínimo a los obreros, no haya disposición financiera, como tampoco hubo dinero para pagarle mejor la cosecha a los campesinos y agricultores y como casi nunca hay recursos en la Federación para incrementar los apoyos para programas sociales. Y lo peor es que cuando se tocan estos temas de beneficio a los mexicanos de bajo rango social, los muy crueles y criminales Diputados Federales “voz en cuello” sacan a relucir en plan preponderante el tema de la AUSTERIDAD.

ESO. “en mi juicio no se vale”.

Y POR ESTA FUNDAMENTAL razón, sería bueno que aquí en corto, nuestros Diputados Federales por Reynosa y Río Bravo MARÍA ESTHER CAMARGO y EDGAR MELHEM, hablen y expliquen a detalle en los medios escritos, radiofónicos y digitales porque ellos y sus compañeros diputados, se aprobaron sin contra tiempo alguno “el formidable bono de oro navideño?”, esta es una pregunta e interrogante a la que, los Diputados Federales de Tamaulipas, tienen la ineludible obligación de responder.

PERO TENGAN LA CERTEZA de que los muy cínicos, integrantes DE LA ALTA BUROCRACIA EN MÉXICO con toda seguridad no responderán jamás a esta interrogante y decirles cínicos, no es ofenderlos, porque ellos más ofenden a las familias humildes, muchas de la que en sus hogares para esta navidad, no tendrán cuando menos para un pollo asado, con tortillas, frijoles y refrescos. Y ellos los Diputados Federales, en la noche de navidad, cenaran a todo lujo con pavo y relleno, bebidas extranjeras exclusivas para sus delicados paladares, eso la verdad “es no tener progenitora”. Salvo la mejor opinión de ustedes que me hacen el favor de leer este espacio de análisis político.

PARA FINALIZAR, les diré que, los Diputados Federales, para esta navidad y fin de año, por concepto de sueldos, aguinaldos, dietas mensuales y compensaciones por lo laborado todo el año, recibirán un monto total de 387 mil 955 pesos cada uno de ellos y para que, los favorecidos legisladores, no se molesten en ir a cobrar, les depositarán por transferencia a sus cuentas bancarias, ESTE BONO DE ORO NAVIDEÑO.

Como la ven?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

