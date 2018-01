FACTOR ENTRE DOS

Por: José Efraín caballero Sevilla

Se da solución en obra pública en Victoria

Continua la obra pública en la capital Victorense de parte del Alcalde Oscar Almaraz Smer, después de algunos periodos donde se desatendieron las necesidades de los capitalinos, se hiso un punto y aparte desde el inicio de esta gestión administrativa municipal.

La instalación de lámparas con tecnología led es una de las necesidades que se cubren para proporcionar mayor seguridad en Colonias que anteriormente se carecía de este servicio, y el cambio de de tecnología a las ya existentes es algo que se deja ver por la ciudad.

Esta gestión se está caracterizando por el fomento a la inversión en obra pública de calidad, ya que se ha contado con pavimentación con concreto hidráulico y reencarpetamiento, sumando un total de 275 calles en un año, de las cuales 150 son con concreto hidráulico, además de la dotación de equipo a personal de transito y renovación de las unidades automotrices entre otros problemas resueltos, esto en coordinación con el gobierno del estado y el gobierno federal que se han sumado en apoyo de recursos públicos atendiendo el grave rezago que habían dejado los gobiernos antecesores es algo que nos agrada a los ciudadanos.

Le comentare que este mes se estará dando un descuento del 50% en el pago de predial a adultos mayores, pensionados, jubilados y personas con capacidades diferentes y de un 15% para el público en general, habría que recordar estos recursos que se aporten serán reinvertidos en cubrir las necesidades de la urbe y sus capitalinos, con lo cual las cuentas del año 2017 se da solución en obra pública en Victoria, y dejaron buenos números en este sentido.

En otro orden de ideas le comentare que el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) está dando a conocer en tiempo y forma medidas para reglamentar y poner el “piso parejo” para los contendientes a cargos de elección popular, ya que ha limitado el financiamiento privado en 2 millones 535 mil 213 pesos para cada partido Político o candidato independiente, como tope de campaña y se prevé el máximo legal de las aportaciones de los candidatos ya en las campañas será de 10 millones 337 mil 942 pesos.

Siguiendo en el tenor de las precampañas, pareciera que la falta de ideas o propuestas esta imperando en los diversos precandidatos, inclusive en el supuesto desmentido de las responsabilidades políticas con los gasolinazos e incrementos en otros insumos energéticos como el gas, ya que el argumento que se esgrime que no están regulados los precios, resulta una falacia ya que estos productos no están liberados, por lo tanto si existe un control del estado, esperemos como ciudadanos escuchar propuestas en los siguientes días y semanas que enriquezcan el debate y no excusas de las cuales no dejan ningún aporte al ciudadano.

