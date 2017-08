Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

SE IMPUSO LA LÓGICA EN EL PRI

Un supuesto amigo del presidente de la república, un cercano al exgobernador de Tamaulipas y un exalcalde fronterizo fueron los semifinalistas en la justa priista que desencadenó el domingo una explosión democrática en las instalaciones de la Universidad La Salle cuando Sergio Guajardo Maldonado (el menor de la dinastía que encabeza Ernesto) se alzó con un apretado triunfo para convertirse en el nuevo presidente estatal del Revolucionario Institucional que, posiblemente, esté en mejores condiciones para los comicios del año entrante.

El mantense Alejandro Guevara Cobos cuyo capital político se reduce a una hipotética amistad con Enrique Peña Nieto, tuvo que bajarse de la competencia en virtud de que el número de delegados no le alcanzaba para llegar al comité directivo estatal; eso sí, el hombre se retiró de la contienda pero no quiso decir si iba a apoyar a uno de los dos finalistas ayudando, de facto, a que el agrónomo Guajardo Maldonado obtuviera la mayoría (relativa) que fue suficiente para que sus seguidores(exfuncionarios muchos de ellos) festejaran ruidosamente.

La aceptación, que es un concepto más espiritual que político, permitió al reynosense Óscar Luebbert Gutiérrez asimilar la derrota interna de lo cual se deduce que reflexionará concienzudamente para analizar la posibilidad de aceptar un cargo (o recomendar a uno de los suyos) para que se integre en el cercano plazo al comité que encabezará SGM cuya tarea será, en primer lugar, intentar que cicatricen las heridas y luego tratar de que los priistas inconformes (que son la mayoría) se vayan incorporando a las acciones del ex invencible.

Desde un principio sabíamos que Guevara Cobos estaba jugando en la contienda interna porque carece de grupo político sólido, además, en El Mante hay un gobierno adverso al tricolor lo mismo que en Reynosa, la tierra de Luebbert Gutiérrez donde no solamente los priistas han sido apaleados electoralmente sino que se espera una larga temporada de ayuntamientos panistas considerando el activismo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca quien, al parecer, no escatimará recursos para mantener esa jugosa plaza.

Se podría afirmar que se impuso la lógica en el proceso estatal del PRI por las siguientes razones: a) AGC se montó sólo en la figura presidencial que languidece según se acerca la sucesión; b) OLG se confió en el apoyo del senador Manuel Cavazos Lerma quien en la actualidad se conforma con procurar chambas para sus hijos y; c) SGM fue respaldado por los dos exgobernadores recientes (ambos victorenses) pues fue evidente que gente comprometida con Eugenio Hernández Flores y Egidio Torre Cantú apuntalaron la candidatura.

Vale comentar aquí que solamente Tomás Yarrington Ruvalcaba tiene problemas serios con la justicia (de Estados Unidos y México); en cambio, EHF goza de una cercanía real con EPN que se materializa con un conjunto de cargos públicos (especialmente delegaciones federales) que ocupan los incondicionales de El Geño como le dicen sus cercanos; precisamente César García Coronado, su exjefe de giras, actual delegado de Comunicaciones y Transportes en San Luis Potosí, vino a esta capital para animar a los victorenses a votar por El Checo Guajardo.

Pero si el respaldo de EHF fue importante también debe valorarse el soporte político y moral de Egidio Torre quien sigue siendo un triunfador; me explico: a) ganó indiscutiblemente los comicios para ser gobernador a la muerte de su hermano Rodolfo; b) Se mantuvo todo su período en el cargo desde donde manejó el proceso de relevo e impulsó la transición y; c) de los cuatro exgobernadores recientes es el único que no es perseguido o investigado por la justicia (hasta el momento).

Otro aspecto que no se debe soslayar es que ETC no perdió las elecciones de gobernador pues el candidato fue Baltasar Hinojosa Ochoa quien no era de su agrado como lo ha señalado en varias entrevistas divulgadas en esta capital de lo cual se deduce que contribuyó (voluntaria o involuntariamente) para que llegara al poder el reynosense FGCV a quien sigue apuntalando (queriendo o no queriendo) al quitarle del camino al exalcalde y exsenador OLG.

En el contexto propuesto puede suponerse que la gestión de Guajardo Maldonado al frente del PRI será conciliadora, negociadora, casi de terciopelo; es decir, el PRI volverá a perder las grandes ciudades que ya perdió y quizás otras también pero seguirá siendo interlocutor de la transición, mantendrá casi la mitad de los ayuntamientos (la mayoría rurales), tal vez algunas diputaciones de mayoría y una buena cuota de representación proporcional pues OLG era el abanderado del protagonismo, del enfrentamiento, de la ruptura; en cambio, SGM será factor importante para que el PRI pueda sobrevivir hasta que el proyecto del PAN se desgaste hasta agotarse (tal vez un par de sexenios).

El abrazo de hoy es para los sacerdotes de San Isidro Labrador: Rogelio, Alfredo y Marcelo quienes han sido asignados a otras parroquias; que Dios los acompañe.

Correo: amlogtz@gmail.com