DESDE LA FRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Se le paraliza el PRI a Sergio Guajardo

En el PRI nadie está contento, la selección de candidatos no está gustando a la militancia, mucho menos a aquellos poderosos que pensaban tenían el control y se sentían los más beneficiados, como sucedía en cada elección.

A Sergio Guajardo se le está saliendo de las manos el proceso de selección, ya le fue mal en los registros para diputados federales, en donde algunos se brincaron las trancas y se registraron por montones, mientras que en algunos distritos no tuvo más remedio que meter rellenos al ver que los que aspiraban al final decidieron dar la espalda y retirarse.

En el PRI las condiciones no están dadas, se le exige mucho a los aspirantes y se les garantiza poco o nada de triunfo.

Ahora el tema de las candidaturas a las presidencias municipales también se le complicó a Sergio Guajardo, y al ver esto, el partido no tuvo más remedio que posponer los registros, hasta no llegar a acuerdo y dejar más o menos a todos contentos, a los viejos dinosaurios por supuesto, porque a la militancia no se le toma en cuenta.

Se dice que para mañana podría haber luz verde para los registros, otros dicen que a lo mejor para el sábado, lo único cierto es que el PRI estatal está paralizado, los poderosos están enojados porque no les están cumpliendo sus caprichos y Sergio Guajardo no ve por donde pueda hallar una solución.

UN TRIUNFO DE JOVENES DEL PRI A MEDIAS

En Nuevo Laredo, los jóvenes priístas andan celebrando que su partido ahora sí les hizo justicia, que los tomó en cuenta, pero la verdad es diferente.

Por el Distrito Uno, el PRI registró a Juanes Carrizales, hijo de Apolonia Carrizales, pertenecientes a la CTM.

Aclaramos, a nuestro punto de vista Juanes es un buen muchacho que trae ganas de participar, pero si decimos que los jóvenes no deben de celebrar, es porque en realidad el PRI solo les dio esa candidatura porque los que tenía palomeados, al final, al ver que no estaba seguro el triunfo, decidieron abandonar la aspiración.

No es que el PRI haya visto en Juanes Carrizales a un fuerte prospecto que acarrea masa y que es garantía de triunfo.

Después que Ramiro Ramos Salinas y Daniel Peña Treviño, se echaron para atrás y se negaron a registrarse, el partido trató de echar mano de Jesús Valdez Zermeño, sin embargo el regidor se encontraba en Nuevo Laredo, pues no había sido convocado y era imposible trasladarse hasta Ciudad Victoria y llegar a tiempo.

Ante esa situación, Eliseo Castillo, dirigente local del PRI, no tuvo mas remedio que voltear a ver a Juanes Carrizales, a quien habían llevado por si las dudas se ocupaba.

Creemos que Eliseo ya sabía que los dos lobos priístas rechazarían las condiciones que les impondría el PRI, por ello sabía que necesitaría a alguien de quien echar mano por si había una emergencia y al final lo ocupó.

Por eso decimos que los jóvenes no deben de agradecerle al PRI, porque no era intención de los dirigentes tomarlos en cuenta, lo de Juanes fue por una sola razón, que los que estaban palomeados se rajaran al último minuto.

SUELTAN NOMBRES EN EL PAN PARA SENADORES

En el PAN también se están llegando los tiempos para registrar a sus candidatos, y en los últimos días se han acrecentado los rumores que para la senaduría encabezan la lista Ismael García Cabeza de Vaca, Gerardo Peña Flores, María Elena Figueroa Smith y Omeheira López Reyna.

Habrá que ver, quien de ellos logran las dos posiciones disponibles, o si de ultima hora hay sorpresas.

En cuanto a las diputaciones federales, sigue firme por el Distrito Uno el nombre de Salvador Rosas Quintanilla, quien haría fórmula con Enrique Rivas Cuéllar, quien va por la reelección.

OSCAR ALARCON VA POR LA DIGNIDAD DE MORENA

En Morena Nuevo Laredo, la situación sigue de mal en peor, después que el CEN los decepcionó al imponer personajes salidos de otros partidos, haciendo a un lado a la militancia que ya había participado en un proceso de selección.

Sigue insistente el nombre del ex alcalde priísta, Ramón Garza Barrios para la presidencia municipal, que dicho de paso, ningún militante está de acuerdo.

Ante esta situación, quien asegura luchará por la dignidad del partido es Oscar Alarcón, quien sin importarle nada se registrará para la candidatura a la presidencia municipal, aunque sabe el partido insiste en Ramón.

Alarcón aclara que los militantes de Morena tienen dignidad y por eso él registrará su candidatura, afirmando que es tiempo de hacer algo para evitar que el partido sea prostituido.

Oscar tiene mucha razón, porque Morena Tamaulipas, inició como una opción buena, la que al final sus dirigentes la prostituyeron… ¿Qué, no?

