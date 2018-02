POR LA LIBRE

“Unos quieren justicia, y otros quieren venganza…..esa es la diferencia”

Por Edelmira Cerecedo García

Si ahora resulta que a todos se les alargo, y bueno eso suena muy bueno, pero no en esto, pues mientras se alarga algunos pueden que la metan sin previo aviso, a muchos les dolerá esa situación, pero para ello se requiere el ejercicio de la buena política y de ejerceré toda negociación para que esto no vaya ocasionar situaciones fuera de control, que en muchos casos pareciera ya existir. Y es que LAS CONVOCATORIAS YA DEBERIAN DE ESTAR TODAS LISTAS, para poder aprovechar tiempos de precampaña, pero el PAN se tomó su buena dosis de tranquilizantes para estar sentados en el partido esperando a todo aquel que aspire y por ello se les paso el tiempo de precampaña, y bueno realmente no es nada necesario pues es por demás sabido que los candidatos van a ser elegidos muy democráticamente, ósea, por elección en el nacional.

Esto va para que se abran los ojos de una manera inteligente y por ello puedan darse cuenta de que los de las encuestas de popularidad y todo eso de querer demostrar musculo político, pues realmente es cuento y aparte, lo importante estará en la elección de observaciones que requiere el Partido a nivel y entorno nacional.

Por lo pronto este viernes ya se tiene contemplado el registro de la Señora Nohemí González de Verástegui para contender por la candidatura a la Presidencia Municipal de Xicoténcatl , así mismo se dice que será el sábado cuando Francisco Leal Guerra el Alcalde del Mante y quien ira por la reelección estará registrándose, lo que alienta a que en estas dos cartas del PAN en la región como es Xicoténcatl y Mante, se tienen personas que ya han podido demostrar la capacidad del poder y ejercer sirviendo, cada uno de ellos ha sido claro y trasparente en su trabajo por fortalecer a la ciudad y por ende a su ciudadanía, atravesé de obras sociales en el caso de la Señora Mimi como le dicen de cariño los xicotenquenses, pues actualmente es la Presidenta del Sistema DIF y esposa del Presidente Vicente Verástegui Ostos quien ha estado apegado para cubrir las necesidades de las familias y el poder estar siguiendo la calidad de vida de las comunidades lejanas que no cuentan con servicios como agua, el detalle es que se está poniendo el entusiasmo con gran capacidad en el servir, en Mante el Alcalde quiere dar continuidad a las obras que se han programado y gestionado aun más para poder aterrizarlas y hacer un plan de desarrollo que no se modifique y que se concluya con gran beneficio.

Mientras el calvario se vive y muy intenso porque se está haciendo largo, agonizante, y cada vez más tediosos como un lastre es en el PRI, que no ha podido el PARTIDO DEL TRICOLOR A NIVEL NACIONAL definir la convocatoria, mientras acá se caen y se levantan, se van y regresan y pareciera un juego de tiempo a razón de no saber realmente que va a pasar, la sensación de zozobra suele inclusive ser pesada, en el interior de los grupos empieza a ser frustrante y muchos se sienten amenazados por los demás partidos que van anunciando firmemente precandidatos y aspirantes a candidatos, esto solo puede tener dos fines y créame ninguno de los dos es nada relajado, cada uno conlleva a diferentes extremos de un estrés constante y solo sigue como cada elección el PRI diciendo NO HAY NADA PARA NADIE AUN.