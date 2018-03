NI A SOL NI A SOMBRA

Por Ramón Padilla Loo

Para Elecciones 2018:

SE MIMETIZAN CANDIDATOS DE PARTIDOS POLÍTICOS

Ya no sé sabe ¿que, quién, cómo, cuando y donde? y de ser posible ¿por qué?, y no me refiero a esos pasos que, todo reportero debe preguntar para escribir en las primeras 5 líneas y hacer el “encabezamiento” de una nota informativa. Sino a los aspirantes a una candidatura de los partidos políticos que ahora que se mimetizan, para poder participar en las próximas elecciones del 1 de julio de esté año. Creando un extraño arco iris que, nos resulta inverosímil que las autoridades electorales permitan a los dueños de esos partidos políticos proponer a quién sea, sin tener un perfil definido de a que partidos políticos representan -esto debido a las coaliciones o alianzas- creando un vodevil a la mexicana y aún así, los aceptan como sus candidatos para ocupar un cargo de elección popular… y lo que están prohijando, es el repudio de muchos y la simpatía de unos.

Pero una cosa sí es notoria: ya no les importa que se ventilen en público sus defectos o virtudes, ¿sí es que esto último?, ¿acaso las poseen? Y lo que es peor, exhiban sin menoscabo sus aviesas intensiones en persecución de obtener un puesto público o de elección popular. Pues eso ha dejado de ser irrelevante, así se diga lo que se diga de ellos. Puesto que, son sinónimo de la desvergüenza y la desfachatez de quienes persiguen abiertamente ese objetivo para sus propios intereses y de grupo, y no ocultan sus perversas pretensiones, de lograr estar en la ubre presupuestal o cuando menos de colocarse en la nómina de algún cargo de gobierno…ya no hay decoro, ni certeza.

Por ejemplo tenemos un personaje en ciudad Madero. Donde un expriísta y exdiputado local por ese partido: ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, fuera propuesto por el MORENA, para contender electoralmente por ese movimiento como candidato, en las próximas elecciones del 1 de Julio del presente año. Siendo él, ampliamente conocido como un sujeto oscuro y gris que, ninguna aportación o gestión social haya hecho en su nefasta carrera política por su municipio, pero ahora resulta que, desde el DF, lo avalan para la candidatura a diputado federal por todo un distrito, el 7mo., que comprende el norte de Madero, Altamira y Aldama… “uno corretea la libre y el otro, sin correr, la alcanza”

Otro caso, esté muy especial y que también se manifiesta en las filas de la militancia del MORENA, donde avalan la participación en esas elecciones a una monumental belleza tampiqueña, como lo es sin duda alguna, la conocida y guapérrima presentadora del estado del tiempo de un canal televisivo local de Tampico: MARCELA TREVIÑO UNDA, siendo ella tan afortunada por poseer esos atributos físicos que le dio la madre naturaleza y que todo lo otro que se diga de ella, son falsos y puras envidias. Y que así como esa candidatura a diputada federal, también ella podría representar a Tampico, en cualquier otro concurso, no solo de belleza mundial, por que de que es inteligente la mujer lo es…pero de que pueda legislar, eso sí, ¿quién sabe?

No cabe duda que, esto parece ser una estratagema de “la mano que mece la cuna”, para desbarrancar al MOvimiento de REgeneración NAcional y restarle votos al “PEJE” en la zona sur de Tamaulipas. Puesto que ya se han dado visos de indignación que, hasta han llegado a originar enfrentamientos, disturbios y desbandadas entre la militancia de ese movimiento que, sin ánimo de ofender: es como sí un ejército fuera a la guerra y se usara al soldado raso, como “carne de cañón”.

Otro más de Tampico, este sí que sabe a lo que va, pues logró con mucho esfuerzo entrar a la competencia por una diputación, pero como ciudadano independiente. Me refiero a el exlíder estudiantil de la UAT y ahora constructor JUAN MANZUR OUDIE, quién recientemente recibió su constancia del INE como candidato diputado federal por el octavo distrito en su natal ciudad. Y él cual expresara, cuando le entregaron su documento con su clásico estilo socarrón: “yo no sé que tendrán esas pinches sillas que los vuelven locos”, refiriéndose en las que se apoltronan los legisladores en el congreso de la Unión allá en San Lázaro… ¿sí cómo no? de seguro él ¿no ha de saber?…sino, ¿para que tanto ¿esfuerzo?

Otro más que, de un tiempo acá, se ha mimetizado es: CIRO HERNÁNDEZ ARTEAGA, quién después de ser un priísta de toda su vida y que gracias a ese partido político hizo su carrera política, ocupando diversos cargos públicos en el nivel municipal y estatal, siempre con el PRI, para que después pasara a ser un “prianista”, y lograra alcanzar una curul en el congreso del estado y ahora, ya está un paso de ser investido por el MORENA, para ser, a propuesta del PES, candidato a la Presidencia de Altamira en estás, ya cercanas elecciones constitucionales…todo un estuche de monerías.

Y que decir del caso en Nuevo Laredo, donde el exalcalde panista CARLOS CANTÚ ROSAS, ahora resulta que es propuesto por el MORENA, como su candidato para esa alcaldía. Enfrentando a su compañero de partido y actual Presidente municipal por el PAN, ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quién busca su reelección por otro periodo. Donde por todos es sabido que ambos provienen de una misma ideología y credo partidista… “Dios los cría y ellos se juntan”.

Todo esto es una clara evidencia de que, ya los partidos políticos dejaron de ser tales, y que ahora con la mimetización de los candidatos, es como pretenden lograr sus propósitos los dueños o dirigentes de eso partidos que ahora se han aliado en aberrantes complicidades, que enarbolando una causa “justa” con sus respectivas coaliciones, donde sus slogans son: Del PAN-PRD-MC; “Por México al Frente”, del PRI-PVEM-PANAL; “Todos por México” y por MORENA-PES-PT; “Juntos Haremos Historia”… 9 organizaciones políticas que ahora, más que nunca, pretenden engañar a los ciudadanos, confundiéndolos y enardeciéndolos aún más, para hacer de todo esto, un verdadero desbarajuste socio-político… “a río revuelto, ganancia de pescadores”