SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

–SE QUEDA ENRIQUE TORRES EN MORENA ESTATAL

-RENUNCIA DIRIGENTE DEL PAN EN MATAMOROS

-JUAN VILLAFUERTE EN POS DE LA CTM ESTATAL

CAMBIOS Y MAS CAMBIOS DENTRO DE LA POLITICA, la renuncia del dirigente del PAN en Matamoros obedece a que culminó el periodo para el que fue electo al frente del panismo.

RECORDEMOS que aún son las huestes de RAMIRO SALAZAR actual diputado local por el PAN que dirigen al panismo en la localidad y por lo tanto las puertas cerradas a otros grupos políticos.

SE PERFILAN ya diferentes prospectos a dirigir al PAN en el municipio y donde apunte con posibilidades a la INGE CARMEN PEREZ ROSAS que pudiera revolucionar la dirección que lleva el partido a nivel municipal y dar un giro de 360 grados para que tome otro rumbo el panismo en la ciudad fronteriza.

POR OTRA PARTE, EN EL CONGRESO NACIONAL de MORENA se reafirmó a las dirigencias estatales del partido en mención en cada uno de los estados y en el caso del estado de Tamaulipas anote que el maestro jubilado y luchador social ENRIQUE TORRES MENDOZA se queda al frente del partido a nivel estado hasta pasado el proceso electoral del mes de junio del 2019 en que se renovará el congreso del estado y donde aseguró va a ganar la elección MORENA.

Donde también señaló la dirigente nacional del MORENA YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ que se trabajará en la elección que se viene de ayuntamientos y congresos de los estados pendientes con mucho entusiasmo y trabajo de territorio reforzando la estructura en cada entidad y con cada dirigente estatal.

POR OTRO LADO, le comentamos que el trabajo del rector de la UAT, ING. JOSE ANDRES SUAREZ FERNANDEZ ha sido efectivo en diversos aspectos y esto es gracias a la trayectoria y la participación que ha tenido el ingeniero agrónomo reynosense que en días pasados logró la forma de apoyo con la Universia México a cargo del DR. ARTURO CHERVOWSKI LASK en un convenio de colaboración que permitirá a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) fortalecer sus programas de movilidad académica internacional y la innovación educativa.

Y ante la asistencia de directores, profesores y estudiantes de las unidades académicas y facultades, el Rector destacó que se renuevan vínculos en una alianza estratégica de apoyo a la educación superior, que busca alternativas adicionales para el mejoramiento de la actividad universitaria y la formación de profesionistas útiles a la sociedad.

Destacó el Rector ANDRES SUAREZ que esta relación ha contribuido al fortalecimiento de la formación académica de estudiantes, básicamente en el tema de la movilidad, así como para el desarrollo de profesores en posgrados, programas de emprendimiento, talleres de capacitación e innovación educativa con universidades extranjeras, la formación de nuevos directivos, entre otros logros.

RECORDEMOS algo de la trayectoria del rector que es Ingeniero Agrónomo por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, y donde ha tenido una amplia participación académica entre 1970 y 1974 como estudiante de la Facultad de Agronomía Victoria.

ES además Maestro en Ciencias por el Colegio de Postgraduados en Chapingo, Edo. De Mex. (1975-1977).

Y su carrera profesional como Profesor de Carrera en la Facultad de Agronomía de la UAT la inició en los 70as. en Cd. Victoria.

Dentro de la rectoría ya tuvo la oportunidad de ocupar los cargos de Secretario Académico, Secretario Administrativo y Director Interino de su Facultad de origen.

Así como se le reconoce que En 1983 fundó la Facultad de Ciencias Agroindustriales de la UAT en Reynosa, y como el primer director inició clases en agosto del mismo año, ofreciendo cinco carreras profesionales.

También se desempeñó como Secretario Técnico de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Tamaulipas (2005-2006), y Gerente Técnico de la Fundación Produce -Tam A. C. (2006-2009).

Participó como Coordinador de Estudios Ambientales de la UAT (1997-2003) en el marco del Programa de Productor Externo de Energía de la Comisión Federal de Electricidad.

De 2001 a 2017 ocupó en las oficinas centrales de la UAT en Cd. Victoria, los cargos de Director de Investigación Científica (2001-2003); Director de Vinculación (2007-2008); Secretario Académico (2008-2013); Director de Planeación (2014-2016); Director de Servicios Escolares (2016-2017); y Secretario de Gestión Escolar (2017).

Y El 30 de noviembre de 2017 protestó al cargo de Rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas para el periodo 2018 – 2021.

EN OTRO TEMA le comentamos que el dirigente local de la federación de trabajadores de Matamoros JUAN VILLAFUERTE es el mas fuerte aspirante a la dirigencia estatal de la CTM por la sustitución obligada del nefasto y bueno para nada de EDMUNDO GARCIA ROMAN quien por años y años ha detentado la dirigencia estatal de la federación de trabajadores de Tamaulipas sin ningún resultado positivo.

ASI LO mismo sucede en el caso de la dirigencia de la CNC donde se le desborona a FLORENITNO ARON SAENZ COBOS la dirección del sector campesino después de perder la elección de diputado federal por el VI distrito electoral y donde no hubo quien le aventara un salvavidas al arrogante y fanfarrón ARON SAENZ COBOS.

PARA Lo que se mencionan varios nombres de prospectos a sucederlo y uno de ellos es el reynosense HILARIO BARRERA, así como otros personajes del sur del estado de Tamaulipas.

HUMBERTO VALDEZ RICHAUD por el rumbo del movimiento territorial anda por la misma calle de la amargura en pos de dejar la dirección que no sabemos cuando la tomó porque nomás no le hizo nada solo pelear la prerrogativa que el partido revolucionario institucional siempre le negó pues como haber sido dos veces diputado local y funcionario del estado así como alcalde de Reynosa le permitía ayudar a solventar los gastos del tricolor y de su representación no accedió y dejó morir a lo que un día fue el MT de Tamaulipas.

Y enviamos nuestra felicitación por su cumpleaños ESTE 21 DE AGOSTO A JESUS MORENO, LUIS CANTU GALVAN, ARMANDO GARCIA, VICTOR VILLATORO, JUAN FRANCISCO CHAVEZ RAMIREZ Y SANJUANA GUILLEN