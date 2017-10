Tendencias

Oscar Contreras Nava

Se queda Maki sin madrina

Con la renuncia de Margarita Zavala al Partido Acción Nacional habrá daños colaterales que afectarán las carreras políticas de varios panistas, pero Tamaulipas y Reynosa ganarán porque al fin terminará el respaldo que le daba a la presidenta municipal, Maki Ortiz Domínguez, ya que siempre vivió con su apoyo y bajo su sombra.

De tal manera que la carrera de Maki dentro de la política ya se terminó y esto es bueno para Reynosa y Tamaulipas, ya que se quitan de encima y para siempre a un lastre de la imposición, a una oportunista malagradecida que nunca supo reconocer quienes le ayudaron durante su trayectoria.

Por ello, el PAN de Reynosa está de fiesta y sólo espera a que llegue el tiempo para que termine su mandato al frente del Ayuntamiento y pueda irse a su casa, porque seguramente no saldrá reelecta, porque ha perdido la completa confianza de los reynosenses.

Por supuesto que el hijo de Maki, Carlos Peña Ortiz, es otro de los afectados con la renuncia de Margarita al PAN y desde luego que le corta las alas a este perfecto “advenedizo” a la política, ya que no podrá llegar a la candidatura del PAN a la diputación federal, que era lo que andaba buscando.

Ahora sabemos que los daños colaterales siempre afectan a quienes se encuentran en ascenso, tal es la situación del priista Eduardo Hernández Chavarría, quien estaba a punto de dar el chapulinazo hacia al PAN, pero con la aprensión de Eugenio Hernández Flores tendrá que hacerse a un lado, ya que pudiera salir salpicado con las investigaciones que se están realizando.

Su hermano, Raúl Hernández Chavarría fue el Auditor Superior de estado en la época más oscura del gobierno de Eugenio Hernández Flores y esto le causará algunos señalamientos y él mismo fue el diputado que aprobó los préstamos al gobierno de Egidio Torre Cantú y nadie sabe dónde se invirtieron.

Así que en el PAN es muy seguro que no lo acepten por su inescrutable trayectoria y sería mejor que se mantuviera en el PRI, porque es el partido que les es más afín a sus intereses, ahí no hay problema sí cometió peculados, los apoyo y aprobó cuentas públicas, como la de Gustavo Torres Salinas, las cuales estaban llenas de irregularidades pero él como legislador las aprobó.

Por lo pronto, la regidora Tere Sosa hizo un llamado a Kiko Elizondo el dirigente estatal del PAN para evitar imponer candidatos que tengan origen de otro partido, en especial aquellos que han renunciado recientemente y dijo:

“El Caso de Eduardo Hernández Chavarría, tiene que irse a la fila, es buena persona, no tengo nada contra él, se tiene que mostrar la lealtad al partido, para que se le tome en cuenta en futuro, los momentos actuales no son para empujar personas externas”.

Con esto nos damos cuenta que Hernández Chavarría no la tienen nada fácil y sí creía que al dar el chapulinazo hacia al PAN, los panistas iban a aceptarlo como candidato a la presidencia municipal de Tampico así no más porque sí, pues no y es seguro que tendrá mucha oposición. ¿Cómo la ven?

Esperamos a ver que dicen Chucho Nader, Germán Pacheco, Arturo Elizondo y hasta Mon Marón III y ya verán no están de acuerdo. ¿O sí?… ya lo veremos.

Para finalizar, el diputado Baltazar Hinojosa Ochoa al ser entrevistado en Matamoros comentó que espera que la aprensión de Eugenio Hernández Flores no sea un caso de revanchismo político y no sabemos porque el legislador federal lo piensa de esta manera, sí está comprobado que el ex gobernador priista abusó de la información y de los recursos públicos para quedarse con el terreno que está a un lado del Puerto Industrial de Altamira.

Y eso que el gobierno del estado no le sacó los terrenos que adquirieron para construir el nuevo aeropuerto de la zona conurbada, los de la Torre Bicentenario y donde se encuentra el Hospital de Alta Especialidad y otros muchos más…

Si, otros muchos más, que aún desconocemos y que podrían estar en la frontera en Nuevo Laredo y Reynosa, pero creemos que solo bastó uno solo para ponerlo en proceso judicial y con ello, es seguro que lo extraditen a los Estados Unidos.

¿Revanchismo político? No diputado eso no es revanchismo es justicia y es un caso que servirá de ejemplo para que ningún otro funcionario público o de elección popular, abuse del gobierno y de sus recursos.

Y creemos que los ex gobernadores priistas que estuvieron desde hace más de 24 años perdieron el rumbo y Tomás Yarrington y Eugenio Hernández ahora pagan la desmedida ambición que tuvieron cuando estuvieron al frente del gobierno de Tamaulipas. Así de simple.

Apunte final. Se informa que han llegado de la ciudad de México un grupo de abogados para tratar de defender al indefendible Eugenio Hernández Flores, lo que no sabemos aún es porque no lo previeron antes de que cometiera los delitos por los cuales ahora se le acusa.

Dicen que ya lo abandonó el PRI de Tamaulipas, pero también sus “amigos” del gobierno federal. Por lo que no sabemos para que gasta tanto en abogados si el tiro ha sido preciso, pero para enviarlo a los Estados Unidos. Todo es cuestión de esperar. Ni más ni menos.

https://oscarcontrerastamaulipeco.mx/