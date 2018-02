Tendencias

Oscar Contreras Nava

Se quedará Ale Cárdenas sin candidatura

Mucho se ha comentado que los tamaulipecos votaron por un cambio de régimen, debido al hartazgo por como actuaron los priistas durante los últimos cuatro sexenios y lo cual provocó que se votara en su contra, debido a los evidentes hechos de corrupción e impunidad con que manejaron el gobierno estatal y los principales municipios.

Además, también le cerrarle las puertas de la participación política a las nuevas generaciones y cuando lo hicieron colocaban principalmente a sus familiares, amigos o cómplices, quienes desviaban y manejaban a su conveniencia los recursos públicos al saber que nunca les harían nada.

Su ambición por continuar en el poder los cegó y nunca se dieron cuenta que era necesario renovarse, cambiar a la clase política y sus prácticas, por lo que en la pasada elección local se presentó la oportunidad de cobrarles todo lo que hicieron en contra Tamaulipas y perdieron el gobierno estatal, cinco de los ocho principales municipios y el Congreso del estado.

Con las recientes nominaciones al Congreso de la Unión nos damos cuenta que esta lección no la aprendieron los partidos y las viejas prácticas de elegir por dedazo, siguen provocando agruras, enojo, molestia, incomodidad y el rechazo de los ciudadanos por lo políticos.

Uno caso que ejemplifica lo que exponemos, es lo que sucede con la precandidata priista Alejandra Cárdenas Castillejos, quien es integrante de una de las familias que en Tamaulipas ha sido más beneficiaria de la política y por pertenecer a este clan pensó en un momento dado que el peso de la Justicia no caería sobre su persona y esto no es así.

Porque ahora se sabe que está a punto de perder su candidatura a la diputación federal debido a que podría ser vinculada a proceso, ya que tiene cuentas pendientes con la ley y ayer martes 13 de febrero de 2018, después de un año de litigio compareció ante la juez, quien revocó el inejercicio de la acción penal, lo que significa que la priista miente, ya que sigue abierta una investigación penal en su contra.

Esto nos indica que el PRI estatal no aprende la lección, ya que la eligió como su pre candidata y es casi seguro que tenga que dejar esta posición por lo que ya se menciona que podrían suplirla priistas más honestas con mucha más experiencia y sin problemas legales como Blanca Valles, Graciela “La Beba” de la Garza o Martha Guevara.

Pero bueno, vivimos un tiempo de cambio y en las próximas elecciones, estamos seguros que los tamaulipecos volverán a castigar con su voto a los candidatos que no cumplen con las características necesarias para que los puedan representar en el Congreso de la Unión. Así de simple.

Para finalizar, en los círculos del panismo de Tampico se supo que Lalo Hernández Chavarría sería el coordinador de campaña de Chucho Nader, pero esta noticia provocó cierta molestia entre la militancia de este partido.

Sucede que Lalo Hernández es un ex priista, que recién mutó al panismo y aún no lo aceptan muy bien que digamos y especialmente, porque está llevando al PAN a ex priistas que están provocando algunos problemas por su especial manera de trabajar.

Lo peor del caso es que estos ex priistas no tienen de qué vivir, ya que fueron ventaneados por Hernández Chavarría en el Facebook cuando se saltaron a las filas del PAN y en el ayuntamiento porteño de inmediato los dieron de baja.

Pero esto nunca hubiera sucedido si Hernández Chavarría no sube a su muro del Face sus fotografías por lo que ahora le reclaman está situación y andan que no los calienta ni el sol.

Para aclarar todas estas cuestiones algunos simpatizantes y cercanos a Chucho Nader están preparando una reunión con el precandidato panista, para decidir que se hará ante esta difícil situación, ya que Lalo está representando un problema más que una solución y esto podría poner en riesgo la conformación de un equipo competitivo y ganador. ¿Qué les parece?

Por cierto, el doctor Alejandro Deutsch se ha convertido en una pieza clave en la operación política para armar las redes de amigos que apoyarán a Nader en su campaña política y quienes lo conocen saben que Deutsch hará un trabajo impecable para sacar adelante a su amigo.

Apunte final. El colmo de un político es que los mismos militantes de su partido estén apoyando a un candidato que sea de otro partido, sin abandonar las filas al que pertenecen y ¿saben dónde está sucediendo esto?

Así es, ni más ni menos que en ciudad Madero, donde el presidente municipal Andrés Zorrilla Moreno ha logrado unir a los panistas maderenses, pero en su contra y ahora le están dando su apoyo al candidato de “ya saben quién” como lo es Adrián Oseguera.

Por lo que aún el PAN de Tamaulipas pudiera retirarle su apoyo para que obtenga esta candidatura debido a que los panistas de este municipio no lo apoyan y será la primera vez que suceda esta extraña situación. ¿Cómo la ven? Complicado el asunto… ¿verdad?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx/