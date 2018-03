ENFOQUE POLÍTICO

POR: JUAN MANUEL MARTÍNEZ SUSTAITA.

*.- Se registró ante el INE, el candidato Tino Sáenz Cobos.

*.- Expresó su respeto al árbitro electoral, y los adversarios.

El pasado sábado como en sus mejores tiempos, Florentino Aarón Sáenz Cobos; acudió al INE de base en esta Ciudad, a solicitar su registro como candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral.

En su mensaje ante las autoridades del INE, dijo que lo hacía con respeto a la Ley y ciudadano, regido del gran nivel de la autoridad electoral de poder enfrentar los retos que implica sujetarnos al escrutinio popular.

Florentino Aarón Sáenz Cobos, expresó que a la Ley, como a los ciudadanos, reconoció el amplio profesionalismo y dijo sé que el árbitro electoral, sancionara correctamente este proceso, en el deposito mi confianza.

El candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, dijo que el marco jurídico implica respeto a los electores, y hacía los adversarios por eso estoy convencido que nadie actuara por encima de la Ley.

Además Florentino Aarón Sáenz Cobos, dijo que estamos preparados para presentar en los tiempos permitidos, la propuesta de trabajo que nos motiva a mirar de frente a los electores del 06 Distrito.

Agradeció la presencia del dirigente estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado, a su compañero de fórmula Leonel Tavares Flores, su suplente, al representante del candidato Pepe Meade, Edgardo Mehlem Salinas.

También agradeció la presencia de las y los candidatos de su partido, el PRI, a las 18 presidencias municipales que conforman el Sexto Distrito Electoral, con cabecera en El Mante, entre ellos Julio Portales Martínez.

Al final del segundo mensaje, agradeció lo acompañaran a las amigas y amigos, a vivir este proceso a partir del 30 de Marzo, en el que presentara propuestas y haci convencer al electorado.

Enseguida a su registro ante el INE y su segundo mensaje, Florentino Aarón Sáenz Cobos; sostuvo una reunión privada en las oficinas de la CNC y participo el líder estatal del PRI, Sergio Guajardo Maldonado y candidatos

Para concluir y desde nuestro enfoque, consideramos que el candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral, Florentino Aarón Sáenz Cobos; estuvo fortalecido y saco a relucir su experiencia política electoral.

EN FRECUENCIA Y CONTINUAMOS….. En más del registro del candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral con cabecera en esta Ciudad, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS ante autoridades del INE; damos a conocer los nombres que dio a conocer, de quienes son candidatas y candidatos de 18 municipios que comprenden este Distrito Electoral en lo federal….. JOSÉ ROSARIO SÁNCHEZ, Antiguo Morelos; MIRNA, de Villa de Casas; BRENDITA CASTILLO, de Gómez Farías; MARÍA GRISELDA ORDAZ ESQUEDA, de González; SILVIA GARCÍA RODRÍGUEZ, de Jiménez y PEDRO JAVIER MUÑIZ, de Ocampo….. GENOVEVA, del municipio de Palmillas; ARTURO PORTALES, Tula; MARTHA GUADALUPE RODRÍGUEZ, Xicoténcatl; MARISELA NÁJERA, del municipio de Nuevo Morelos y FAISAL SMER SILVA, de Aldama; entre otros y agradeció la presencia de JAIME TRETO de la Vanguardia Juvenil….. Desde luego que de candidatos a presidente municipal, acompaño al candidato del PRI a la Diputación Federal por el 06 Distrito Electoral con cabecera en esta Ciudad, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; el abanderado del tricolor en El Mante, JULIO PORTALES MARTÍNEZ….. En cuestiones del Congreso del Estado de Tamaulipas, damos a conocer que Diputados integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura del Estado, asistieron al informe de labores correspondiente al año 2017, presentado por el Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN que es el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura de Tamaulipas, en presencia del Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA ….. Lo anterior, luego de las actividades parlamentarias de del pasado miércoles, encabezando esta participación, los Diputados GLAFIRO SALINAS MENDIOLA, ALEJANDRO ETIENNE LLANO, GUADALUPE BIASI SERRANO y MARÍA DE LA LUZ DEL CASTILLO TORRES, integrantes de la junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, así como demás integrantes de la Sexagésima Tercera Legislatura….. Cabe señalar que en su mensaje, el Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN; reconoció al Poder Legislativo de la entidad, la dinámica labor legislativa emprendida, a través de la cual actualizan, reforman y adecúan el marco jurídico que rige la vida de los tamaulipecos, en especial, por articular y promover ordenamientos jurídicos idóneos que permiten reconfigurar la impartición de justicia en beneficio de todos ….. En su participación el Magistrado, HORACIO ORTIZ RENÁN; resaltó que respetuosos de la labor legislativa realizada en la sede del Congreso del Estado de Tamaulipas, fomentaron la vinculación vía institucional con todos sus integrantes, con plena certeza de que van hacia el mismo propósito, brindarle a los tamaulipecos un presente con mayor certidumbre y un futuro con mayor esperanza….. En su intervención, el Magistrado HORACIO ORTIZ RENÁN; “Destaco en este sentido las mesas de trabajo celebradas a convocatoria de dicho cuerpo legislativo, con motivo de las reforma Constitucionales en materia de justicia laboral, lo referente al Sistema Nacional Anticorrupción y sobre el Sistema Penal Acusatorio y Oral, encaminadas a reformar ordenamientos jurídicos que repercuten en la impartición de la justicia en el Estado”….. Además ante Magistrados, como autoridades locales, estatales y federales, entre otras importantes figuras políticas, expresó que “En el rubro de racionalidad y disciplina financiera destaco la política de austeridad implementada por el Gobierno del Estado, en febrero del 2017, a la que nos adherimos junto con el Poder Legislativo y los 43 Municipios de la entidad, ello para generar ahorros y beneficiar con obras y acciones de alto impacto social a la ciudadanía”….. Con motivo de estar a unos días de la Semana Santa, el Republicano Ayuntamiento de El Mante que encabeza el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; realiza acciones de mantenimiento del “Balneario la Difusora”, esto a través del departamento de servicios públicos a cargo de HUMBERTO HERNÁNDEZ DELGADO…..

En otra actividad, el presidente municipal JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; encabezo el arranque de la “13a Ruta El Comandante 4×4” presidida por HÉCTOR RUBIO VIDAL….. Con relación a lo anterior, tenemos que el alcalde JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA; tuvo a su cargo el banderazo de salida a más de 200 vehículos de todo Tamaulipas y algunos del estado de San Luis Potosí, entre ellos los clubes “Sierra, Osos y Coyote, recorrerán El Mante, Poblado El Limón, Río El Comandante, Cañón de la Servilleta y el Huastequillo….. Cabe mencionar que la primera autoridad en este municipio JUAN FRANCISCO LEAL GUERRA, quién fue acompañado por el presidente de este Club, mencionó su total respaldo a este tipo de actividades que restablecen del Tejido Social de las familias y brindan una fuerte derrama económica a los distintos comercios de la ciudad…. Por favor no lo transmita pero del municipio de González, nos llegó información que el grupo de los ex – alcaldes que apoyaron al también ahora ex – presidente municipal, ANDRÉS NÚÑEZ RAMOS; rumbo a la candidatura del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia municipal, se mantienen firmes en no apoyar las aspiraciones políticas de la candidata sacada de la manga por el líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, SERGIO GUAJARDO MALDONADO y el ex – alcalde de dicho lugar, RAÚL GARCÍA VALLEJO y que es, MARÍA GRISELDA ORDAZ ORTEGA; de la que se asegura que no trae nada en el moral….. El que se sacó la rifa del tigre en el municipio de González, para la elección del Primero de Julio del 2018, en cuanto a presidente de la república con JOSÉ ANTONIO MEADE, Senador ALEJANDRO GUEVARA COBOS y YAHLEE ABDALA CARMONA, candidato a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS y claro la postulada también a presidenta municipal, MARÍA GRISELDA ORDAZ ESQUEDA; es nada menos y nada más que HORACIO ROSALES QUINTERO, esto al ver sido designado como presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en sustitución del ex – alcalde MANUEL GONZÁLEZ PARREÑO que renunció al cargo, al igual que otros más de su equipo ….. Hasta el momento de redactar estos comentarios, nos llegó información que entre la lista de regidores al Cabildo de González por el PRI, figura la ex – presidenta del Sistema DIF – Municipal SONIA HERNÁNDEZ DE GARCÍA así como una persona muy cercana a la candidata a la presidencia municipal, MARÍA GRISELDA ORDAZ ESQUEDA….. En otra información, damos a conocer que al parecer no hay vuelta de hoja, en el caso de la extradición a los Estados Unidos , del ex – gobernador del estado de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES; a quién las autoridades del vecino país del norte están acusando de lavado de dinero procedente de la delincuencia organizada y asociación delictuosa entre otros que se acumulen durante el proceso que se le sigue….. Como punto final a estos comentarios, tenemos que el que se encuentra muy activo como parte del equipo del ahora candidato del PRI a Diputado Federal por el 06 Distrito Electoral, FLORENTINO AARÓN SÁENZ COBOS; es al buen amigo de un servidor, VÍCTOR HUGO ESPINO ÁVILA; que hasta hace poco fue Coordinador Regional del SNE (Servicio Nacional de Empleo).

