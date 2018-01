PASADO MERIDIANO

GRICELDA GUERRA ROMERO

¿Se sacarán la espinita?

Finalmente llegó José Antonio Meade a tierras tamaulipecas, el precandidato a la presidencia de la republica arribó en el vuelo comercial de Aeromar, pero para su mala fortuna a su lado venia quizás uno de los priistas más odiado por los tamaulipecos, nada menos y nada más que el ex gobernador y ahora senador Manuel Cavazos Lerma, el cual no desaprovechó la oportunidad para posar al lado de Meade.

Alguien debió decirle al precandidato Meade que hay compañías, que con solo su presencia le generan mala publicidad, ese es el caso del ex gobernador. Pero para mala suerte de Meade, el chaparrito del sombrero no se le despegó para nada a su llegada al aeropuerto de Ciudad Victoria.

Ya en la terminal aérea, en primera fila estaban los diputados federales encabezados por Edgardo Melhem, así como por el dirigente estatal del PRI Sergio Guajardo, Pedro Luis Coronado, Paloma Guillen, Esther Camargo, Monserrat Arcos, Alejandro Guevara Cobos, entre otros, hacían sus transmisiones en vivo de la llegada de Meade y gustosos estrechaban la mano, de quien esperan logre el milagro en convertirse en el presidente de México bajo la coalición “Todos por México”, nombre recientemente aprobado por el INE.

Mientras esto ocurría en el aeropuerto de Ciudad Victoria, ya el gimnasio de la Universidad La Salle lucia pleno, haciendo recordar a más de uno de esos viejos tiempos en el que el PRI lograba esas concentraciones masivas.

Muchos de esos priistas portando el chaleco rojo, esperaban pacientemente el arribo de su precandidato, en lo que esto ocurría se entretenían tomándose las consabidas selfies de sus comités municipales para subirlas a las redes sociales.

Como lo hicieran los priistas de Matamoros, el ex secretario del ayuntamiento de Matamoros Abelardo Martínez Escamilla, la ex titular de Sebien Diana Masso, la ex candidata a la diputación federal Yanin García y Juan José Camorlinga.

Previo al encuentro con la militancia priista, Meade sostuvo unas entrevistas solo con los medios de comunicación de televisión.

El que se ignorara al resto de los medios de comunicación al impedir el acceso a los dos eventos más importantes en la agenda de Meade, causó gran enojo entre la raza de prensa, la que criticó que si así quiere ganar rechazando a la prensa pues anda muy mal.

Ya iniciado el encuentro de Meade con los priistas tamaulipecos, el dirigente estatal del PRI Sergio Guajardo, micrófono en mano aprovechó la ocasión para lucirse ante la clase priista, al asegurar que los priista reprobaba el gobierno de Cabeza de Vaca; por supuesto de este ataque no se escapó el candidato del PAN Ricardo Anaya.

Por su parte Meade aseguraba que el PRI se sacará la espinita en Tamaulipas por lo que este estado volverá a vestir los colores del PRI.

Asegurando que conoce los problemas que aquejan a los tamaulipecos, como la inseguridad que inhibe los procesos de producción, asegurando que se deben corregir el problema de la inseguridad, aceptando que Tamaulipas es un reto para el gobierno federal.

Deslindándose José Antonio Meade de los ex gobernadores Tomas Yarrington y Eugenio Hernández Flores, actualmente detenidos y procesados por enriquecimiento ilícito entre otras acusaciones.

Asegurando a los priistas que con el van a ganar, aunque hubo quienes aseguraron en lo bajito que fue el discurso que han escuchado en los últimos años o sea nada nuevo.

A la salida del recinto se conglomeraron los priistas, esos del sector popular, de los campesinos y jóvenes para tomarse las fotos y selfies con el precandidato, mientras al fondo se escuchaba una contagiosa melodía.

Muy sonriente José Antonio Meade posaba con cuanto priista pedía la ansiada selfie o simplemente estrechar su mano, mientras iba avanzando al tiempo que comenzaban las porras de “Pepe amigo el priismo está contigo”.

Concluido este evento José Antonio Meade se convirtió en el chofer de lujo de los diputados federales Edgar Melhem, Monserrat Arcos y de la dirigencia estatal encabezada por Sergio Guajardo y Aida Zulema Flores, como era de esperarse Melhem cuan pavorreal no desaprovechó la ocasión para presumirlo en las redes sociales, por lo que en cuanto pudo transmitió un saludo de Meade, el cual aseguraba que van a construir un buen proyecto.

Mientras eso ocurría en Ciudad Victoria, en Reynosa se realizaba la Tercera Asamblea Plenaria del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, encabezados por Carlos García González, contándose con la presencia del dirigente estatal del PAN, Francisco Elizondo y el Secretario General Ismael García Cabeza de Vaca asistiendo como invitado de lujo el gobernador del estado Francisco García Cabeza de Vaca.

En la sesión plenaria se dictaron conferencias como la “Democracia Energética en México”, la que fue impartida por el diputado federal Cesar Augusto Rendón.

Por cierto ahí el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca confirmó la visita del presidente de la república, Enrique Peña Nieto, la próxima semana para la inaugurar el libramiento de Reynosa, por lo que se espera que venga acompañado del Secretario de Comunicaciones y Transportes, pues ya aprovechando la visita, se le harán unas peticiones al presidente sobre unas obras del tema energético.

En Matamoros se realizó la reunión del Consejo de Administración de la Junta de Aguas y Drenaje, en la que estuvo presente el diputado Carlos García en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, Guillermo Lash gerente general de la paramunicipal, Luis Javier Pinto Covarrubias director General de la Comisión Estatal del Agua de Tamaulipas y el presidente municipal Jesús de la Garza.

Por cierto las comapas en Tamaulipas están enfrentando un déficit económico, ante la falta de cultura de algunas autoridades municipales, según lo asegura el Pinto Covarrubias, al existir casos como el de Rio Bravo, Tampico y Madero que no han pagado el consumo de agua, en lo que va de sus administraciones.

En tanto que se espera que para el próximo jueves, este visitando la Capital del Estado la panista a aspirante a candidata independiente por la presidencia de la republica, Margarita Zavala.

