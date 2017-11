“Se tan bueno que no puedan ignorarte”

Por La Libre

Por Edelmira Cerecedo García.

Soy madre por decisión sin pareja, concebí a mis hijos con planeación y mesura, el padre de ellos ha sido Dios, no conozco un hombre como responsable de ellos ni ellos un padre, así que me corresponde a mí, y solo a mí, inculcarles lo esencial para la vida, y eso son los valores, ser responsables y asumir las consecuencias desde pequeños de sus actos, es la base de todo, pero aclarando siempre que tienen derecho a equivocarse pero también a reparar.

El día de ayer sucedió un hecho que en las redes sociales parecía ser batallón de guerra para destrozar no solo al Diputado Alejandro Guevara Cobos, sino a algunos colaboradores, quiero decirles que desde que recibí las imágenes, supe que algo no estaba bien, pues alguien hizo alarde de que el Diputado y su gente habían agarrado una fiesta que los hizo perder el control y la cordura, e incluso tener un accidente en donde se expuso la vida, pues un jeep de color rojo propiedad de Alejandro Rm en las redes sociales, teniendo el Guevara, sin tomar en cuenta que el Diputado se llama Luis Alejandro Guevara Cobos, y el joven solo Alejandro Guevara Ramírez, lo grave, de esta historia, es que no solo señalaron al Diputado como propietario y responsable, incluso cómplice de este hecho, sino que además hubo quien se atrevió a decir que fueron testigos de que el Diputado Alejandro Guevara uso prepotencia para los trabajadores municipales que hicieron sus maniobras, responsabilidad de un usuario supuestamente de redes sociales.

La gravedad después fue cuando Periodistas hicieron de inmediato uso de este hecho para ponerlo como una información verídica, este hecho llego al colmo de la situación de argumentos falsos que se le han imputado a la figura del Diputado Alejandro GUEVARA , ante esto y con molestia de sobra, por la mañana hizo un señalamiento público también en las redes sobre este hecho, señalando a quienes lo hicieron como una información periodística, y además involucrando a su gente que le acompaña, pidiendo además una disculpa pública o de lo contrario llegando a las últimas consecuencias en el ámbito legal, esto señalo porque es necesario recuperar los valores profesionales ante situaciones como las sucedidas, donde brincan una línea personal, y en lugar de hacer alusión a la delicadez de un accidente donde pudo haber personas lastimadas, hacen de inmediato la alusión al morbo, en verdad que creo que la gente que me lee, sabe perfectamente bien incluso de las situaciones fuertes que hemos tenido el Diputado y una servidora, siempre en el área laboral, pues si por algo creo que inicie esta columna con la situación de la educación en el hogar que se da, es justamente para enfocar que podrán muchos salir con licenciatura, doctorado, maestría, o lo que guste y mande, pero los VALORES, LA ETICA, EL RESPETO Y LOS LIMITES DENTRO DE LOS ENTORNOS PARA SEÑALAR A ALGUIEN, esos se practican en la casa, pues no podemos ser jueces ni partes en el área periodística, debemos de saber que somos objetivos e informativos y que la responsabilidad como personas de opinión es demasiada para ponerla en riesgo por una situación momentánea, amarillista y de reacción por el simple hecho de ver el nombre de una figura pública, que en este caso era realmente una coincidencia.

Ahora si que después de esto la aspiración de la Alcaldía va tomando forma real, pues este tipo de ataques que se creen por las personas, solo crean una realidad, y esta es que Alejandro Guevara Cobos tiene la popularidad y la atención de la ciudadanía para generar política….la tarea es simple falso o verdadero la carrera por la Presidencia de Luis Alejandro Guevara Cobos….empiece hacerla ya.

Xicoténcatl

Sigue adelante las obras en cada comunidad que forma parte de la geografía municipal es importante para la Administración, por lo que el alcalde Ing. Vicente Javier Verastegui Ostos, ha instruido revestir el camino rural conocido como la brecha de la legua que conduce del Ejido Emiliano Zapata al Ejido Brownsville con un total de 7 km.

El Alcalde ha estado realizando trabajos continuos de rehabilitación de caminos rurales y vialidades principales de comunidades rurales, ya que cada que pasa una temporada de lluvias, los estragos que dejan a su paso, implican trabajos que toman su tiempo para estar al 100 por ciento restablecidos. Aseveró que con equipos, maquinaria pesada y cuadrillas especiales, se han habilitado los caminos.

Así mismo asistió a la firma de convenio entre el Gobierno del Estado de Tamaulipas – CONEVAL, para la instalación de La Comisión Estatal de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, evento tuvo verificativo en el Polyforum en Cd. Victoria, Tam.

El Convenio de colaboración técnica tiene por objeto coordinar entre el CONEVAL y el Gobierno de Tamaulipas el intercambio de información, asesoría técnica, capacitación y apoyo institucional para que el estado cuente con elementos técnicos que apoyen la evaluación de su política social.

Comento el Mandatario Municipal “Lo cual se realizará mediante programas de capacitación para impulsar la implementación de un modelo de evaluación de sus programas y estrategias sociales, y de la formulación del padrón único de beneficiarios; asesoría técnica al personal dedignado por el estado en relación con metodologías y herramientas de evaluación, monitoreo y medición de la pobreza, y apoyar acciones de monitoreo y seguimiento en la aplicación del modelo de evaluación que desarrolle el gobierno de Tamaulipas tanto de sus programas y estrategias de desarrollo social, como de sus municipios prioritarios en temas de desarrollo social.”

EL MANTE

Este sábado estará de gala la brigada que se realizara en la colonia progreso social, misma que estará ofreciendo los servicios estatales como ITAVU, ITEA, Servicios de salud, asesoría y otros, en coordinación con el DIF Municipal en el campo deportivo de la colonia anteriormente mencionada, en esta se llevara a cabo el descuento para la licencia y por supuesto se encontraran con la primera autoridad de Mante Juan Francisco Leal Guerra y su esposa la maestra Juanita Lara de Leal Presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Mante asì que están todas las colonias de este sector de la ciudad invitadas desde las 9:00 de la mañana.

Y bueno para rematar solo una pregunta Presidente Juan Francisco Leal Guerra con respecto a que hace unos minutos su jefe de prensa me elimino del grupo de whats ap donde giran la agenda, solo para que tenga conocimiento luego no vaya a pensar que uno sabe todo y pues no realmente asì pues es imposible…pero mientras TODOS A LA BRIGADA EN LA COLONIA PROGRESO SOCIAL MAÑANA.

OCAMPO

El Presidente Municipal Lic. Pedro Javier Muñiz Camacho realizo en la dependencia federal de SAGARPA, la entrega de paquetes de gallinas y un gallo a habitantes de los Ej. Chamal Viejo, La Muralla, Pueblo Viejo, Librado Rivera, 20 de Noviembre, la Colonia Sta.Maria de Guadalupe y el Ej. anfitrión Nicolás Bravo a través del programa El Campo en Nuestras Manos. Dejando asì una importante derrama económica que beneficia a 64 Familias de proyecto de Gallinas en Gallinero, con un monto total de $4,500 por persona en bien de la economía de las Familias Ocampenses.