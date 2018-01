La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SE VA OSORIO CHONG, NAVARRETE PRIDA SU RELEVO

Osorio Chong deja la Secretaría de Gobernación, según su secretario particular el funcionario y ex gobernador del estado de Hidalgo tiene compromisos hasta mañana miércoles, por lo que ya incluso se habla de será relevado en el cargo por el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, del que trascendió que le va a presentar su renuncia al Presidente Enrique Peña Nieto.

Pero, pero, pero, en el PRI es fama que aunque lo hayan traicionado es agradecido con aquellos que en un momento dado le hayan ayudado a perder las elecciones en un proceso electoral, sin que sea el caso de Osorio Chong del que lo único que sabemos es que va a ser senador de la república.

Osorio Chong, que se inició como Secretario de Gobernación en el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, simplemente se va porque como suele suceder su ciclo llegó a su fín, el quiso llegar a ser el candidato del PRI para contender por la Presidencia de la República en las elecciones presidenciales del Primero de Julio del 2018, pero no se le hizo y sin lugar a dudas quedó fuera de la jugada ya que los astros se alinearon a favor del Secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña.

Pero lamentablemente a Osorio Chong lo ligan con el Partido Esfuerzo Social (PES) desde que era gobernador del estado de Hidalgo, instituto político que nación en Baja California como una agrupación política, luego se convirtió en partido político estatal siendo el estado de Hidalgo donde obtuvo el mayor porcentaje de votos y donde se encuentra el Distrito que más votos aportó en el 2015.

Esta votación le ayudó a obtener el registro federal, tener prerrogativas y colocar incluso diputados federales en la Cámara Baja y es de todos conocidos que en estado de Hidalgo es un bastión electoral del PRI operado por Osorio Chong.

Natividad Castrejón y David Cárdenas –personajes del PES en Hidalgo– colaboraron directamente en la Secretaría de Gobernación con Osorio Chong. Incluso operando el Pacto por México, así se podría explicar que en todas las votaciones necesarias el PES votó de manera disciplinada con el PRI y el Verde, pero en éste proceso electoral 2017-2018 en el que estará en juego la Presidencia de la República el PES para sorpresa de todos decidió sumarse en coalición con Andrés Manuel López Obrador.

Navarrete Prida ya estuvo antes en Gobernación cuando ocupó el cargo de Subsecretario de Población y Servicios Migratorios; también ha sido Subprocurador General de la República y procurador en el Estado de México, cargos en los que ha demostrado ser un buen conciliador empresarial y obrero, sintiéndose orgulloso de presumir que en ésta Administración no ha estallado alguna huelga de carácter federal.

También destaca la creación de empleos formales durante su gestión y el incremento al salario mínimo que entró en vigor en el pasado mes de diciembre. Por lo que creemos que llegado el momento hará un buen trabajo como Secretario de Gobernación.

Vaya negociazo que ha hecho el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, al anunciar su retiro de la contienda por la Presidencia de la República, como aspirante del PAN, al percatarse que no le iba a hacer, optando por ofrecer su respaldo al único precandidato registrado por el PAN y por la Coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya Cortés.

Mesurado en sus apreciaciones dijo que es evidente que existe un consenso a favor de quién debe ser el abanderado del Partido Acción Nacional. Remarcó que antes de decidir lo que iba a hacer sostuvo reuniones con su familia, equipo de trabajo, colaboradores, y juntos tomamos la decisión de no ser un obstáculo para que el Acción Nacional se mantenga unido y “México al Frente” logre sus objetivos.

Lo que no dijo el ex gobernador de los poblanos es que su esposa Martha Erika Alonso Hidalgo, ya incluso renunció a la Secretaría General del Comité Estatal del PAN para buscar la candidatura a la gubernatura, haciendo hincapié el dirigente estatal del partido, Alonso Hidalgo, que la renuncia es de carácter “irrevocable”, por así convenir a sus intereses, lo que nos da pié para creer que va a ser la candidata, pero, pero, pero, vamos a ver si gana.

Para que nos vayamos dando cuenta del autoritarismo de Andrés Manuel López Obrador como ejemplo está el caso del partido MORENA, el que no acudió a la firma del Pacto de Civilidad con motivo del proceso electoral de éste año, documento histórico que firmaron los representantes de los partidos PRD, PAN, MC, PRI, PVEM, PNA y PH. Entre los que no aceptaron están MORENA, PT y el PES.

La reunión en cuyo marco se firmó el Pacto de Civilidad estuvo encabezada por la Secretaria de Gobierno del CDMX, Patricia Mercado, sin que haya asistido ningún representante de los tres últimos partidos que mencionamos.

Por cierto el precandidato del PRI al gobierno de la Ciudad, Mikel Arriola, dijo que esta acción lo único que refleja es que MORENA –y por ende López Obrador– le apuestan a seguir con la confrontación y polarización.

“Morena –dijo– es el partido del no. No al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, no a los empleos, no a la reforma energética o educativa, es un partido profundamente corrupto”, remarcó Arriola luego de sostener un encuentro con productores de la delegación Tláhuac.

Vaya que le ha llovido en su milpita a Alfonso Durazo que es la ocurrencia más reciente de Andrés Manuel López Obrador, ya que sin tener ninguna experiencia en materia de Seguridad Pública, el tabasqueño recién se lo sacó de la manga como el virtual Secretario de Seguridad Pública en su gobierno, de llegar a ser el próximo Presidente de la República.

Destacados columnistas de la Ciudad México, entre ellos Pablo Hiriart, destaca que su nombramiento refleja que López Obrador no tiene ninguna idea para frenar la violencia criminal, ya que éste señor pertenecía al círculo cercano al candidato presidencial priísta en el año 2000, Francisco Labastida, y porque no lo hicieron candidato a diputado federal se pasó al equipo del candidato del PAN, Vicente Fox Quezada.

Por cierto el investigador del Cuerpo Académico de Estudios de Psicología de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dr. José Luis Ybarra Sagarduy, dice que la violencia tiene muchos rostros y está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana, por lo que es necesario promover una cultura de paz, para evitar que las futuras generaciones vean como normales las consecuencias sociales y psicológicas.

Dijo que precisamente por eso en la UAT se trabaja en el proyecto nacional de la red “Violencia y Salud”, que está reconocido por el programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP). “Ahí estamos la Universidad de Ciudad Juárez con la Universidad del Estado de México y la Universidad de Zacatecas y hemos participado en ponencias, seminarios nacionales e internacionales, además tenemos publicaciones de artículos y de ahí se va a generar un libro”, apuntó.

