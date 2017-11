Por La Libre

“Sea lo que seas, se uno de los buenos”

Por Edelmira Cerecedo García.

El salón Mediterráneo de la Urbe Cañera se vistió de morado, no podemos acomodar cifras, ni hablar de magnos eventos, pero podemos decir que si hubo estocadas, que si hubo golpes bajos e incluso alguna sorpresa que aún se dudaba que llegara realmente a suceder, asì se dio el dìa de ayer la primera reunión del Partido de Encuentro Social en Mante que preside en el Estado Rigoberto Rodríguez Rangel y en el Municipio de El Mante Julio Peña.

Nuevamente en su casa, en su municipio Rigoberto estuvo frente a la gente, a los mismos que en otra ocasión tuviera que acompañarse de ellos militando otro partido, el tricolor hoy no tiene ya una regidora, pues la representante Patricia Chío se incorporó al equipo de coordinadoras de este partido.

Parte de la gente del equipo del Doctor Humberto Flores (+) gente de Pablo González, y de Homero Reséndiz ex Diputado local, Rigoberto mostro el sentido de fortaleza que se requiere al enfrentar un proyecto nuevo, creo la oportunidad perfecta para consolidarse en esta ocasión como un hombre que tiene ya hoy en día su propia gente y equipo.

Empezó al revés, llego agarrado y tomando de todos lados, y haciendo favores para integrar a sus proyectos, quizás eso fue o que hizo de Rigo que el avance de sus ideales y sus sueños dentro del partido tricolor se desplomaran.

Hoy en dìa Rigoberto Rodríguez Rangel inicia con el espaldarazo de gente que realmente sigue a Rigo, y no los colores o un partido, por ello sin lugar a duda tardo en hacer el primer punto de arranque para iniciar a construir un proyecto.

Ya existe quien le pueda llevar un pie adelante, quizás dos personajes en especial, personas que con el manual se quedaron en el lugar correcto para poder ser ellos y forjarse como líderes, hoy para ellos realmente Rigoberto no es aquel al que veían con el temor como una avalancha, hoy Rigo parece ver y entender con su decisión que entendió que un candidato no nace, se hace, no se designa se forja, y de esta manera puede llegar la calma de saber que el Partido Encuentro Social tiene un político que se dará la oportunidad de crecer al mismo ritmo, y es importante que se sepa que no es para mañana esto, sino un proceso en el que no se trata de apresurar tiempos, sino de hacer conciencia y poder recuperar los valores que se han perdido.

Y SEGUIMOS EN LA GRILLA

Si es bueno el tema de que la regidora propuesta del PRI hoy va a ser del PES, nadie sabe si renuncio al PRI, si aviso en el cabildo que ya será de otro partido o de plano para que fuera sorpresa se guardó bien el secretito, así que en muchos lares Paty Chío amanecerá más que golpeteada al respecto y muy juzgada por sus ex compañeras de partido y de cabildo.

Por cierto se dice que a nivel nacional Mancera, Margarita Zavala y Rafael Moreno Valle el ex de Colunga ups, bueno perdón el ex gobernador de Puebla se reunieron esta noche en un café muy privadamente para hablar sobre el Frente que intentan aun rescatar.

Oigan y parece que no escarmientan los del PRI, pues andan ahí a oscuritas dando nombramientos de las dirigencias municipales…..en verdad se trata de desconectar del respirador al partido o están jugando a que va llegar el súper héroe y los va a salvar….del navo esa situación….y pensar que en la primera asamblea después del fracaso de Baltazar que se realizó en LASALLE se veía que en verdad habían renacido como el ave fénix pero pues tristemente hoy se ve, que ni aves ni fénix, pues llegaron en su mayoría gusanos rastreros al PRI, sin ganas de sacar del atolladero en el que están, sino de comérselos como caníbales.