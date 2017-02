La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SECRETARIOS LE HACEN EL FEO AL DIA DE LA CONSTITUCION

Al igual que el presidente Enrique Peña Nieto celebró en Querétaro ayer domingo 5 de febrero el primer centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, también los tamaulipecos lo celebramos junto con los primeros 96 años de la Constitución Tamaulipas Política de Tamaulipas de 1921, evento que se llevó a cabo al pié del monumento al general Venustiano Carranza, que se encuentra a un costado de entrada principal de Palacio de Gobierno en Ciudad Victoria.

El gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, no estuvo en la ceremonia oficial que se llevó a cabo en la capital del estado, en razón de haberse trasladado a Santiago de Querétaro para acompañar al mandatario nacional en el trascendental evento, seguramente al igual que todos los demás gobernadores, pero con su representación asistió el Secretario General de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos.

En Tamaulipas después de 86 años de gobernar el PRI en el estado, ésta es la primera vez que el Gobierno del Estado de extracción panista y el Municipio de Victoria que sigue en manos del PRI, convocan al tradicional evento, al que lamentablemente concurrió menos gente que en años anteriores, asegurándonos uno de los asistentes que faltaron los masones y varias organizaciones que año con año se han hecho presentes.

Lo que más nos llamó la atención es que cuando el conductor del programa anunció de uno por uno a las personalidades que asistiéron, de todos los secretarios que conforman el gabinete del gobernador solamente haya nombrado al Secretario General de Gobierno César Augusto Verástegui Ostos y al Secretario de Educación en Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, de los nueve o diez que son.

También estuvo el diputado del PAN y líder del Congreso del Estado, Carlos Alberto García González, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, Horacio Ortiz Renán, envió con su representación el Consejero de la Judicatura, Dagoberto Aníbal Barrera Lugo y el alcalde de Ciudad Victoria, Oscar Almaraz Smer al octavo regidor del H. Ayuntamiento, Octavio González García, todos los que estuviéron sentados en la primera fila, además de los representantes de las fuerzas federales.

Los tres que hiciéron uso de la palabra fuéron el diputado Carlos García, Héctor Escobar Salazar y el magistrado Dagoberto Aníbal Barrera Lugo, los que en ese orden hiciéron una reseña de las dos constituciones, la de México y la de Tamaulipas; el magistrado Dagoberto Aníbal Barrera Lugo se enfocó en la Carta Magna. Pero creemos que los tres cumplieron a satisfacción con la apología que hiciéron de las dos constituciones.

No vamos a negar que el discurso del diputado y líder del Congreso, Carlos Alberto García González nos resultó la mar de interesante ya que enfocó en forma directa que la Constitución Local enarbola las más altas aspiraciones de la sociedad civil, pues en ella se encuentra implícito el civismo y el patriotismo de los constituyentes, así como el honor a las instituciones y el respeto entre los ciudadanos.

Precisó que en éste documento se da el crecimiento económico, político y social que requiere Tamaulipas, de la mano a una pluralidad de pensamiento y acciones, siempre dentro de un marco jurídico que todos los habitantes de ésta entidad federativa habrán de honrar.

A la hora de hablar el Secretario de Educación en Tamaulipas, Héctor Escobar Salazar, nos recordó a Luis Donaldo Colosio Murrieta, ya que en la parte medular de su mensaje fue muy precisó al señalar que en la Constitución se refleja el pasado y el presente de una sociedad, haciendo hincapié en que Venustiano Carranza demostró que servir al pueblo es la función de los servidores públicos, haciendo hincapié en que el gobernador del estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha implementado “jornadas ciudadanas” enmarcadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, lo que aseguró que es un hecho sin precedente.

Luego enfático dijo Escobar Salazar que “es tiempo de crear políticas fundadas en el bien común, es el tiempo de la pluralidad, lo que incluye a los periodistas, de la libertad de expresión, es tiempo de hacer equipo, es tiempo de poner en práctica la democracia, es tiempo de mantenernos por encima de nuestras diferencias en bien de Tamaulipas”.

Todo estuvo bien después de todo, excepto que los ocho o nueve Secretarios del Gabinete Estatal que no asistiéron hayan menospreciado a tan importante evento como lo es la celebración de un año más de vida de la Constitución Política de México de 1917 y de la Constitución Política de Tamaulipas de 1921.

A lo largo del camino hemos visto que muchos funcionarios de nivel estatal se abstienen de asistir a los eventos cuando saben que no va a estar presente el gobernador, que es el señor que manda en el estado, pero, pero, pero, no es lo mismo dejar de ir al banderazo de arranque de una obra o a la culminación de otra, que hacerle el feo al festejo de las dos Constituciones.

O no asistiéron para evitar ser entrevistados por los chicos de la prensa o no lo hiciéron porque ambas constituciones les marcan la función que tienen que cumplir o hacer cumplir.

Le preguntamos al Secretario General de Gobierno,César Augusto Verástegui Ostos, porque no asistiéron los Secretarios del Gabinete del Gobernador y en respuesta nos dijo ya arriba del vehículo: “no sé si los invitaron”. Ahora resulta que se necesita invitación para asistir a la celebración del Día de la Constitución.

Paralelamente dichos Secretarios se perdieron incluso la oportunidad de que la gente los conozca, los identifique, porque de todos ellos a la mayor parte no los conocen todavía los tamaulipecos. “Yo no los conozco”, nos dijo un distinguido abogado que estuvo presente en la ceremonia

Por cierto lo que menos se esperaba el nuevo Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, era que un “seudojuez” –como él lo llamó– lo fuera a parar de cabeza ordenando la suspensión del veto migratorio que impuso la Casa Blanca a los ciudadanos de siete países de mayoría musulmana y refugiados, lo que a ojos de todo el mundo desató su furia.

La apelación fue presentada en la Novena Corte con sede en San Francisco, California. Tras la presentación vendrá una solicitud de suspender el fallo del juez que bloqueó el veto. Pero si la Corte de Apelaciones falla en contra de Trump, éste todavía podrá recurrir al Tribunal Supremo

Como analistas políticos damos por hecho que en las elecciones de junio de éste 2017 el que va a ganar la gubernatura del Estado de México con la bandera del PRI va a ser Mr. Alfredo del Mazo Masa, nada porque en el nombre lleva la fama, además de ser si no estamos mal primo del Presidente Enrique Peña Nieto. Con esa misma seguridad creemos que en Nayarit va a perder las elecciones de gobernador el senador con licencia, Manuel Cota Jiménez, con todo y ser el máximo líder de la CNC, apuéstele. El que PRI también pinta para perder en Coahuila. La joya de la corona para Peña Nieto es sin lugar a dudas el Estado de México, su tierra.

El Premio Nobel de Economía 2011, Joseph Stiglitz, recién confirmó nuestra hipótesis de que llegado el caso no sería tan relevante el fin del Tratado de Libre Comercio, que es una de las amenazas de Donald Trump. Días atrás asentamos en La@Red que México tuvo tiempos mejores cuando no existía aún el famoso TLC que ahora. El TLC fué otra trampa de Carlos Salinas de Gortari para mantenerse en el poder, como lo intentó pero no se le hizo.

Elementos de la Fuerza de Reacción de la SEDENA se toparon en el monte con un cargamento de casi cuatro toneladas de marihuana, lo que sucedió el miércoles en las inmediaciones de una brecha de la carretera Nuevo Laredo-Reynosa, en el municipio de Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero, pero, pero tal como ha ocurrido en muchas otras ocasiones no hay detenidos, ya que supuestamente no tuviéron la inteligencia suficiente como para convenir en esperar a los narcos para detenerlos ó hubo un buen arreglo de por medio.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx