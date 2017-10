La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SEGUIRA SIENDO INSUFICIENTE EL NUEVO SALARIO MINIMO

A partir del próximo miércoles 1º. de noviembre podría incrementarse el salario mínimo de los 80.04 pesos que aún está vigente a $95.25 que es la propuesta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX, lo que para nosotros como analistas creemos que aún está por verse, ya que en el 2017 el aumento fué de 4:00 pesos y para el 2018 se estaría hablando $15.

Lo que nos sorprende y mucho es que sea el mismo gobierno federal el que está frenando mejores salarios para los trabajadores, así la vemos porque el otrora Secretario de Hacienda y ahora todavía titular del Banco de México, Agustín Carstens Carstens, el que asegura que el incremento al salario mínimo que perciben los trabajadores “traería impactos negativos”.

Sobre la personal opinión del sabio funcionario del BANXICO –donde está por concluír su encargo– no todo mundo está de acuerdo y uno de los que difieren de su punto de vista es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Salomón Chertorivski, el que acusa al Banco de México de nuevamente buscar “asustar a la gente” para que no haya un incremento al salario mínimo en el país

Sin rodeos Chertorivski dijo que Cartens “asusta a la población con el argumento de que un incremento en el salario mínimo podría traer un alza a la inflación y entonces deberían subir las tasas de interés”. Sostuvo que la Administración del Jefe de Gobierno, Miguel Angel Mancera, “ha demostrado que esas hipótesis son incorrectas porque no hay un impacto inflacionario y si lo llegara a haber es mínimo”.

Sabedor de lo que está hablando el Secretario de Desarrollo Económico sin rodeos ni tapujos y sin ningún temor, dijo llanamente que el salario mínimo en México ese el más bajo de América Latina y remarcó que no garantiza una vida digna.

En su reciente visita –a principios de Octubre– el Primer Ministro de Canadá Justin Tradeau sacó a relucir el tema de los bajos salarios en México, mientras ambos países siguen negociando el TLCAN con Estados Unidos. En su discurso ante el Senado mexicano dijo que el respaldo al Tratado “depende de que los frutos de su comercio se compartan de manera justa”.

En el senado mexicano les dijo a los senadores que los trabajadores de la industria automotriz en México ganan alrededor de dos dólares por hora , en comparación con los al menos 30 dólares que obtienen los empleados del mismo rubro en Canadá y Estados Unidos.

Cuando acabó con el cuadro el primer ministro de Canadá, Justien Tradeau, fué cuando les puso el dedo en la llaga al señalarles en su cara que los salarios se mantienen bajos en México debido, en parte, a anticuadas leyes laborales y a sindicatos pro gubernamentales que a menudo firman contratos a espaldas de los trabajadores. Hizo hincapié en que algunos sindicatos son tan ajenos a los centros de trabajo que en ocasiones los empleados ni siguiera saben de su existencia.

Que vergüenza que el primer ministro Justin Tradeau haya venido desde Canadá entre otras cosas a decirle al gobierno de México sus verdades, pero esa no es más que la triste realidad que enfrenta nuestro país, por lo que todos los días son más los millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema.

Desde luego que es buena noticia que el Gobierno de Tamaulipas y la Secretaría de Energía vayan a firmar pronto un convenio de coordinación y asistencia técnica, que permitirá a nuestro estado contar con apoyo para el desarrollo del rubro energético en la entidad.

Luego de la reunión sostenida con el titular de la Secretaria de Energía, Pedro Joaquín Coldwell y el Subsecretario de Electricidad, César Emiliano Hernández Ochoa, en la Ciudad de México, el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca expuso algunos de los proyectos próximos con los que cuenta el estado en materia energética.

Acompañado del Comisionando de Energía, Andrés Fusco Clynes, el mandatario estatal dijo que mediante el convenio que van a firmar permitirá a empresas e instituciones educativas contar con ventajas como transferencia de tecnologías, apoyo a estudios, capacitaciones y la aplicación de programas con los que cuenta la Secretaria a nivel local.

Gracias a Dios ayer domingo concluyó el aborrecido horario de Verano en la mayor parte de la república mexicana; en los 33 municipios de la franja fronteriza del norte del país el impuesto Horario de Verano concluye hasta el domingo 5 de noviembre, esto es justo en una semana.

Lo más chistoso de esto es que por más que se esfuerza el Gobierno de la República y la CFE en convencer a los mexicanos de las bondades del Horario de Verano que sepamos hasta ahora no han logrado convencer a nadie de los beneficios que recibe el usuario del servicio de energía eléctrica y vaya que ya han transcurrido varios años y siguen haciendo el ridículo quienes quitan y ponen el Horario de Verano.

De pronto el famoso “Bronco” como que le empezó a copiar lo bocón al iluminado de Andrés Manuel López Obrador, ya que a uno y otro su hambre de poder los hace echar al aire habladas que no tienen ningún sustento, como lo podemos colegir de la bravata de todavía gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el que andando en campaña como pre candidato independiente a la Presidencia de la República en señal de triunfo, al estilo Lagarto, gritó a los cuatro vientos que “Me los voy a joder a todos”. A la mejor quiso decir otra cosa pero, pero, pero, no se atrevió.

Entrevistado días atrás el rector electo, José Andrés Suárez Fernández, dijo a los medios que no se prevé una disminución del presupuesto para la UAT en el 2018. Precisó que al menos no se tiene información que haga suponer un recorte al presupuesto a pesar de las restricciones derivadas de los desastres naturales.

“Hasta donde se los presupuestos están por autorizarse y lo que esperamos es que haya un pequeño incremento y no le veo nada en el futuro inmediato de que vayamos a tener problemas”, remarcó.

Optimista y positivo en todos sus actos el rector electo dijo confiar en lograr una buena cantidad de recursos para la Universidad, “porque el tema de la educación superior es estratégico para el país”. Reconoció sin embargo que como cada año la UAT enfrenta necesidades de equipamiento infraestructura.

Para cerrar con broche de oro la breve entrevista el ingeniero y master en ciencias, que el Primero enero del 2018 primero Dios asumirá la rectoría de la UAT, dio la buena nueva de que no se contempla una modificación a las cuotas que cobra la Universidad a los estudiantes.

Vaya que con su renuncia si que la ha armado de a deveras el ahora ya ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, ya que desde hace varios les aventó el arpa a los que lo nombraron para el cargo, asegurándoles incluso que no piensa regresar, pero, pero, pero, al parecer el show time todavía no se acaba ya que ahora el vicecoordinador del PT en el Senado, Miguel Barbosa, está demandando que la Cámara Alta juzgue las razones que tuvo Alberto Elías Beltrán, como encargado del despacho de la PGR, para remover de su cargo a Nieto Castillo.

