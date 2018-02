            < Senado a PGR, investigar a Maki

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- Cuando parecía que soplaban vientos de cambio a favor de la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, ante un virtual arreglo con su partido Acción Nacional, al que tentativamente representaría en la contienda electoral con la candidatura a diputada federal por el 2º Distrito, ahora resurge el problema de las acusaciones contra su esposo y cuñados por el “regenteo” de un inmueble en la zona de tolerancia de la ciudad fronteriza, sólo que esta vez se trata de un punto de acuerdo del Grupo Parlamentario del PRI de la Cámara de Senadores dirigido a la Procuraduría General de la República, claro dentro del protocolo de respeto vigente.

No hay nuevo planteamiento, ni agregan más elementos que los difundidos a fines de 2017, con este trámite se pretende recordar el tema que ocupó a la Procuraduría General de Tamaulipas, al darle seguimiento al supuesto delito de “trata de personas”, lo cual de comprobarse adquiere importancia por las funciones que el municipio (que preside la Dra. Ortiz Domínguez) tiene a su cargo como ente vigilante y supervisor de la zona de tolerancia.

En esa ocasión la Procuraduría del Estado actuó dando respuesta a una denuncia ciudadana. La autoridad investigadora debiera cerrar este capítulo, sobre todo en torno a los testimonio de una persona que manifestó haber participado en la cobranza de cuotas que luego fueron entregadas a familiares con afinidad a la Presidencia Municipal, así lo difundió un medio de comunicación en enero de este mismo año.

La autoridad tendría que delimitar si los señalamientos mediáticos tienen fundamento para darle otra connotación en el trámite de investigación. Cerrar ese círculo puede generar un desenlace favorable a Maki y dejarla lista para la contienda electoral, que mucho ayudaría a su partido.

Pero por lo pronto el punto de acuerdo es una referencia que como tantas otras generadas en el Senado, no pasan del impacto mediático, los pormenores los puede consultar en:

http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=78545

El punto de acuerdo, textualmente señala: El Senado de la República exhorta respetuosamente a la Procuraduría General de la República para que en el marco de sus funciones, lleve a cabo las investigaciones correspondientes en relación a la presunta participación de familiares de la Alcaldesa de Reynosa, Tamaulipas, en la comisión de trata de personas y cobro de cuotas en diversos inmuebles ubicados en la zona de tolerancia conocida como “Disneylandia”, a fin de que se esclarezcan los hechos y se deslinden las responsabilidades que conforme a derecho procedan.

Dado en el salón de sesiones del Senado de la República, al día 07 del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

2.- En esta contienda la Joya de la Corona es Reynosa por razones ampliamente conocidas y los priistas cuyo cadáver parecía listo para la velación, empieza a dar muestras de que va dar la batalla. A unas cuantas horas de correr la versión, de que el Dr. Serapio Cantú Barragán sería el candidato del Tricolor, se despertó el buen ánimo en la familia priista.

El exalcalde Serapio Cantú es un hombre conocido por sus ideas verticales, al que no le hace falta dinero, con el agregado de aprobación social. Estos atributos son los que requiere el PRI en la elección de 2018 cuando pesan sobre sus siglas infinidad de historias ligadas a la corrupción. Sólo con un elemento que sea garante de honestidad el Tricolor podrá dar la batalla que cuando menos le proporcione una votación decorosa, que refleje la confianza del electorado.

En Reynosa a diferencia de otros municipios la mayor parte de los exalcaldes han permanecidos articulados en torno a su partido durante el periodo de Ortiz Domínguez, es decir siendo oposición y eso ha facilitado la integración de esta artillería pesada al proyecto Tricolor.

Por otro lado a Maki ahora, y mucho atrás se le había señalado por tener ligas con los priistas, de tal manera que el punto de acuerdo lanzado desde el Senado de la República muestran que por lo menos en este momento hay un distanciamiento. Es decir la alcaldesa de convertirse en candidata a diputada federal estaría jugando el balón a favor de la causa azul.

Pero aún falta mucho por resolverse en la arena electoral; y de aquí al arranque formal de las campañas podremos ver muchas cosas inesperadas, sobre todo cuando particularmente en este municipio el PRI y PAN no están solos en la contienda, va MORENA con pesos completos, es decir será una competencia bastante pareja entre esas tres fuerzas, amén de lo que puedan hacer para su causa el PANAL y el PVEM, que están fuera de las alianzas locales.

3.- Por cierto no deja de causar cierto “sospechosismo” que los dos únicos aspirantes a candidatos independientes de Reynosa, no hubieran “levantado” las firmas ni en un 10 %. Uno de ellos obtuvo 6.01 de la meta asignada y el otro sólo logró el 9.18. Fueron los más bajos de los 23 competidores. Pero además ambos dejaron de crecer al mismo tiempo, de tal manera que es fácil pensar que fueron “arreglados” para que no participaran y evitar la fragmentación del voto.

Por eso es importante regular y sancionar esta clase de conductas. Especialistas en el tema, lo han manifestado en mesas de debates a nivel nacional, la conveniencia de que los aspirantes a candidaturas independientes deben de depositar una fianza, la cual perderían en casos de una muy baja participación (casi nula) como fue esta.

Porque resulta que este modelo de candidaturas puede convertirse en una actividad muy lucrativa por debajo de la mesa; y eso implica una fuga de recursos de la autoridad electoral, porque aunque poco, hay una cantidad asignada a ellos.