SEÑAL POLITICA

SEÑAL POLÍTICA

POR: ANWAR A. VIVÍAN PERALTA

La doctora CLAUDIA OCHOA asumió la representación del distrito I electoral federal como diputada tras la licencia solicitada por la titular de este escaño federal, Yahleel Abdalá Carmona.

CLAUDIA OCHOA es médico general, ha sido funcionaria de la secretaria de salud del gobierno del estado de Tamaulipas, cursó su carrera profesional en la UMAN en Ciudad Reynosa y ha participado como consejera política del Partido Revolucionario Institucional durante muchos años así como en el organismo nacional de mujeres priístas.

Al asumir la encomienda como diputada federal destacó su compromiso de trabajar y promover acciones legislativas en beneficio del país así como llevar la expresión del pueblo del primer distrito electoral federal desde la máxima tribuna del país como es la cámara de diputados federales. Por primera vez una mujer de la zona ribereña es legisladora, tras ser la suplente de la diputada federal Abdalá Carmona, la doctora Claudia Ochoa asumió la responsabilidad este inicio de semana rindiendo protesta como diputada federal por el distrito uno de Tamaulipas.

FRANCISCO GUERRERO es el nuevo vice coordinador de análisis y estrategia en el equipo de trabajo campañil de JOSE ANTONIO MEADE como precandidato presidencial, comentan que tuvo que sumarse a este equipo por el hecho de que AURELIO NUÑO nomás no puede con el paquete de coordinador general de la precampaña política.

MIENTRAS QUE EL aspirante a la candidatura a alcalde por la vía independiente CARLOS GUERRERO GARCIA dijo haber logrado las firmas de apoyo ciudadano con mas de 600 de las 3000 que les solicitaba el instituto electoral.

POR OTRO LADO le los aspirantes al senado por el PRI anduvieron de visita en los municipios de Reynosa y zona ribereña conociendo las estructuras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los municipios de Díaz Ordaz, Camargo y Reynosa, refrendaron quienes según el comunicado de prensa refrendaron su confianza para YAHLEEL ABDALA Y ALEJANDRO GUEVARA, que les darán su apoyo incondicional en la convención estatal del 16 de febrero para designarlos candidatos del PRI al senado de la república. Durante las reuniones con la militancia y dirigentes municipales de la ahora llamada la Gran Frontera de Tamaulipas, los precandidatos estuvieron acompañados por quienes también buscan ser candidatos a diputados federales; BENITO SAENZ BARELLA por el 02 de Reynosa y GUSTAVO RICO DE SARO por el 09 de Reynosa.

Asi como el panista JESUS MARIA MORENO IBARRA solicitó licencia a su encargo como diputado local por Reynosa ante las aspiraciones que tiene de ser precandidato a presidente municipal para este proceso electoral.

MARIO ALBERTO RAMOS TAMEZ, actual regidor por el partido movimiento ciudadano y secretario de organización del propio comité estatal del PMC se posiciona como una carta de esta coalición PAN-PMC-PRD como viable a una precandidatura a diputado federal.

OSCAR ALARCON SANTOS es precandidato a la presidencia municipal en Nuevo Laredo por el partido MORENA, su registro lo realizó en tiempo y forma y está en espera de la designación que hará el comité nacional del partido movimiento de regeneración nacional.

Su trayectoria y lucha ha sido siempre en la izquierda de la política y reafirmado una y otra vez su convicción de respaldar un proyecto distinto y su trabajo lo ha llevado a que le reconozcan sus propios compañeros de partido que las cosas pueden cambiar.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO se registró ELDA DE LEON RANGEL se registró ante la comisión auxiliar de su partido acción nacional como precandidata a la presidencia municipal de Santander Jiménez acompañada de una serie de simpatizantes y colaboradores que se integran a su campaña política de ser designada como abanderada.

Y EN CUANTO A LA ACTIVIDAD que se En la actualidad hay muchas mujeres que fueron abandonadas por su cónyuge. Lo que ha ocasionado un cúmulo de demandas ante los juzgados de lo Familiar.

En donde la madre requiere de manera judicial el cumplimiento de proporcionar alimentos a los hijos.

Hoy presente iniciativa para que se reforme el código penal para el estado de Tamaulipas.

Para que al responsable del delito de abandono de obligaciones alimenticias, se le imponga una sanción de uno a seis años de prisión.

HUMBERTO RANGEL VALLEJO, diputado local y quien se registró para por la vía independiente ser candidato a presidente municipal en Matamoros logró mas de 14 mil firmas para cumplir con el requisito.

MAS NO fue asi en el caso de JUAN MARTIN REYNA que no logró ni la mitad de las que pide el instituto electoral es raro este tema con JUAN MARTIN REYNA después de haber sido diputado local, funcionario municipal y estatal no lograr ganar ni esos adeptos.

ENVIAMOS NUESTRA felicitación este 7 de febrero por su cumpleaños a JOSE MARIA ALMAGUER, ROMY GARCIA, PEDRO AYALA , SERGIO SANCHEZ Y JUAN ANGEL ZAMORA. Mientras que este 8 de febrero cumplieron años VERONICA CAMACHO Y FELIPE HERNANDEZ BOLADO. Y nos veremos.