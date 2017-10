T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SERÁ HISTÓRICO, AJUSTICIAR A EX ALCALDES BANDIDOS…!

TODO PARECE indicar que, el proceder contable y administrativo que, ha venido ejerciendo la Auditoría Superior del Estado, “mantiene bajo temor y zozobra a ex alcaldes bandidos”, que se agenciaron dinero público, tal como lo arrojan “las auditorías ejercidas a los 43 municipios de Tamaulipas”, lo que deja entrever que, esta acción “será histórica”, porque “se habrá de ajusticiar en el marco de la ley” a aquellos ex Presidentes Municipales que no hicieron bien su trabajo, porque por lo pronto, ya hay el anuncio oficial de que, “andan volando alrededor de 22 mil millones de pesos” que no han sido comprobados.

JORGE ESPINO ASCANIO, por su calidad de ASE, está siendo sensato, “al no revelar la valioso información contable de cada uno de los Ayuntamientos”, lo que refleja respeto y formalidad al trabajo ejercido, incluso no está revelando nombres, ni señalando a nadie, pero en su momento “los quebrantos financieros arrojados en las auditorías”, tendrán que salir a la luz pública, previa evaluación que hará el Congreso del Estado que titula el Diputado Presidente Carlos Alberto García González.

Y COMO los números no mienten, porque son parte de las ciencias exactas, esto viene a confirmar que, “varios ex alcaldes del estado, e incluso funcionarios titulares de 106 organismos descentralizados y los tres poderes del estado del período 2016-2017”, se encuentran de “Ipso facto” en la cuerda floja, porque de que, “hay desvíos de fondos en los pasados gobiernos”, de eso hoy, ya no hay la menor duda, tal como lo refleja o lo aduce en su dicho el titular de la Auditoría Superior del Estado Jorge Espino Ascanio, cuya cuestión, repito, habrá de generar que los ex Presidentes Municipales que, saben no hicieron bien su trabajo administrativo o no rindieron cuentas claras, se estarán viendo ante una muy complicada situación judicial.

CON RELACIÓN “al alarmante faltante millonario” de las cuentas públicas municipales, quedó establecido que en esto, de los 22 mil millones de pesos no justificados en las cuentas públicas presentadas al Congreso pasado, que presidió el Neolaredense RAMIRO RAMOS SALINAS, se detectaron un total de 3 mil 794 observaciones, lo que viene a confirmar que, “muchos de los ex ediles manos largas” que hicieron de las suyas con los dineros de los pueblo que gobernaron, saben que, “ya están en la mira de la justicia” y por ende, ya habremos de ver a muchos de estos malos ex funcionarios públicos, huyendo o “poniendo pies en polvorosa”, porque de que “la voladora, le caerá”, de esto tampoco hay la menor duda.

Y POR LO PRONTO, el Auditor Superior del Estado, dijo que, los ex presidentes municipales que en las auditorías practicadas “aparecen con números rojos”, tienen un plazo de 15 días hábiles para que, ellos como “entes fiscalizados”, solventen o justifiquen “las observaciones” contables, porque con este proceder administrativo, se proyecta que las reglas de contabilidad gubernamental, se ejerzan tal como, lo establece la normatividad, porque lo que se pretende es que, haya una disciplina financiera y se deje claro que, el propósito de esta auditoría, es evitar que se sigan generando problemas de corrupción e impunidad, por las desviaciones de los recursos públicos que debieron ser derramados en obras de bienestar social y no llegaron a las familias de las colonias, ejidos y ranchos, por la desmedida ambición al dinero “de parte de los amantes de lo ajeno con charola”.

Y SI EL AUDITOR Superior del Estado, habla de “meter en disciplina a los entes”, esto viene a confirmar también que, “NO HABRÁ EL USTED DISPENSE” ni se permitirá la intromisión de compadres, amigos o cuatachos, porque hoy en el nuevo Gobierno de Tamaulipas, que preside el Lic. FRANCISCO JAVIER GARCIA CABEZA DE VACA, “se tiene como firme convicción de “HACER LA COSAS BIEN”, para que los dineros públicos, lleguen hasta donde hace falta la obra de real beneficio social y los municipios vayan teniendo un verdadero cambio radical en todos sus aspectos, “cuyos cambios” en los pasados gobiernos corruptos, “solo se reflejaron en “los mensajes o en los boletines alegres emitidos, por los nefastos promotores de los actos financieros indignos o de corrupción.

Y DE ESO, como lo reclama el pueblo “YA BASTA, porque los pueblos de Tamaulipas, quieren ver que el estado avance, pero que avance en serio y, no se le siga manteniendo enclaustrado en el abandono y en la inmundicia social, como lo dejaron ex gobernadores y ex alcaldes convertidos en “potenciales delincuentes de cuello blanco”. Muchos de los que, “tendrán por obviedad que huir de la justicia, porque saben que de ser localizados como los ex gobernadores Tomas Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores “no tendrán escapatoria judicial”, porque tras auditarse a los 43 Ayuntamientos y a los Gobierno Estatales Pasados, esto refleja que, HABRÁN DE SALTAR CÁSCARAS y sino “pal baile vamos”.

AHORA BIEN, el Auditor Superior Jorge Espino Ascanio dijo que, el informe de resultados de “la revisión de cuentas públicas” de los gobiernos pasados, se habrá de entregar a más tardar el 30 de noviembre al Congreso de Tamaulipas, y de ahí, se les habrá de llamar a los ex jefes de las comunas con irregularidades, para que ellos, de viva voz y documentos en mano, justifiquen sobre las inconsistencias detectadas en sus manejos financieros.

Y FÍJENSE BIEN que, “en caso de que no sean esclarecidas “las observaciones matemáticas”, las cuentas públicas serán transferidas al área de responsabilidades, tal como lo estipula el Congreso Local, cuya cuestión, ha sido corroborada por Espino Ascanio.

Y SERÁ AQUÍ, donde se les haga el llamado a los ex alcaldes o ex funcionarios públicos “para la comparecencia administrativa” y aquellos que comprueben manejos claros y honestos en sus cuentas, con toda seguridad “NO TENDRÁN NINGÚN PROBLEMA CONTABLE Y MUCHO MENOS JUDICIAL”, pero aquellos que obraron en total sentido opuesto, estarán “ANTE AL DISYUNTIVA DE IR A PARAR A LA CÁRCEL”, para ser enjuiciados, todo por haberse “embolsado lo que no era de ellos”. Y nombres, de “los enlodados financieramente” ya en su momento, los dará a conocer la propia ASE. Y la mayoría pues son ampliamente conocidos.

PARA FINALIZAR, les diré que este proceder contable-administrativo, instrumentado por la Auditoria Superior, es porque el Gobierno de Tamaulipas, desea que el estado se consolide como uno de los de mayor progreso y desarrollo, para que la entidad, se vea ampliamente fortalecida en la rama energética, incluso que se logren generar los miles y miles de empleos que le hacen falta a las familias obreras, populares y campesinas, además de que, “haya más inversiones para que las familias de todo los estratos sociales, tengan una mejor calidad de vida, a eso es lo que le apuesta el nuevo Gobierno que con acierto dirige el hoy Gobernador Lic. FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general ale email:

lupeernesto@yahoo.com.mx