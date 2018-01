AQUÍ RÍO BRAVO

Por Daniel Enrique ROMERO ALEMÁN

SERÁ UNA ELECCIÓN INÉDITA

Será una elección inédita, por el record de participantes para dirigir un comité municipal de la Unión de Periodistas Democráticos; es el caso de Suelo Reynosense en donde se da más, en estos momentos, la efervescencia periodística que política.

Hasta el momento se han apuntado cuatro picudos, y vaya que son picudos; todos ellos muy capaces y entrones.

Se han apuntado JAIME AGUSTIN AGUIRRE TREVIÑO, MIGUEL TURRIZA, ALFONSO MADERA y FRANCISCO ROJAS; más los que se acumulen.

Platicamos la tarde de este viernes con el dirigente estatal de la UPD OSCAR MANUEL ALVIZO OLMEDA, que se muestra sorprendido por tan numerosa participación.

Partiendo de que en estas agrupaciones periodísticas es más meter que sacar, a Oscar Manuel no deja de extrañarle tan voluminosa participación, que no se ha dado en elecciones anteriores.

Oscar no ha caído en el embrujo de la amistad cuando quieren abultarle el padrón.

Deja claro que el padrón es de 67 reporteros y ya.

La elección, según la convocatoria, será el próximo 31 de enero por la tarde.

Primero el registro y después la votación, serán sede las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio.

Esta elección inédita ha levantado harto sospechosísimo porque algunos maloras han desparramado la versión de que pueden tener metidas las manos administraciones municipales y hasta la estatal.

Y es que jamás de los jamases los participantes le habían dado tanto cariño a los compañeros comunicadores, con comidas por aquí y por allá.

Estaremos al pendiente de cómo termina todo esto.

Y no a la guerra de lodo, la reprobamos.

MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, encabeza este sábado, a eso del mediodía, la gran ceremonia en honor del deporte amateur de Suelo Reynosense.

La Presidente Municipal, premia a deportistas y entrenadores que a lo largo del 2017 se esmeraron por poner en alto el nombre de Reynosa tanto a nivel estatal como nacional.

Destacar que los ganadores de la presea en cada una de las cinco categorías fueron elegidos por un jurado integrado por los consejeros del Instituto Municipal del Deporte, que dirige JORGE LUIS ANDUIZA PÉREZ.

La doctora hará entrega de dichos premios, con invitados de lujo.

Por su parte el Sistema DIF Municipal que titula CARLOS PEÑA ORTIZ, entregó un titipuchal de apoyos a familias de la colonia “Industrial Maquiladora” y sectores aledaños dentro del programa “Audiencia Pública Asistencial”.

Se ofrecieron todos los programas, información de las campañas gratuitas y diversos servicios como asesoría jurídica, corte de cabello, atención médica, bucal, inscripción al seguro popular, apoyo nutricional, lotería de valores y más.

El Presidente del Patronato, comentó que se entregaron 300 apoyos alimentarios.

Dijo: “Estamos aquí en su colonia, cerca de su casa, pero también venimos a invitarlos a que se acerquen al DIF para que vean los programas y campañas”.

NO CESAN las burlas en contra de la regidora de Suelo Riobravense ELSA RUTH CRUZ MALDONADO, porque desde hace tiempo atrás andaba presumiendo que sería la candidata a la diputación federal.

Pero se determinó que sea “El Calabazo”, el abanderado cortando de tajo los sueños guajiros de esta mujer.

HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ, que es el nombre completo de “El Calabazo”, estará este sábado en Suelo Tampiqueño para conocer a ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, lo acompaña el líder del Pes ALEJANDRO GARCÍA SÁNCHEZ.

Elsa, que no se desanime porque en una de esas la elijen como abanderada a la Alcaldía partiendo de que en Suelo Riobravense el Partido Encuentro Social tiene mano en la alianza que integró con Morena y PT.

No, no, me dicen que el Partido del Trabajo tendrá mano, entonces se fregó en serio.

En donde van a quedar o parar DEMETRIO CRUZ, RAFAEL BARAJAS y OSCAR ALVIZO, CARLOS ULIBARRI LÓPEZ, que siempre creyeron en la Morena, y no es albur.

Carlos creyó tener en el bolsillo la candidatura a la Acalda, ni modo..

La lucha por la Alcaldía, en mi muy particular opinión, se dará entre JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA y quien resulte ser el abanderado del Partido Acción Nacional.

Los Independientes no pintan, en serio no pintan, por más que se promocionen a través de Facebook.

AHORA le tocó a las enfermeras de la región norte de Tamaulipas, ser apapachadas pero en serio por el Gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA.

Mientras que fueron cientos y cientos de enfermeras las que acompañaron al Mandatario Tamaulipeco en el majestuoso Centro Cultural, en Suelo Riobravense los comunicadores desdeñaron una invitación a una rueda de prensa con la Secretaria de Salud GLORIA DE JESÚS MOLINA GAMBOA.

Ni modo.

TERMINAMOS, PERO VOLVEREMOS D…M…

