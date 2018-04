SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR VIVIAN PERALTA

-SERVIDORES PUBLICOS DEBEN ACATAR HORARIOS DE TRABAJO EN PROCESO ELECTORAL: ALEXANDRO

-FORTALECE SU CAMPAÑA ELECTORAL BRENDA KU

Al inicio del proceso electoral que se vive en el país, Reynosa no está exento de que sus funcionarios públicos municipales cuiden sus horarios de trabajo para no verse inmiscuidos en un problema legal ante la ley de servidores públicos.

LO ANTERIOR LO señala el secretario de la contraloría municipal, LIC. ALEXANDRO DE L AGARZA VIELMA que advierte estarán revisando que todo aquel funcionario cumpla con su horario de trabajo establecido al servicio de la comunidad desde la dependencia que titule o corresponda para no incurrir en faltas a la ley que es muy severa en caso de distraer su tiempo en campañas políticas.

Y QUE DE esta manera hace un llamado para que que acaten los horarios de trabajo, como también cuidar los bienes inmuebles y servicios que se destinen en servicio a la comunidad pues el desvío de su tiempo y cualquier inmueble es aplicable a la Ley De Responsabilidades De Los Servidores Públicos.

DIJO EL FUNCIONARIO municipal que “Vigilamos de entrada de que el que no cumpla lo primero que no use los recursos para lo que son creados y mucho menos para un interés propio de un partido o un candidato”, precisó.

ADVIERTE EL SECRETARIO DE LA CONTRALORIA que “La sanción que emite la contraloría municipal va desde la amonestación hasta la inhabilitación, estas conductas son las primordiales que se vigilan, y que el funcionario que desee participar en campañas políticas debe antes de que inicien en el caso de las campañas locales, las campañas a presidentes municipales se les informó por medio de circulares para que conozcan a bien la ley de responsabilidades y que se separen de su cargo para que no caigan en ninguna falta, afirma que hasta el momento nadie se ha separado de su cargo y tampoco lo han solicitado”.

EN LA CAPITAL DEL ESTADO Los ciudadanos decidieron el pasado fin de semana salir a las calles de la ciudad para asentar su decisión por el cambio en la elección del 1 de julio.

Desde temprana hora empezaron a concentrarse en 17 y Carrera, hasta donde llegó el candidato al Senado, ISMAEL GARCIA CABEZA DE VACA; su compañera de fórmula, MARIA ELENA FIGUEROA y MARIO RAMOS por la Diputación Federal, a quienes jóvenes y asistentes en general, saludaron, se tomaron fotos y refrendaron su apoyo para los próximos comicios.

“Ismael, estamos contigo, ya ganamos”, expresaron simpatizantes del PAN, Movimiento Ciudadano y PRD, en coalición para estos comicios.

El ambiente desbordante invadió a peatones y conductores quienes transitaban por el lugar, sin dejar pasar la oportunidad de saludar a GARCIA CABEZA DE VACA, pedirle una foto y pegar una calca en el cristal de sus vehículos.

El ondeo de banderas de los partidos en coalición, en manos de quienes tienen decidido el cambio en la capital tamaulipeca, le dio un colorido especial, el que refleja el claro deseo de aceptar la oportunidad de ser parte de la generación de los tiempos de cambio.

Y POR CIERTO A dos semanas de iniciar la campaña habitantes de diversas colonias del municipio de Victoria y de comunidades rurales, han mostrado su apoyo al proyecto que impulsa el Candidato a la Diputación Federal de la coalición “Por México al Frente”, MARIO RAMOS TAMEZ.

En una intensa jornada de trabajo realizado por el fraccionamiento Luis Quintero, la colonia Unidad Modelo y el ejido la Libertad, el candidato constato la confianza que el pueblo de Victoria tiene hacia la candidatura que representa.

“Juntos hacemos una gran fuerza y en esta ocasión Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRD, han formado una gran alianza que garantiza el triunfo en el V Distrito, el cual ha sido olvidado a lo largo de los años por los Diputados federales priistas que no han podido responder a los intereses del pueblo y solo han trabajado para proyectos personales o de su partido”.

Dijo que está comprometido con las causas de los que menos tienen, por lo que en esta coalición habrá de impulsar leyes que ayuden a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. “Uno de los puntos más importantes por los que se luchará, será el aumentar el salario mínimo a 100 pesos, para que sea más justo”, señaló.

JESUS MARIA MORENO IBARRA, diputado local con licencia por Reynosa y coordinador estatal de la campaña política de RICARDO ANAYA CORTES se encuentra de visita en varios municipios, hay quien lo ubica una vez concluída la labor política en importante encargo estatal o bien de regreso en senda posición política en el municipio de Reynosa, su trabajo al lado del gobernador no ha sido en balde y su participación en el congreso del estado le dio realce al arranque de los vientos de cambio que sin duda es precisamente del equipo cercano al gobernador CABEZA DE VACA, el que políticamente el mas representativo del pensamiento y trabajo de años que llevó a la alternancia del poder.

BRENDA KU, candidata a diputada federal por el partido verde en el II distrito electoral visitó al lado de la candidata al senado por MELVA SOLIS la colonia Resera Territorial y donde saludaron, escucharon las demandas de los ciudadano que quieren representantes de tiempo completo en el congreso de la unión, que propongan, promuevan leyes e iniciativas que valgan la pena para renovar el desarrollo de México y en especial de los habitantes de sectores vulnerables como la frontera.

NO ES TARDE para felicitar a la LIC. SILVIA ALMANZA ARMAS, directora de relaciones públicas de la oficina del gobernador del estado de Tamaulipas con motivo de su cumpleaños, enhorabuena.

y nos veremos.