“SEVERO ZARPAZO DE CHUCHÍN A MATAMORENSES”….! …Y “CUAL VIL COBARDE HUYÓ DE LOS PERIODISTAS”

POR SU AGOBIO y desesperación, ante la falta de recursos para cumplir sus promesas al pueblo de Matamoros, el alcalde JESÚS DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE “Chuchín”, ayer tarde junto a su cabildo de manera criminal e inmisericorde, aprobaron por mayoriteo “aumentar el impuesto predial”, asestando con ello, “UN SEVERO ZARPAZO MAS AL PUEBLO MATAMORENSE”, el que hoy en día, está sufriendo los embates del ineficiente gobernante municipal, el que lejos de haberse conducido por el mejor sendero y favorecer a su pueblo, éste sujeto de baja caterva moral, junto a su cabildo, ayer tarde, decidieron tal incremento como estrategia para hacerse de recursos e ir solventando, LA ALARMANTE DEUDA de poco más de 500 millones de pesos que, “Chuchín” tiene pendiente solo con los proveedores, los que con justa razón a diario, lo buscan para increparlo en la Presidencia Municipal.

ESTE PENOSO TEMA, que ha venido llamado poderosamente la atención entre la grey política priista y de todo Matamoros, viene a confirmar que, a CHUCHÍN de la Garza Díaz del Guante, “no se le verá en las boletas electorales del 2018”, como él pensó hacerlo, porque al interior del mismo PRI, consideran inconveniente que este personaje de la tercer edad, vaya por la reelección, lo que por obviedad me hace pensar que, el irresponsable de Chuchín, ESTÁ definitivamente DESCARTADO de la importante posibilidad política que De la Garza, “tuvo en sus manos y no la supo cultivar”.

PARA ELLO, es importante señalar que, todo mundo en Matamoros, veía al alcalde DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE, como un hombre, sensato, cauto y metódico, es decir trabajador, responsable y muy dedicado a su pueblo, pero hoy que trae “LA MEGA DEUDA de los 500 millones de pesos SOBRE SU ESPALDA”, el hombre no sabe qué hacer, y por tal motivo, la población matamorense, hoy más que nunca, está convencida que, de lanzar el PRI a Chuchín, para intentar reelegirse, eso sin temor a equivocarme, sería el más garrafal de los errores del Revolucionario Institucional, por cuya cuestión, el insensato de Chuchín, habrá de quedar fuera de la jugada política del inminente año electoral 2018.

Y SI el alcalde JESÚS DE LA GARZA, ha decidido incrementar el Impuesto predial, eso, en mi punto de vista, “eso, no es otra cosa más agraviar y sangrar más al pueblo de Matamoros”, cuya comunidad, desgraciadamente, “YA NO SIENTE LO DURO, SINO LO TUPIDO”, porque el edil DÍAZ DEL GUANTE, le ha fallado de manera criminal a las familias, las que con toda seguridad, “no preferirán ir a pagar ese impuesto”, porque para los miles de jefes de hogares de Matamoros, “será más importante darle de comer a sus esposas e hijos y no darle el dinero A Chuchín”, para que este solvente sus pendientes financieros que trae encima, todo por gastarse los dineros que son del pueblo y no suyos, por cuya cuestión La Auditoría Superior del Estado y de la Federación “ya traen de la cola” a quien se pensó sería un buen alcalde, pero en los hechos, este sujeto de marras, ha mostrado todo lo contrario.

EL MUNDO SE LE HA VENIDO ENCIMA A CHUCHÍN.

ES IMPORTANTE señalar sin tapujos, ni cortapisas que JESÚS DE LA GARZA, debió desde un principio, supervisar de manera meticulosa los manejos financieros, ejercidos por potenciales delincuentes “con charola” como el controvertido y trampa de EMUNDO LOZANO RENDÓN, quien junto “a su títere” DORTEO “el Tello” MONTES, han venido contribuyendo en el criminal saqueo de recursos en el área de Comunicación Social, (84 millones de pesos de presupuesto que Mundo tiene que decir a donde fueron a parar) cuyo tema, se confirma, por la marcada inconformidad e indignación de reporteros, columnistas, camarógrafos y gentes de los diversos medios informativos que hasta el día de ayer no han recibido sus pagos mensuales, por los servicios comerciales y publicitarios que han prestado al Gobierno Municipal de Matamoros.

EX ALCALDE MARIO ZOLEZI Y SU HERMANO LE CUESTAN MUCHO A CHUCHÍN…

OTROS de los que le cuestan muchísimo dinero a la Administración Municipal de Matamoros, por tan solo “ser asesores políticos de Chuchín”, son los hermanos MARIO Y HUMBERTO ZOLEZI, el primero de estos que ya fue alcalde, PERCIBEN, según la información que nos llegó, poco más de 100 mil pesos mensuales cada uno de ellos, detalle que podrá comprobarse en el informe de egresos del Ayuntamiento, pero hay otros que a mi juicio, son una verdadera carga pesada para la Administración Municipal, de los que, sobre la marcha iremos dando amplia cuenta, para que las familias de Matamoros, se enteren plenamente, como el alcalde DE LA GARZA, despilfarra el dinero del pueblo, para ayudar a vivales como los arriba mencionados y, “eso la verdad no se vale”.

CUAL VIL COBARDE, CHUCHÍN LE HUYÓ A LOS PERIODISTAS

POR OTRA parte, nos informaron que, “el edil matamorense Jesús de la Garza Díaz del Guante, el lunes por la mañana, tras enterarse de que antes o después “del evento de los honores a la bandera” en la Plaza Miguel Hidalgo, sería increpado por los medios de comunicación para que les informará porque no les ha pagado”, hábilmente el sujeto de marras, de manera muy gentil y amable le dijo a la raza de prensa que, luego del evento a desarrollarse en el Hotel Residencial, habría de tocar el tema con ellos.

PERO RESULTA que al concluir el acto, CHUCHÍN de la Garza, “cual vil cobarde” lejos de dirigirse a los periodistas como fue su promesa, salió intempestivamente huyendo del evento escoltado por sus guaruras, subiéndose de inmediato a la suburban blindada, para enfilar con rumbo desconocido, “dejando a los compañeros con un palmo de narices”, cuya cuestión es una lamentable falta de respeto para los medios informativos, de quien para desgracia de Matamoros es la primera autoridad municipal.

PARA FINALIZAR, les diré que por lo pronto la Auditoria Superior del Estado a cargo de JORGE ESPINO ASCANIO, asegura: “Tener algunas denuncias sobe malos manejos financieros del Gobierno de Chuchín”, y por ello, se están haciendo revisiones”, pero técnicamente el proceso legal, será iniciado a partir del primero de enero del 2018, pero de todos los municipios, no de alguno en específico. Porque todas las denuncias serán atendidas y, “EL CASO DE MATAMOROS”, lo estamos revisando, para que en el marco legal de proceda en consecuencia. Lo que refleja que Chuchín de la Garza, “hoy más que nunca, se encuentra ante una situación financiera muy comprometedora y a la que, sin duda, tendrá que responder, porque de no hacerlo, podrá correr la misma suerte del ex gobernador Eugenio Hernández Flores y en la misma situación están otros ex Alcaldes de Tamaulipas. Y si no “pal baile vamos”.

ASÍ ES QUE, Aguas CHUICHÍN que, “la voladora habrá de rondar de manera muy incisiva el Palacio Municipal de Matamoros”, donde ha venido operando, “toda una gavilla de ladrones con credencial”, encabezada por el alcalde DE LA GARZA, a los que en su momento, tendrá que ponérseles en el lugar que merecen. “LA CÁRCEL”. Y para ello, “el tiempo es el que sobre el particular, “OS DARÁ LA RAZÓN”.

Por hoy es todo y hasta mañana.

